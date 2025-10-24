"В любой момент": для саммита Путин-Трамп предложили новое место - 24.10.2025 Украина.ру
"В любой момент": для саммита Путин-Трамп предложили новое место
Несмотря на скоропостижную отмену саммита российского и американского лидеров в Будапеште, надежды на мирное урегулирование конфликта сохраняются. Площадку для переговоров 24 октября предложила Турция, передаёт агентство РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова предоставить свою площадку для проведения возможного саммита между Россией и США. По его мнению, любой диалог полезен для прекращения конфликта на Украине. Выступая перед журналистами, Эрдоган заявил о ключевой роли Турции в видении мирного урегулирования. "Мы в любой момент готовы принять у себя такую встречу. Жаль, что встреча в Будапеште не состоялась", — сказал турецкий лидер, выразив сожаление по поводу несостоявшихся в прошлом переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Эрдоган отметил, что Турция с самого начала конфликта выступала за справедливый мир и продолжает эту работу. "У нас хорошие отношения с обеими сторонами, и мы являемся страной, заслужившей доверие обеих сторон. Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы намерены использовать эту ситуацию на благо человечества", — добавил он. Ранее турецкие источники сообщали, что итоги переговоров делегаций России и Украины, которые проходили в Стамбуле, могут стать основой для будущих встреч на высшем уровне. Ранее в Стамбуле состоялись три раунда прямых переговоров между Москвой и Киевом.Накануне Дональд Трамп объявил об отмене запланированной встречи с Владимиром Путиным в Будапеште."Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели", — заявил Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, добавив при этом, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем. Подробнее об этом — в материале "Неправильная" встреча", 19-й пакет санкций и успехи на фронте. Хроника событий на утро 23 октября.
"В любой момент": для саммита Путин-Трамп предложили новое место

12:28 24.10.2025
 
© ФотоПутин и Трамп, встреча на Аляске
Путин и Трамп, встреча на Аляске - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото
Несмотря на скоропостижную отмену саммита российского и американского лидеров в Будапеште, надежды на мирное урегулирование конфликта сохраняются. Площадку для переговоров 24 октября предложила Турция, передаёт агентство РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова предоставить свою площадку для проведения возможного саммита между Россией и США. По его мнению, любой диалог полезен для прекращения конфликта на Украине.
Выступая перед журналистами, Эрдоган заявил о ключевой роли Турции в видении мирного урегулирования.
"Мы в любой момент готовы принять у себя такую встречу. Жаль, что встреча в Будапеште не состоялась", — сказал турецкий лидер, выразив сожаление по поводу несостоявшихся в прошлом переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Эрдоган отметил, что Турция с самого начала конфликта выступала за справедливый мир и продолжает эту работу.
"У нас хорошие отношения с обеими сторонами, и мы являемся страной, заслужившей доверие обеих сторон. Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы намерены использовать эту ситуацию на благо человечества", — добавил он.
Ранее турецкие источники сообщали, что итоги переговоров делегаций России и Украины, которые проходили в Стамбуле, могут стать основой для будущих встреч на высшем уровне.
Ранее в Стамбуле состоялись три раунда прямых переговоров между Москвой и Киевом.
Накануне Дональд Трамп объявил об отмене запланированной встречи с Владимиром Путиным в Будапеште.
"Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели", — заявил Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, добавив при этом, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем.
Подробнее об этом — в материале "Неправильная" встреча", 19-й пакет санкций и успехи на фронте. Хроника событий на утро 23 октября.
