https://ukraina.ru/20251021/kacheli-ot-trampa-net--posledovatelnost-1070425982.html

Качели от Трампа? Нет – последовательность!

Качели от Трампа? Нет – последовательность! - 21.10.2025 Украина.ру

Качели от Трампа? Нет – последовательность!

Итак - очередной "разворот" Трампа. Хотя, если быть точным, никакого разворота и не было. Но в медийном смысле, конечно, снова произошла та самая "загагулина", как говорил Ельцин, — качели, теперь летящие в противоположную сторону.

2025-10-21T15:23

2025-10-21T15:23

2025-10-21T15:57

украина

сша

киев

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

офис президента

снбо

ес

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/15/1070426223_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_86ea340099e23ea211352523757293f6.jpg

Впрочем, как для меня, не произошло ровным счетом ничего неожиданного. Скорее наоборот. Как я уже говорил и повторюсь: не стоило ожидать ничего из того набора, о котором с пафосом рассуждали европейские и евроатлантические эксперты, о чём вещали глобалистские медиа и, конечно же, украинские источники. Особенно в части поставок "Томагавков". Еще неделю, две назад в российском, и в украинском экспертных сообществах массово пошли заявления — буквально косяками, — что всё уже решено. Я же предупреждал, друзья: не обращайте внимания на всю эту шумиху. Если вы хотите понять, что происходит с Дональдом Фредовичем Трампом, — почитайте его книгу "Как заключать сделки", где он пишет как нужно "раскачивать" человека — устраивать те самые эмоциональные качели "из огня да в полымя". Размягчать позицию оппонента и получать профит.На самом деле Трамп — опытный бизнесмен, и всю жизнь, вероятно, пользуется одним и тем же приёмом: сначала резкий накат, потом ослабление требований, а за ним — распахнутые объятия, "очень хорошие сделки" и "очень хорошие отношения". Выглядит примитивно, но работает.Здесь все так же. Сначала была история про умопомрачительные вторичные санкции против покупателей российской нефти, в первую очередь Китая и Индии. Не прокатило, и приключился "Анкоридж". Теперь вот были "Томагавки" и состоялся долгий и обстоятельный разговор Путина и Трампа. После которого была анонсирована встреча президентов теперь в Будапеште.Вообще, как мне кажется, вся эта история была, в том числе, и элементом спецоперации российской дипломатии. Дмитрий Анатольевич Медведев выступил в своём привычном амплуа, создав у Трампа и команды впечатление, что мы прям оценили эскапады Дональда Фредовича про границы 91-го года и дальше, разочарования Путиным и разговоры про дальнобой. Россия успешно сделала вид, что всерьёз опасается заявлений Трампа о "Томагавках", его намёков, вбросов от Джей Ди Венса, Китa Келога, Пита Хегсита. И именно это, судя по всему, Трампу понравилось. Он купился, и раздулся от самодовольства, а значит оказался в благостном расположении духа. Тут его и подстерег запрос на телефонный разговор.И он состоялся и был самым длительным из всех разговоров лидеров до сих пор — два с половиной часа. По итогам — договорено о встречах высоких переговорных делегаций во главе с лидерами дипломатических корпусов США и России, Рубио и Лавровым. И почти сразу пришла информация, что статус американской делегации потенциально повышается - её может возглавить Джей Венс. А уже через две недели, или немногим более, как сообщил Песков, в Будапеште возможна встреча Трампа и Путина.По набившим же оскомину "Томагавкам" Трамп, встречаясь с Зеленским, отшутился — но отшутился так, что всё стало ясно: никаких "Томагавков" Украине поставлено не будет. Что и требовалось доказать, так сказать. Что до всего наборов тем, которые так же обсуждались между Киевом и Вашингтоном при подготовке встречи, по сути, ни одна не получила своего развития после общения Трампа с главой киевского режима.А готовились в Киеве серьезно. Помимо сугубо военных вопросов был большой пакет по финансам и экономике: аж целого премьер-министр Свириденко привезли, а еще был глава Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров. Как водится просили денег, а еще помощи с восстановлением энергетики, и просили продать СПГ. Собственно последний вопрос это, вероятно, единственное, что привезла украинская делегация из США.Западные медиа же начали вбрасывать информацию о возможных поставках американского СПГ на Украину. Это неудивительно — у Киева катастрофическая ситуация с запасами и добычей газа, особенно на пороге отопительного сезона, который, к слову, официально сократили на месяц. Украина вновь входит в зиму с разбитой энергетикой и минимальным резервом.