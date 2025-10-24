https://ukraina.ru/20251024/dlya-sammita-putin-tramp-predlozhili-novoe-mesto-1070614379.html

"В любой момент": для саммита Путин-Трамп предложили новое место

"В любой момент": для саммита Путин-Трамп предложили новое место - 24.10.2025 Украина.ру

"В любой момент": для саммита Путин-Трамп предложили новое место

Несмотря на скоропостижную отмену саммита российского и американского лидеров в Будапеште, надежды на мирное урегулирование конфликта сохраняются. Площадку для переговоров 24 октября предложила Турция, передаёт агентство РИА Новости

2025-10-24T12:28

2025-10-24T12:28

2025-10-24T12:28

эрдоган

дональд трамп

владимир путин

украина

россия

турция

новости

переговоры по украине 2025

переговоры

новости переговоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067601009_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0c29993527f78ae418e5f937683ee06a.jpg

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова предоставить свою площадку для проведения возможного саммита между Россией и США. По его мнению, любой диалог полезен для прекращения конфликта на Украине. Выступая перед журналистами, Эрдоган заявил о ключевой роли Турции в видении мирного урегулирования. "Мы в любой момент готовы принять у себя такую встречу. Жаль, что встреча в Будапеште не состоялась", — сказал турецкий лидер, выразив сожаление по поводу несостоявшихся в прошлом переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Эрдоган отметил, что Турция с самого начала конфликта выступала за справедливый мир и продолжает эту работу. "У нас хорошие отношения с обеими сторонами, и мы являемся страной, заслужившей доверие обеих сторон. Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы намерены использовать эту ситуацию на благо человечества", — добавил он. Ранее турецкие источники сообщали, что итоги переговоров делегаций России и Украины, которые проходили в Стамбуле, могут стать основой для будущих встреч на высшем уровне. Ранее в Стамбуле состоялись три раунда прямых переговоров между Москвой и Киевом.Накануне Дональд Трамп объявил об отмене запланированной встречи с Владимиром Путиным в Будапеште."Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели", — заявил Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, добавив при этом, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем. Подробнее об этом — в материале "Неправильная" встреча", 19-й пакет санкций и успехи на фронте. Хроника событий на утро 23 октября.

https://ukraina.ru/20250924/erdogana-zastavili-zhdat-kortezh-trampa-pokazal-istinnuyu-ierarkhiyu-na-polyakh-oon-1069126428.html

украина

россия

турция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эрдоган, дональд трамп, владимир путин, украина, россия, турция, новости, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров