Сорокин: Путин донес до Трампа — удар "Томагавка" по России сотрет Киев и Львов с лица земли

Угроза применения ракет "Томагавк" против России, способных нести ядерный боезаряд, создала ситуацию, когда второй этап Третьей мировой войны мог начаться в любой момент, однако ее удалось предотвратить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

"А второй этап третьей мировой войны мог начаться с "Томагавков", потому что они могут нести ядерный боезаряд", — заявил Сорокин. Он подчеркнул, что главная опасность заключается в невозможности определить тип боеголовки."Противник (в данном случае мы) не знает, какая боеголовка к этой ракете прикручена. Это ни один современный прибор определить не сможет", — отметил эксперт. По его словам, это означало, что Россия не могла рисковать и была готова на любой ответ.Сорокин сообщил, что критическая эскалация была снята во время телефонного разговора [президента РФ] Владимира Путина и [президента США Дональда] Дональда Трампа. "И в рамках этого двухчасового разговора все хотелки [Владимира] Зеленского, [короля Великобритании] Карла III, [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера, [президента Франции Эммануэля] Макрона и [канцлера Германии Фридриха] Мерца были обнулены", — констатировал аналитик.Эксперт уверен, что российскому лидеру удалось донести до американского коллеги всю серьезность последствий. "Путин как непревзойденный дипломат сумел убедить Трампа в том, что... в случае попадания хотя бы одной этой ракеты по русскому городу Киев или Львов будут стерты с лица земли", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.О том, как встреча Путина и Трампа в Будапеште повлияет на расклад сил — в интервью Дмитрия Дробницкого: Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет.