Повторюсь, было и общение о помощи США в восстановлении энергетических объектов — но, разумеется, с учётом будущих американских интересов, включая вопросы собственности на эти объекты. Но, по моей информации после тяжелого разговора на повышенных тонах Трамп эти вопросы пока заблокировал. Как и исключил любые перспективы прямой макрофинансовой помощи Украине в стиле Байдена.Кроме того, как минимум до встречи Трампа с Путиным были заблокированы вопросы относительно поставок Украине элементов ПВО (целых комплексов и их составляющих). А с украинской системой противовоздушной обороны — настоящая беда. И ситуация ухудшается почти ежедневно. Я уже не раз говорил об этом в статьях и видео: решений пока не видно. Украины запрашивала расширение объемов американских поставок для ПВО по программе PURL - передачу отдельных элементов комплексов Patriot — пусковых, радаров, частей дивизионов со складов, а не после производства. И, конечно, ракеты AMRAAM AIM-120 для F-16 и систем NASAMS, без которых украинская ПВО буквально трещит по швам. Но, не так сталось як гадалось.В общем, как итог можно утверждать, все произошедшее вокруг этого визита в США стало настоящим шоком для Зеленского и его группы поддержки в Европе. Об этом уже даже написали американские медиа: Зеленский по прибытии в Штаты узнал о повестке и общении Трампа и Путина и был, как они аккуратно выразились, "удивлён". После встречи он и представители его делегации, а так же его старшие партнеры в Европе, особенно в Берлине и Лондоне были просто деморализованы.Ну и повторюсь, все произошедшее стало подтверждением как раз последовательности Трампа, как бы странно это не звучало на фоне постоянного его водевиля в медиа и соцсетях. По сути всё то, что Трамп говорил об украинском кризисе еще в ходе своей избирательной кампании, он сейчас и делает. Новых поставок вооружений и боеприпасов нет, пакеты Байдена сокращены в самых болезненных для Украины позициях. Действует запрет на удары ракетами ATCMS по российской территории. Финансовой помощи новой нет. Нажима на ЕС и международные финансовые организации с требованием выделять деньги для Украины нет. Команда Трампа высказалась против "репарационного кредита" под российские активы на 140 миллиардов евро. Так что он очень последователен.А вся шумиха в медиа это лирика. Да, Трамп при этом не оказывает прямого давления на Киев с целью продвижения по переговорному треку. Ну, кроме повышенного тона. Нет ни санкций персональных и секторальных, ни уголовных дел против первых лиц киевского режима. Но это легко объясняется опаской команды Трампа в отношении по прежнему правящих бал в США глобалистских медиа, определяющих повестку по обе стороны Атлантики и влияющих на электорат в Штатах. А у Трампа через год выборы в Конгресс — и для него критически важно не потерять контроль над обеими палатами. Следовательно, ничего такого, что эти медиа тут же окрестят "зрадой", "сдачей интересов Украины" или "прямой дорогой к поражению Киева", Трамп делать не будет. По крайней мере, публично заявлять не станет. Мы и дальше будем слышать риторику: "мы помогаем, мы поддерживаем; гибнут люди; эта ужасная война не должна была случиться; её надо скорее закончить". Но и только. В общем, ждём встречи Путина и Трампа. С высокой долей вероятности переговоры в Будапеште действительно могут включать обсуждение возможных коррекций в плане согласованном в Анкоридже, в том числе по самому движению по треку мирных переговоров. Вероятно, могут обсуждаться и новые потенциальные компромиссы. Но, не стоит формировать у себя уж очень большие ожидания от нового саммита глав стран. Глобалисты так просто не сдадутся, а Зеленскому так и вовсе терять нечего.О том, как Европа готовится к войне с Россией - в статье Павла Котова "Русофобия - последний довод короля: как Великобритания и НАТО готовятся воевать с Россией".

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

украина

сша

киев

россия

будапешт

китай

индия

германия

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

украина, сша, киев, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, офис президента, снбо, ес, f-16, мнения, весь павлив, россия, будапешт, "томагавк", переговоры, санкции, антироссийские санкции, пво, киевский режим, вооружения, энергетика, спг, дмитрий медведев, джей ди вэнс, кит келлог, марко рубио, сергей лавров, дмитрий песков, андрей ермак, рустем умеров, джо байден, китай, индия, германия, великобритания, конгресс сша