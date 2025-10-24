"Будут решать судьбу Европы": Шишкин о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште - 24.10.2025 Украина.ру
"Будут решать судьбу Европы": Шишкин о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште
"Будут решать судьбу Европы": Шишкин о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште - 24.10.2025 Украина.ру
"Будут решать судьбу Европы": Шишкин о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште
Европейский союз находится в отчаянии и будет пытаться любыми способами сорвать возможную встречу лидеров России и США, поскольку урегулирование украинского конфликта означает крах европейской гегемонии. Об этом политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт подчеркнул, что в Будапеште лидеры России и США будут решать судьбу европейских стран: "Быть или не быть Франции и Германии в разряде великих держав? Получать им или не получать свою долю от ренты гегемона с колониального ограбления всего мира?"По мнению политолога, Евросоюз и европейские национальные лидеры будут сделать все, чтобы не допустить урегулирование конфликта на взаимовыгодных для России и США условиях. "В Будапеште будет решаться не судьба Украины, а судьба европейских держав", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Игорь Шишкин: Трамп пытался довести мир до грани катастрофы и сломать Россию, но ничего у него не вышло" на сайте Украина.ру.О том, почему лидеры Евросоюза не оставляют попыток втянуть США в геополитические авантюры — в статье Владимира "Смычка евроежа с американским ужом. Как США и ЕС ситуативно сжимают антироссийские ряды" на сайте Украина.ру.
"Будут решать судьбу Европы": Шишкин о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште

05:20 24.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США на Аляске
Встреча президентов России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Европейский союз находится в отчаянии и будет пытаться любыми способами сорвать возможную встречу лидеров России и США, поскольку урегулирование украинского конфликта означает крах европейской гегемонии. Об этом политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Для Евросоюза и для лидеров ведущих европейских государств окончание украинского конфликта на любых условиях кроме капитуляции России – смерти подобно. Они пошли ва-банк. Евросоюз без стратегического поражения России долго не протянет", — заявил Шишкин.
Эксперт подчеркнул, что в Будапеште лидеры России и США будут решать судьбу европейских стран: "Быть или не быть Франции и Германии в разряде великих держав? Получать им или не получать свою долю от ренты гегемона с колониального ограбления всего мира?"
По мнению политолога, Евросоюз и европейские национальные лидеры будут сделать все, чтобы не допустить урегулирование конфликта на взаимовыгодных для России и США условиях.
"В Будапеште будет решаться не судьба Украины, а судьба европейских держав", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Игорь Шишкин: Трамп пытался довести мир до грани катастрофы и сломать Россию, но ничего у него не вышло" на сайте Украина.ру.
О том, почему лидеры Евросоюза не оставляют попыток втянуть США в геополитические авантюры — в статье Владимира "Смычка евроежа с американским ужом. Как США и ЕС ситуативно сжимают антироссийские ряды" на сайте Украина.ру.
Вчера, 16:25
"Качели" Трампа: перспективы мира на УкраинеВ четверг, 23 октября, в пресс-центре "Россия сегодня" прошла пресс-конференция на тему: "Качели" Трампа: перспективы мира на Украине" в рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье"
