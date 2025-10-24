https://ukraina.ru/20251024/dmitriev-pribyl-v-vashington-evrokrazha-rossiyskikh-aktivov-otkladyvaetsya-glavnoe-k-etomu-chasu-1070625102.html

Дмитриев прибыл в Вашингтон, "еврокража" российских активов откладывается. Главное к этому часу

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в США для "официальных переговоров". Об этом и других новостях 24 октября пишет телеграм-канал Украина.ру

Как ожидается, Дмитриев встретится с представителями администрации Трампа для продолжения дискуссий об отношениях России и США. Как ожидается, его встретит спецпосланник президента США Стив Уиткофф.И коротко о других новостях к этому часу: 🟥 У мальчика, пострадавшего после атаки БПЛА в Красногорске, обожжены руки и повреждены ноги, предстоит операция, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Мишонова; 🟦 Зеленский встретился с королём Карлом III во время своего визита в Лондон. После этого он отправился на поклон к премьер-министру Стармеру, а после примет участие в заседании "коалиции желающих"; 🟦 Москалькова выразила надежду, что удерживаемые на Украине 13 жителей Курской области будут возвращены в Россию в этом году. Она также сообщила, что РФ и Украина могут до конца года на взаимной основе обменяться 500 посылками для пленных; 🟦 Все страны ЕС не хотят финансировать Украину за счет нацбюджетов, пишет газета El Mundo. По её версии, Брюссель ищет способы использовать замороженные российские активы, чтобы европейским налогоплательщикам не пришлось брать на себя расходы по финансированию Киева; 🟦 Путин и Алиев провели телефонный разговор, был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки, сообщили в Кремле; 🟦 Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процента – до 16,5% годовых.Президент России сегодня созвал Совбез для оперативного совещания. Подробнее в материале Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с терроризмомВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

