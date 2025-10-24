https://ukraina.ru/20251024/budut-reshat-sudbu-evropy-shishkin-o-vozmozhnoy-vstreche-putina-i-trampa-v-budapeshte-1070565306.html

"Будут решать судьбу Европы": Шишкин о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште

"Будут решать судьбу Европы": Шишкин о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште - 24.10.2025 Украина.ру

"Будут решать судьбу Европы": Шишкин о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште

Европейский союз находится в отчаянии и будет пытаться любыми способами сорвать возможную встречу лидеров России и США, поскольку урегулирование украинского конфликта означает крах европейской гегемонии. Об этом политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-10-24T05:20

2025-10-24T05:20

2025-10-24T05:20

новости

россия

сша

будапешт

игорь шишкин

владимир путин

ес

украина.ру

евросоюз

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067181908_367:28:2178:1047_1920x0_80_0_0_29f35dbfeb05e228421063a76a487086.jpg

Эксперт подчеркнул, что в Будапеште лидеры России и США будут решать судьбу европейских стран: "Быть или не быть Франции и Германии в разряде великих держав? Получать им или не получать свою долю от ренты гегемона с колониального ограбления всего мира?"По мнению политолога, Евросоюз и европейские национальные лидеры будут сделать все, чтобы не допустить урегулирование конфликта на взаимовыгодных для России и США условиях. "В Будапеште будет решаться не судьба Украины, а судьба европейских держав", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Игорь Шишкин: Трамп пытался довести мир до грани катастрофы и сломать Россию, но ничего у него не вышло" на сайте Украина.ру.О том, почему лидеры Евросоюза не оставляют попыток втянуть США в геополитические авантюры — в статье Владимира "Смычка евроежа с американским ужом. Как США и ЕС ситуативно сжимают антироссийские ряды" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251023/kacheli-trampa-perspektivy-mira-na-ukraine-1070564427.html

россия

сша

будапешт

франция

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, будапешт, игорь шишкин, владимир путин, ес, украина.ру, евросоюз, франция, германия, конфликт, война, международные отношения, международная политика, сво, дзен новости сво, прогнозы сво, спецоперация