https://ukraina.ru/20251021/pro-unizhenie-zelenskogo-i-otkroveniya-budanova-ukrainskie-eksperty-ob-itogakh-vizita-v-vashington-1070406912.html

Про унижение Зеленского и откровения Буданова*. Украинские эксперты об итогах визита в Вашингтон

Про унижение Зеленского и откровения Буданова*. Украинские эксперты об итогах визита в Вашингтон - 21.10.2025 Украина.ру

Про унижение Зеленского и откровения Буданова*. Украинские эксперты об итогах визита в Вашингтон

В украинском экспертном сообществе обсуждают, действительно ли Трамп хочет мира, думают над тем, кто настоящий виновник войны и чем она может закончиться и не произойдёт ли до этого техногенная катастрофа.

2025-10-21T06:24

2025-10-21T06:24

2025-10-21T06:24

украина

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

упц

тцк

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/16/1058277833_0:0:1366:768_1920x0_80_0_0_0b7c06ecc0405de013353f9182779672.jpg

Зкс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин назвал визит Зеленского в Вашингтон провальным. По мнению эксперта, Дональд Трамп дал понять гостю, что никакого оружия и денег от США Киев не получит, что "пора заканчивать эту бойню".План втянуть США в войну не удался, Трамп сказал, что пора "закрывать лавочку", Европа, если захочет, может продолжать. Предложение Зеленского обменять украинские дроны на "Томагавки" тоже не прошло — да и как эти дроны производить, если нет денег?Соскин предположил, что на закрытой части встречи обсуждались и другие очень болезненные для Зеленского темы, а именно тему русского языка и тему травли и уничтожения канонической УПЦ — "потому что это темы, которые поднимает Путин". Вероятно, поднималась и тема "концлагеря", тема похищения людей сотрудниками ТЦК, пытки и пр.Можно предположить, что встреча закончилась так резко по той причине, что стороны к согласию не пришли, "переговоры закончились провалом", то есть, Зеленский не смог втравить Трампа в войну, не смог получить "Томагавки" и деньги.По всей видимости, Зеленский отказался от мира, поэтому ВС РФ будут продолжать бить — и не исключено, что бить теперь будут по Киевской и Каневской ГЭС. Если плотины буду разрушены, последствия могут быть самыми катастрофическими. Зима для Украины может стать тёмной и тяжёлой, предостерёг экс-советник Кучмы в очередном выпуске своего видеоблога.Украинский политолог и военный эксперт Юрий Дудкин тоже считает, что в Вашингтоне Зеленский ничего не добился — символом можно считать кадр, на котором украинский диктатор сидит перед большой, но пустой тарелкой. И посадили его спиной к прессе — "больше унизить своего гостя никак невозможно".Перед визитом, когда Зеленский уже находился в воздухе, Россия предприняла некоторые шаги, предположил эксперт. По всей видимости, Владимир Путин дал понять, что ему есть что сказать - и Трамп сам ему позвонил. И получил от российского лидера чёткий посыл — если "Томагавки" передадут Киеву, то это - конец всем отношениям, тогда уж точно будет война.Трамп понял, что надо как-то выходить из положения — и нашёл выход в том, что надо "продолжать унижать Зеленского"."А унижая Зеленского, давать понять ему и тем, кто за ним стоит в Лондоне, что капитуляция Украины не за горами. Ведь он же чётко сказал Зеленскому в этот раз — ну зачем тебе какие-то "Томагавки"?.. Прямым текстом", - подчеркнул эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.По мнению Дудкина, Зеленский абсолютно не понимает, как покончить со всем этим, и его клевреты тоже не понимают. А вот Путин предлагает Трампу полноценное экономическое сотрудничество с РФ (и, соответственно, с Китаем) в том случае, если США прекратят финансирование режима Зеленского, захватившего власть.И на встрече в Будапеште лидеры РФ и США это обсудят. Что касается роли самих США, то эксперт отметил, что недавно пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в своём выступлении трижды повторила, что "Америка устала от войны".Дудкин сказал, что пресс-секретарю Белого дома он сам бы ответил так: "Госпожа Левитт, мы все устали от Америки — с вашими цветными революциями, с вашими Майданами, с вашими марионеточными режимами, вашими спецоперациями и т. д., и .п. Мы все устали о вас, оставьте мир в покое. Вы тратите колоссальные деньги — потому что вы их печатаете, понятное дело — на все вот эти вещи, для того, чтобы государства, политические режимы распадались в угоду вам. Вот из-за этого весь сыр-бор, а не из-за того, что на Украине идёт война, неведомо откуда взялась, потому что Россия на неё напала… Вы напали на Украину ещё в середине 90-х и тихим сапом дошли до крайности в 2014-м, финансируя напрямую, откровенно и публично заявляя, что вы это делаете, финансируете госпереворот, стравливаете народы Украины, которая является не монолитным государством, а многонациональным...".Эксперт добавил, что Украина должна была бы быть федеративным государством, это позволило бы избежать многих бед. Однако политические круги этого не хотели, поскольку им так легче было управлять некоторыми регионами."Но когда пытаются давно осуждённую Нюрнбергским трибуналом идеологию нацизма, бандеровщины навязать на восточные регионы Украины, на юго-восточные — вы меня простите, вы слишком далеко зашли", - сказал Дудкин, пояснив, что он обращается к украинским политикам и к США, где считали, что этот вопрос можно решить с помощью силы — и "вот до чего дорешались, до братоубийства".А без братоубийственной войны три народа — русский, украинский и белорусский — могут объединиться и тогда будут представлять опасность для Запада, полагают в Киеве. Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов* на Киевском экономическом форуме заявил, что сама история это показывает. И задался вопросом, осознаю ли это европейцы?По словам Буданова, которые приводит издание "Политнавигатор", "это очень болезненная тема", и надо всё сделать для того, чтобы не допустить такого объединения трёх славянских стран, а для этого Европе нужно всемерно помогать киевскому режиму.Вот такие теперь на Украине разведчики, точнее — шпионы Запада.В свою очередь, Дудкин подчеркнул, что Россия не отказывается и не откажется от достижения целей СВО, а это, в том числе, денацификация и демилитаризация — "это значит, что ВСУ должны быть распущены". И если даже "оставят какой-то маленький анклав украинский, то только под нейтральным статусом".Впрочем, по словам эксперта, государства Украина уже сейчас по факту не существует, существует незаконный режим, а продлеваемое раз за разом военное положение означает, что украинцы лишены всех прав. И всё больше украинцев это понимают, как понимают и то, что Россию победить невозможно.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Михаил Павлив: "Не прокатило! Как Зеленский и Ко пытались надуть Трампа"

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, упц, тцк, вооруженные силы украины