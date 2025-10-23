https://ukraina.ru/20251023/nepravilnaya-vstrecha-19-y-paket-sanktsiy-i-uspekhi-na-fronte-khronika-sobytiy-na-utro-23-oktyabrya--1070537775.html

"Неправильная" встреча", 19-й пакет санкций и успехи на фронте. Хроника событий на утро 23 октября

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Страны Евросоюза утвердили новый, 19-й по счету, пакет санкционных мер против России. Российские войска продвигаются на нескольких направлениях

В ночь на четверг российские системы противовоздушной обороны в течение ночи отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Согласно отчету Минобороны, в сумме над пятью областями было уничтожено 126 дронов. Над Белгородской областью сбито 56 беспилотников, над Брянской — 22, над Воронежской — 21, над Рязанской — 14 и над Ростовской — 13. Отдельно ведомство сообщило о еще одном сбитом дроне над Курской областью. Между тем российские военные нанесли массированные удары по ряду областей Украины. Среди вероятных целей называются объекты критической инфраструктуры в Киеве. В украинской столице и области могли быть поражены ТЭЦ-6 и Вышгородская ГЭС. Также сообщается об уничтожении батареи ПВО ВСУ.Основная часть ударов, согласно сообщениям, пришлась на Днепропетровскую область. Сообщается о прилетах в Каменском, где, по предварительным данным, была повреждена городская электростанция, что привело к отключению электричества. Также поступала информация о взрывах на территории металлургического комбината. Серия взрывов была отмечена и в Павлограде.Кроме того, беспилотники ударили по объектам в Полтавской, Черниговской, Сумской и Киевской областях. В Киеве в результате этого возник пожар.Что происходит на мировой арене Президент США Дональд Трамп объявил об отмене запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. "Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели", — заявил Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, добавив при этом, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем.В ходе общения с прессой американский президент сделал ряд заявлений, касающихся отношений с Россией и ситуации на Украине. Он подтвердил, что новые санкции США против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний, введенные Минфином накануне, "безусловно, будут иметь эффект". Трамп выразил надежду, что "эти потрясающие санкции" не будут действовать долго. Касаясь урегулирования конфликта, он заявил, что, по его информации, Россия якобы хочет контроля над всей Украиной, но готова пойти на уступки, и что сторонам следует зафиксировать текущие позиции и прекратить боевые действия.Говоря о военной поддержке Киева, Трамп отметил, что при администрации Джо Байдена Вашингтон "по глупости" безвозмездно передал Украине оружие и деньги на 350 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что США не продают оружие Киеву напрямую, это делают страны НАТО, и что Вашингтон не будет учить других пользоваться сложными ракетами "Томагавк", на освоение которых, по его словам, требуются месяцы тренировок. При этом он уточнил, что Украина использует для ударов вглубь России европейские, а не американские ракеты.Отвечая на вопросы о будущих договоренностях, американский лидер сообщил, что США не против идеи России продлить ограничения по ДСНВ. Напомним, что Владимир Путин ранее выражал готовность Москвы придерживаться ограничений по договору при условии взаимности со стороны Вашингтона. Решение об отмене встречи в Будапеште последовало после телефонного разговора двух президентов на прошлой неделе, по итогам которого Трамп и объявил о планах личной встречи.Евросоюз ввел 19-й пакет санкций против РоссииСтраны Евросоюза утвердили новый, 19-й по счету, пакет санкционных мер против России. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на председательствующую в ЕС Данию, основные ограничения нацелены на нефтяной и газовый экспорт.Согласно решению, с 2027 года ЕС полностью остановит закупки российского сжиженного природного газа (СПГ). Также ужесточается запрет на сделки с двумя крупными нефтяными компаниями, а санкционный список пополняется 117 судами так называемого "теневого флота", используемого для обхода ограничений.Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что эти меры наносят реальный ущерб российской экономике, подрывая финансирование военных действий на Украине.Пакет также включает ограничения против 45 организаций, обвиненных в помощи России в обходе санкций, в числе которых 12 компаний из Китая и Гонконга. Введен запрет на перестраховку бывших в употреблении российских самолетов и судов, а также на операции с пятью российскими банками. Дополнительно расширены ранее введенные ограничения на работу с российскими платежными системами и банками третьих стран в Белоруссии и Казахстане.Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас добавила, что новые меры затрагивают компании из Индии и Китая, транзакции в криптовалюте, а также ограничивают передвижения российских дипломатов для противодействия "попыткам дестабилизации".Принятие пакета затянулось на несколько недель из-за возражений Венгрии, Словакии и Австрии, однако в итоге все разногласия были урегулированы.Фронтовая сводка Военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Запорожском участке фронта продолжаются ожесточенные бои в районах Приморского, Степногорска и Малой Токмачки. Сообщается, что противник удерживает западную часть села, в то время как российские подразделения ведут штурм Новоданиловки и Нестерянки.На Константиновском направлении ВС РФ проводят наступление на юго-восточные окраины города и ведут бои за освобождение Плещеевки. На Угледарском направлении, по данным сводки, освобождены Павловка и Ивановка. Наступающие подразделения продвигаются в сторону Вишнёвого и Весёлого, одновременно обходя Новопавловку с западного направления.На Краснолиманском фронте штурмовые действия ведутся в районе Ставок, где достигнуто продвижение в северную часть села, а наступление развивается в сторону Масляковки. На Покровском участке боестолкновения отмечены у шахтоуправления севернее Удачного, а в самой Покровске действуют диверсионно-разведывательные группы. Российские подразделения закрепляются у Мирнограда, где также завершается зачистка Владимировки. В районах Шахово и Никаноровки продолжаются тяжелые столкновения.О других новостях к сегодняшнему утру — в публикации Главное за ночь 23 октября.

