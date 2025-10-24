Сорокин: Путин донес до Трампа — удар "Томагавка" по России сотрет Киев и Львов с лица земли
Угроза применения ракет "Томагавк" против России, способных нести ядерный боезаряд, создала ситуацию, когда второй этап Третьей мировой войны мог начаться в любой момент, однако ее удалось предотвратить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
"А второй этап третьей мировой войны мог начаться с "Томагавков", потому что они могут нести ядерный боезаряд", — заявил Сорокин. Он подчеркнул, что главная опасность заключается в невозможности определить тип боеголовки.
"Противник (в данном случае мы) не знает, какая боеголовка к этой ракете прикручена. Это ни один современный прибор определить не сможет", — отметил эксперт. По его словам, это означало, что Россия не могла рисковать и была готова на любой ответ.
Сорокин сообщил, что критическая эскалация была снята во время телефонного разговора [президента РФ] Владимира Путина и [президента США Дональда] Дональда Трампа. "И в рамках этого двухчасового разговора все хотелки [Владимира] Зеленского, [короля Великобритании] Карла III, [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера, [президента Франции Эммануэля] Макрона и [канцлера Германии Фридриха] Мерца были обнулены", — констатировал аналитик.
Эксперт уверен, что российскому лидеру удалось донести до американского коллеги всю серьезность последствий. "Путин как непревзойденный дипломат сумел убедить Трампа в том, что... в случае попадания хотя бы одной этой ракеты по русскому городу Киев или Львов будут стерты с лица земли", — резюмировал собеседник издания.
