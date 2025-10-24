https://ukraina.ru/20251024/zatyagivanie-konflikta-provaly-vsu-i-uspekhi-rossiyan-khronika-sobytiy-na-1300-24-oktyabrya-1070611838.html

Затягивание конфликта, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 24 октября

Затягивание конфликта, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 24 октября - 24.10.2025 Украина.ру

Затягивание конфликта, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 24 октября

Сырский с гордостью рассказал, сколько стран затягивает конфликт. ВС РФ уничтожают противника и технику, ВСУ терпят неудачи

2025-10-24T13:00

2025-10-24T13:00

2025-10-24T13:01

хроники

эксклюзив

спецоперация

сво

украина

россия

сша

александр сырский

дональд трамп

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062698744_0:43:810:499_1920x0_80_0_0_6c75993b75d0f719b6d5a61e2f02eb99.jpg

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем телеграм-канале похвастал, что более 17 стран Североатлантического альянса присоединись к инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей закупку оружия США для Украины."Провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе – командующим вооруженными силами США в Европе генералом Алекcусом Гринкевичем. Генерал сообщил, что более 17 стран-членов НАТО присоединились к инициативе PURL для коллективного финансирования закупок американского вооружения для Украины", - написал Сырский.Он отметил, что этот показатель превышает половину из 32 членов НАТО и указывает на существенное расширение списка из начальных шести стран-участниц - Нидерландов, Германии, Канады, Швеции, Норвегии и Дании.Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу.В начале августа украинский военный министр Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.Владимир Зеленский однако жаловался, что не все поддерживающие Украину страны присоединились к этой программе.Например, итальянское правительство изначально возражало против участия в инициативе по экономическим причинам, а также из-за общественного мнения.Газета Stampa в пятницу указала, что Трамп и генсек НАТО Марк Рютте оказывают давление на итальянского премьера Джорджу Мелони, чтобы Италия присоединилась к инициативе PURL."Мы знаем, что на Мелони начали оказывать давление и что Дональд Трамп лично якобы просил премьер-министра приложить усилия. Однако больше, чем другие, настаивал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который осознает, что только через этот инструмент удастся стимулировать закупку оружия для Киева и укрепить единство Атлантического альянса", - говорится в материале.По данным издания, Зеленский также обсудил этот вопрос с Мелони, надеясь убедить ее.Однако, по информации источников правительственного Дворца Киджи, итальянский премьер пока не дала окончательного согласия на участие в PURL.Кроме того, газета пишет, что в ходе встречи Мелони и Зеленский также обсудили использование российских активов, заморозку которых РФ называет воровством, для предоставления кредита Украине. Премьер Италии донесла до собеседника свою позицию и указала на юридические и финансовые проблемные вопросы, которые усложняют использование данных активов.В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что страна оказывает Украине гуманитарную помощь, но никогда не согласится выделять из своего бюджета средства для покрытия военных расходов Киева.По его словам, правительство под его руководством никогда не выделит Украине на такие цели "ни одного цента".А испанская газета Mundo отмечает, что никто в Евросоюзе не хочет финансировать Украину за счет национальных бюджетов."В чем все сходятся во мнении... , это то, что они не хотят, чтобы оборона Украины финансировалась из национальных бюджетов", - говорится в материале. Там добавляется, что, если посмотреть на цифры МВФ, "выясняется, что (на помощь Украине - ред.) потребуется от 114 до 150 миллиардов евро в ближайшие три года".Провалы ВСУ и успехи россиянНа территории Украины в пятницу продолжают греметь взрывы. Так, несколько прозвучало в подконтрольном ВСУ Херсоне, фиксировали взрывы и в Харькове, и в Павлограде Днепропетровской области.Мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале написал, что город был атакован двумя корректируемыми авиационными бомбами (КАБ). Информация о последствиях уточняется.По его словам, впоследствии повторно был зафиксирован удар по Индустриальному району Харькова.Волонтер украинских войск Мария Берлинская в телеграм-канале посетовала, что положение Вооруженных сил Украины ухудшается с каждым днем, фронт трещит по швам.Она предупредила, что Украина вскоре может утратить контроль над Красноармейском, Павлоградом, Днепропетровском, Запорожьем, Харьковом и Сумами.Минобороны России, в свою очередь сообщило, что "Южная" группировка освободила населенный пункт Дроновка в ДНР.А военные российской группировки войск "Север" освободили населенный пункт Бологовка в Харьковской области.Ведомство перечислило и другие успехи россиян за неделю. Так, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в РФ российские военные нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям украинского ВПК, транспортной и энергетической инфраструктуре, связанной с ВСУ.Группировка "Днепр" уничтожила за неделю до 490 боевиков ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин, 92 автомобиля, семь артиллерийских орудий, 14 станций радиоэлектронной борьбы, 12 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 1485 военнослужащих ВСУ, шесть танков и 20 боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике.Группировка "Запад" уничтожила более 1610 военных Украины, четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 136 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 34 склада боеприпасов, 54 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Подразделения группировки "Центр" освободили населенные пункты Чунишино, Ленино и Проминь Донецкой Народной Республики, а также Ивановка Днепропетровской области. Противник потерял более 3610 военнослужащих, три танка, 18 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 41 артиллерийское орудие.В зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1375 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 82 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожено пять станций радиоэлектронной борьбы, 33 склада боеприпасов и материальных средств.Украинский пленный военнослужащий 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрей Козловский рассказал, что российские военные поразили на севере Украины большой центр подготовки иностранных наемников Вооруженных сил Украины.По его словам, данный центр располагался под Черниговом. Военнопленный уточнил, что иностранных бойцов держат на полигоне обособленно. Кроме того, они получают другую одежду, экипировку и вооружение.Добивают собственных военных и сами украинцы. Телеграм-канал Shot написал, что украинские военные расстреляли своих сослуживцев за дезертирство. "ВСУ в Купянске расстреляли семерых сослуживцев за то, что те не хотели воевать против России и пытались оставить позиции", — указано в посте.Отмечается, что украинские силы добивали своих же сбежавших военнослужащих с помощью беспилотников.Подробнее об отношении Киева к своим бойцам - в материале "Пусть бегут, чтобы их на мясо не отправили!": украинец высказался о мобилизации на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251024/uzhasnyy-lider-provaly-vsu-pustye-nadezhdy-zelenskogo-khronika-sobytiy-na-utro-24-oktyabrya-1070598537.html

https://ukraina.ru/20251023/nepravilnaya-vstrecha-19-y-paket-sanktsiy-i-uspekhi-na-fronte-khronika-sobytiy-na-utro-23-oktyabrya--1070537775.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, украина, россия, сша, александр сырский, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, ес