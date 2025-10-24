https://ukraina.ru/20251024/syurpriz-ot-germanii-terakt-protiv-ttsk-i-osvobozhdenie-limana-i-skazochnaya-busifikatsiya-itogi-24-1070632521.html

Сюрприз от Германии, теракт против ТЦК и освобождение Лимана и "сказочная бусификация". Итоги 24 октября

Европейские страны ужесточают правила для украинских мигрантов, внутри Украины обостряется ситуация с мобилизацией, а российская армия продолжает наступление по всем фронтам, нанося удары по критической инфраструктуре

Германия рассматривает жесткие меры против украинских мужчинПремьер-министр Баварии и лидер партии ХСС Маркус Зёдер выступил с инициативой ограничить въезд в Германию мужчин призывного возраста с Украины. Поводом для такого заявления стал рост числа просьб об убежище после того, как Киев отменил запрет на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. По словам Зёдера, количество еженедельных заявлений от украинцев увеличилось со 100 до более чем 1000.Политик предложил не только ограничить въезд, но и прекратить выплату социальной помощи украинцам, подлежащим призыву, а также ограничить действие общеевропейской "Директивы о массовом притоке беженцев".Уже ряд европейских стран ужесточает режим пребывания для украинских мигрантов. В частности, Швейцария вводит более строгие правила для их выезда на родину.Тени забытых предков: польские ультрас напомнили о ЛьвовеНапряженность в другом уголке Европы проявилась во время футбольного матча в Варшаве между "Шахтёром" и "Легией". Польские ультрас вывесили на трибуне баннер, на котором Львов был изображен как польский город. Кадры с плакатом мгновенно разошлись по социальным сетям, вызвав бурю возмущения на Украине.Вопрос о принадлежности Западной Украины остается острой темой для националистически настроенных кругов в Польше.Российско-американские контакты: Дмитриев в СШАСообщается о визите спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева в США для "официальных переговоров". Ожидается, что Дмитриев встретится с представителями администрации Дональда Трампа для продолжения дискуссий о двусторонних отношениях. В частности, Дмитриева будет принимать спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Эти контакты происходят в условиях отмены саммита Путин-Трамп, что приковывает к визиту спецпосланника особое внимание.Дело правозащитника Молчанова: киевский режим готовит пожизненный срок24 октября СБУ сообщила о передаче в суд дела политолога и правозащитника Кирилла Молчанова. Ему инкриминируют проведение "информдиверсий против Украины", а также коллаборационизм и работу на российские спецслужбы. Максимальное наказание по этим статьям — пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.Обстоятельства задержания Молчанова вызвали возмущение в Москве и Варшаве. Утверждается, что полгода назад его заманили в ловушку через фиктивное приглашение на мероприятие в Германии, а маршрут специально проложили через Польшу, где он был задержан и передан украинским властям. Критики назвали эту операцию провокацией с участием западных спецслужб и указали на нарушение международных норм.В настоящее время политолог содержится в СИЗО в Киеве.Признание потерь: 58-я отдельная мотострелковая бригада вывесила флаг на Аллее памятиПод давлением общественных запросов и настойчивых обращений родственников пропавших военнослужащих командование 58-й отдельной мотострелковой бригады (омпбр) официально признало значительные потери среди личного состава. Решение было принято после нескольких недель внутреннего обсуждения.Факт тяжелых потерь, ранее не подтверждавшийся боевиками, получил косвенное, но очевидное признание, когда в Харькове на Аллее памяти был вывешен флаг данного соединения. Церемония прощания прошла без публичных выступлений и официальных комментариев.Кощунственная ложь: депутат Рады назвал видео о бусификации "мифом"На фоне общественного недовольства практикой мобилизации председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что подавляющее большинство видео о так называемой "бусификации" (насильственной отправке в военкоматы) являются поддельными."Отдельные редкие случаи нарушения законодательства случаются. Люди, которые за это ответственны, получают за это наказание. Но не так давно мы проанализировали огромный массив видео о ТЦК. И мы заявляем, что почти все такие видео — это подделка. Почти все!" — заявил Потураев.Трагедия в ОвручеКровавая отповедь словам Потураева произошла в тот же день.На приграничной железнодорожной станции "Овруч" в Житомирской области 23-летний мужчина, ранее пытавшийся покинуть территорию Украины, подорвал боевую гранату во время проверки документов совместной группой пограничников и представителей ТЦК.В результате взрыва погибли три гражданские женщины в возрасте 29, 58 и 82 лет. Сам подрывник скончался по пути в больницу. По информации СМИ, также пострадали десять пассажиров поезда и двое военнослужащих.Так, уже не в первый раз преступные меры киевского режима по тотальной мобилизации вынуждают украинских гражданских идти на отчаянные и трагические меры сопротивления.В результате взрывов и обстрелов украинскими боевиками погибли мирные жители· Луганск: Ранее пострадавший от взрыва заминированной музыкальной колонки мужчина скончался от полученных травм.· Белгородская область: Обстрел села Графовка стал причиной ранения и госпитализации местного жителя.· Херсонская область: в результате обстрела поселка Алешки погибли два человека.Оперативная обстановка на фронтахНа северском направлении подразделения ВС РФ продолжают успешное наступление в районе Родинского. По данным военкоров, противник утратил способность к организованной обороне города. Российские войска заняли Дроновку, прорвали вражеские позиции в Звановке и создают условия для оперативного окружения Северска.На краснолиманском направлении российские подразделения вышли на подступы к Красному Лиману, создавая реальную угрозу окружения для группировки ВСУ численностью до трех бригад. Ведутся интенсивные бои вдоль ключевых транспортных артерий.На харьковском направлении штурмовые подразделения группировки "Север" продолжают наступательные действия, освободив населенный пункт Бологовка.В Днепропетровской области подразделения "Востока" успешно форсировали реку Янчур и создают плацдарм на западном берегу.Противовоздушная оборонаСистемы ПВО продолжают надежно прикрывать российские территории. За 24 октября в период с 10:00 до 15:00 мск уничтожено шесть украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской и Московской областями, а также над акваторией Азовского моря.Удары по военной инфраструктуре ВСУРоссийские войска нанесли ряд точных ударов по стратегически важным объектам противника:· Высокоточный удар по железнодорожному узлу в Помошной (Кировоградская область) с применением боеприпасов "Гарпия-А1";· Комбинированный удар по объектам в Харькове с использованием авиабомб ФАБ с УМПК;· Удары по энергетической инфраструктуре в Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Запорожской областях;· Бомбовый удар по объектам ВСУ в Сумской области.Минобороны России подвело итоги боевой работы за минувшую неделю:· Освобождено 10 населенных пунктов;· Нанесен массированный и шесть групповых ударов по объектам ВПК и энергетики Украины;· Потери ВСУ составили более 9,5 тысяч военнослужащих;· Системами ПВО сбиты самолет Су-27, 4 крылатые ракеты, 18 авиабомб и 1441 беспилотник.Общая оперативная обстановка свидетельствует о последовательном выполнении российскими войсками поставленных задач по снижению военного потенциала Украины.Больше новостей и другие темы сегодняшнего дня представлены в обзоре Затягивание конфликта, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 24 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

