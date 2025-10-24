Сорокин: Путин донес до Трампа — удар "Томагавка" по России сотрет Киев и Львов с лица земли - 24.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251024/sorokin-putin-dones-do-trampa--udar-tomagavka-po-rossii-sotret-kiev-i-lvov-s-litsa-zemli-1070538937.html
Сорокин: Путин донес до Трампа — удар "Томагавка" по России сотрет Киев и Львов с лица земли
Сорокин: Путин донес до Трампа — удар "Томагавка" по России сотрет Киев и Львов с лица земли - 24.10.2025 Украина.ру
Сорокин: Путин донес до Трампа — удар "Томагавка" по России сотрет Киев и Львов с лица земли
Угроза применения ракет "Томагавк" против России, способных нести ядерный боезаряд, создала ситуацию, когда второй этап Третьей мировой войны мог начаться в любой момент, однако ее удалось предотвратить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-10-24T04:00
2025-10-24T04:00
новости
россия
киев
львов
владимир путин
дональд трамп
украина.ру
фридрих мерц
карл iii
"томагавк"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058935702_0:87:933:612_1920x0_80_0_0_a06b22ac936c170237a1af8b245dab0a.jpg
"А второй этап третьей мировой войны мог начаться с "Томагавков", потому что они могут нести ядерный боезаряд", — заявил Сорокин. Он подчеркнул, что главная опасность заключается в невозможности определить тип боеголовки."Противник (в данном случае мы) не знает, какая боеголовка к этой ракете прикручена. Это ни один современный прибор определить не сможет", — отметил эксперт. По его словам, это означало, что Россия не могла рисковать и была готова на любой ответ.Сорокин сообщил, что критическая эскалация была снята во время телефонного разговора [президента РФ] Владимира Путина и [президента США Дональда] Дональда Трампа. "И в рамках этого двухчасового разговора все хотелки [Владимира] Зеленского, [короля Великобритании] Карла III, [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера, [президента Франции Эммануэля] Макрона и [канцлера Германии Фридриха] Мерца были обнулены", — констатировал аналитик.Эксперт уверен, что российскому лидеру удалось донести до американского коллеги всю серьезность последствий. "Путин как непревзойденный дипломат сумел убедить Трампа в том, что... в случае попадания хотя бы одной этой ракеты по русскому городу Киев или Львов будут стерты с лица земли", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.О том, как встреча Путина и Трампа в Будапеште повлияет на расклад сил — в интервью Дмитрия Дробницкого: Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет.
https://ukraina.ru/20251023/dmitriy-krasnov-istoriya-s-tomagavkami-pokhozha-na-ocherednoy-podarok-druzyam-i-sponsoram-trampa--1070490619.html
россия
киев
львов
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058935702_0:0:933:700_1920x0_80_0_0_5a0583c61d7d3da7089dd7e379edb4ef.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, львов, владимир путин, дональд трамп, украина.ру, фридрих мерц, карл iii, "томагавк", эммануэль макрон, международные отношения, международная политика, сво, новости сво россия, главные новости, переговоры по украине 2025, переговоры
Новости, Россия, Киев, Львов, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина.ру, Фридрих Мерц, Карл III, "Томагавк", Эммануэль Макрон, международные отношения, Международная политика, СВО, новости СВО Россия, Главные новости, переговоры по Украине 2025, переговоры

Сорокин: Путин донес до Трампа — удар "Томагавка" по России сотрет Киев и Львов с лица земли

04:00 24.10.2025
 
© Фото : соцсетиФото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
Фото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : соцсети
Читать в
ДзенTelegram
Угроза применения ракет "Томагавк" против России, способных нести ядерный боезаряд, создала ситуацию, когда второй этап Третьей мировой войны мог начаться в любой момент, однако ее удалось предотвратить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
"А второй этап третьей мировой войны мог начаться с "Томагавков", потому что они могут нести ядерный боезаряд", — заявил Сорокин. Он подчеркнул, что главная опасность заключается в невозможности определить тип боеголовки.
"Противник (в данном случае мы) не знает, какая боеголовка к этой ракете прикручена. Это ни один современный прибор определить не сможет", — отметил эксперт. По его словам, это означало, что Россия не могла рисковать и была готова на любой ответ.
Сорокин сообщил, что критическая эскалация была снята во время телефонного разговора [президента РФ] Владимира Путина и [президента США Дональда] Дональда Трампа. "И в рамках этого двухчасового разговора все хотелки [Владимира] Зеленского, [короля Великобритании] Карла III, [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера, [президента Франции Эммануэля] Макрона и [канцлера Германии Фридриха] Мерца были обнулены", — констатировал аналитик.
Эксперт уверен, что российскому лидеру удалось донести до американского коллеги всю серьезность последствий. "Путин как непревзойденный дипломат сумел убедить Трампа в том, что... в случае попадания хотя бы одной этой ракеты по русскому городу Киев или Львов будут стерты с лица земли", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.
О том, как встреча Путина и Трампа в Будапеште повлияет на расклад сил — в интервью Дмитрия Дробницкого: Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет.
Дмитрий Краснов интервью - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Вчера, 06:00
Дмитрий Краснов: История с "Томагавками" похожа на очередной подарок друзьям и спонсорам Трампа Международного права больше нет. Впрочем, нет и искомого Западом "международного порядка, построенного на правилах". Осталось только право сильного, как в первобытные времена — у кого зубы длиннее и дубина тяжелее, тот и прав.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевЛьвовВладимир ПутинДональд ТрампУкраина.руФридрих МерцКарл III"Томагавк"Эммануэль Макронмеждународные отношенияМеждународная политикаСВОновости СВО РоссияГлавные новостипереговоры по Украине 2025переговоры
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:16"Герани" продолжают готовить незалежную к зиме. Сводка ударов по Украине к этому часу
04:10Цель — изолировать театры боевых действий: эксперт раскрыл суть новой военной стратегии России
04:00Сорокин: Путин донес до Трампа — удар "Томагавка" по России сотрет Киев и Львов с лица земли
03:49Танк ВСУ в упор расстрелял медицинскую машину в ДНР
03:35Ким Чен Ын заявил, что дружба России и КНДР проверена в боях и находится на пике
02:48Анонсировано содержание речи Стармера на встрече "Коалиции желающих" 24 октября
02:20Дело о трагедии в Копейске передано в центральный аппарат СК. В регионе объявлен траур
02:02"Пусть воюют": премьер Баварии призвал не пускать молодых мужчин с Украины в Германию
01:21Глава Евросовета рассказал, сколько ещё Украине воевать и когда отберёт активы России
01:01Сводка угроз украинских БПЛА по регионам России к этому часу
00:36Наступление ВС РФ, комментарии Путина и угроза Венесуэле. Итоги 23 октября
00:16"Дневник Десантника" докладывает о продвижении ВС РФ за 23 октября
23:57Черноморский флот получит модернизированные ракетные комплексы "Калибр"
23:24Замороженные российские активы не пойдут на "репарационный кредит" для Украины
22:36Зеленская призвала украинцев годами терпеть блэкауты ради иллюзорного вступления в ЕС
22:26Белгородская область подверглась массированной атаке украинских дронов, есть пострадавшие
22:23Охота на людей: ТЦК Украины развернули массовые облавы на мужчин в западных регионах
22:05Россия нарастила морской экспорт нефти до рекордного уровня с начала СВО
22:00Украинский силовик подозревается в убийстве на Кипре из-за дележа теневого бизнеса
22:00Возрождение Луганска: саперы очищают территорию для строительства аэропорта. Главные новости к 22:00
Лента новостейМолния