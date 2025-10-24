Дмитриев прибыл в Вашингтон, "еврокража" российских активов откладывается. Главное к этому часу - 24.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251024/dmitriev-pribyl-v-vashington-evrokrazha-rossiyskikh-aktivov-otkladyvaetsya-glavnoe-k-etomu-chasu-1070625102.html
Дмитриев прибыл в Вашингтон, "еврокража" российских активов откладывается. Главное к этому часу
Дмитриев прибыл в Вашингтон, "еврокража" российских активов откладывается. Главное к этому часу - 24.10.2025 Украина.ру
Дмитриев прибыл в Вашингтон, "еврокража" российских активов откладывается. Главное к этому часу
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в США для "официальных переговоров". Об этом и других новостях 24 октября пишет телеграм-канал Украина.ру
2025-10-24T15:40
2025-10-24T15:40
украина.ру
кирилл дмитриев
россия
новости
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
совбез
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/02/1062243856_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_d389711b246c03ba1759635b34461e8e.jpg
Как ожидается, Дмитриев встретится с представителями администрации Трампа для продолжения дискуссий об отношениях России и США. Как ожидается, его встретит спецпосланник президента США Стив Уиткофф.И коротко о других новостях к этому часу: 🟥 У мальчика, пострадавшего после атаки БПЛА в Красногорске, обожжены руки и повреждены ноги, предстоит операция, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Мишонова; 🟦 Зеленский встретился с королём Карлом III во время своего визита в Лондон. После этого он отправился на поклон к премьер-министру Стармеру, а после примет участие в заседании "коалиции желающих"; 🟦 Москалькова выразила надежду, что удерживаемые на Украине 13 жителей Курской области будут возвращены в Россию в этом году. Она также сообщила, что РФ и Украина могут до конца года на взаимной основе обменяться 500 посылками для пленных; 🟦 Все страны ЕС не хотят финансировать Украину за счет нацбюджетов, пишет газета El Mundo. По её версии, Брюссель ищет способы использовать замороженные российские активы, чтобы европейским налогоплательщикам не пришлось брать на себя расходы по финансированию Киева; 🟦 Путин и Алиев провели телефонный разговор, был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки, сообщили в Кремле; 🟦 Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процента – до 16,5% годовых.Президент России сегодня созвал Совбез для оперативного совещания. Подробнее в материале Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с терроризмомВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/02/1062243856_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_ac915d72a42d0ef5755621e46c188222.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, кирилл дмитриев, россия, новости, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, совбез, ес
Украина.ру, Кирилл Дмитриев, Россия, Новости, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Совбез, ЕС

Дмитриев прибыл в Вашингтон, "еврокража" российских активов откладывается. Главное к этому часу

15:40 24.10.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в США для "официальных переговоров". Об этом и других новостях 24 октября пишет телеграм-канал Украина.ру
Как ожидается, Дмитриев встретится с представителями администрации Трампа для продолжения дискуссий об отношениях России и США. Как ожидается, его встретит спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
И коротко о других новостях к этому часу:
🟥 У мальчика, пострадавшего после атаки БПЛА в Красногорске, обожжены руки и повреждены ноги, предстоит операция, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Мишонова;
🟦 Зеленский встретился с королём Карлом III во время своего визита в Лондон. После этого он отправился на поклон к премьер-министру Стармеру, а после примет участие в заседании "коалиции желающих";
🟦 Москалькова выразила надежду, что удерживаемые на Украине 13 жителей Курской области будут возвращены в Россию в этом году. Она также сообщила, что РФ и Украина могут до конца года на взаимной основе обменяться 500 посылками для пленных;
🟦 Все страны ЕС не хотят финансировать Украину за счет нацбюджетов, пишет газета El Mundo. По её версии, Брюссель ищет способы использовать замороженные российские активы, чтобы европейским налогоплательщикам не пришлось брать на себя расходы по финансированию Киева;
🟦 Путин и Алиев провели телефонный разговор, был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки, сообщили в Кремле;
🟦 Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процента – до 16,5% годовых.
Президент России сегодня созвал Совбез для оперативного совещания. Подробнее в материале Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с терроризмом
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руКирилл ДмитриевРоссияНовостиУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинСовбезЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00Вестфальский конгресс: переход Европы из Средневековья в Новое время
15:59Расправа над украинским правозащитником. СБУ передала дело в киевский "суд"
15:51Зачем Трамп унижает Зеленского? Зеленский раздавлен. А Трамп играет в покер
15:40Дмитриев прибыл в Вашингтон, "еврокража" российских активов откладывается. Главное к этому часу
15:25Домашнее задание после встречи в Анкоридже: почему Трамп сорвал урок в Будапеште — Мухин
14:54Близится освобождение Красного Лимана. ВСУ в "клещах" российской армии
14:44Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с терроризмом
14:30"Могилизация" довела жителя Харьковщины до теракта: подробности взрыва у границы Украины
14:20Российская авиация нанесла высокоточный удар по стратегическому узлу ВСУ
14:04Киев будет вымерзать без отопления минимум до декабря
14:02Фронтовая сводка: армия РФ наступает и наносит удары по объектам на Украине
13:55"Пауза затянулась": Кремль предупредил Киев и Запад о последствиях срыва переговоров
13:51Освободили несколько населенных пунктов, ударили по ВПК: Минобороны об успехах ВС РФ за неделю
13:45Убийцы под знаком трезубца. Украинский террор унёс жизни мирных россиян
13:15Индия отказалась слушать Трампа, жертвам взрыва в Копейске выплатят компенсацию. Главное к этому часу
13:02"Украине тоже нужны солдаты": в Европе и США все туже закручивают гайки для беженцев
13:00Россия на страже миропорядка. Главное из брифинга Захаровой
13:00Затягивание конфликта, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 24 октября
12:49На Украине разгорается паника: обрушение фронта не за горами
12:39Бюджет капитуляции: Ковалевич раскрыл секреты финансирования киевского режима
Лента новостейМолния