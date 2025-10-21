Качели от Трампа? Нет – последовательность!
15:23 21.10.2025 (обновлено: 15:57 21.10.2025)
Итак - очередной "разворот" Трампа. Хотя, если быть точным, никакого разворота и не было. Но в медийном смысле, конечно, снова произошла та самая "загагулина", как говорил Ельцин, — качели, теперь летящие в противоположную сторону.
Впрочем, как для меня, не произошло ровным счетом ничего неожиданного. Скорее наоборот. Как я уже говорил и повторюсь: не стоило ожидать ничего из того набора, о котором с пафосом рассуждали европейские и евроатлантические эксперты, о чём вещали глобалистские медиа и, конечно же, украинские источники. Особенно в части поставок "Томагавков". Еще неделю, две назад в российском, и в украинском экспертных сообществах массово пошли заявления — буквально косяками, — что всё уже решено. Я же предупреждал, друзья: не обращайте внимания на всю эту шумиху. Если вы хотите понять, что происходит с Дональдом Фредовичем Трампом, — почитайте его книгу "Как заключать сделки", где он пишет как нужно "раскачивать" человека — устраивать те самые эмоциональные качели "из огня да в полымя". Размягчать позицию оппонента и получать профит.
На самом деле Трамп — опытный бизнесмен, и всю жизнь, вероятно, пользуется одним и тем же приёмом: сначала резкий накат, потом ослабление требований, а за ним — распахнутые объятия, "очень хорошие сделки" и "очень хорошие отношения". Выглядит примитивно, но работает.
Здесь все так же. Сначала была история про умопомрачительные вторичные санкции против покупателей российской нефти, в первую очередь Китая и Индии. Не прокатило, и приключился "Анкоридж". Теперь вот были "Томагавки" и состоялся долгий и обстоятельный разговор Путина и Трампа. После которого была анонсирована встреча президентов теперь в Будапеште.
Вообще, как мне кажется, вся эта история была, в том числе, и элементом спецоперации российской дипломатии. Дмитрий Анатольевич Медведев выступил в своём привычном амплуа, создав у Трампа и команды впечатление, что мы прям оценили эскапады Дональда Фредовича про границы 91-го года и дальше, разочарования Путиным и разговоры про дальнобой. Россия успешно сделала вид, что всерьёз опасается заявлений Трампа о "Томагавках", его намёков, вбросов от Джей Ди Венса, Китa Келога, Пита Хегсита. И именно это, судя по всему, Трампу понравилось. Он купился, и раздулся от самодовольства, а значит оказался в благостном расположении духа. Тут его и подстерег запрос на телефонный разговор.
И он состоялся и был самым длительным из всех разговоров лидеров до сих пор — два с половиной часа. По итогам — договорено о встречах высоких переговорных делегаций во главе с лидерами дипломатических корпусов США и России, Рубио и Лавровым. И почти сразу пришла информация, что статус американской делегации потенциально повышается - её может возглавить Джей Венс. А уже через две недели, или немногим более, как сообщил Песков, в Будапеште возможна встреча Трампа и Путина.
По набившим же оскомину "Томагавкам" Трамп, встречаясь с Зеленским, отшутился — но отшутился так, что всё стало ясно: никаких "Томагавков" Украине поставлено не будет. Что и требовалось доказать, так сказать.
Что до всего наборов тем, которые так же обсуждались между Киевом и Вашингтоном при подготовке встречи, по сути, ни одна не получила своего развития после общения Трампа с главой киевского режима.
А готовились в Киеве серьезно. Помимо сугубо военных вопросов был большой пакет по финансам и экономике: аж целого премьер-министр Свириденко привезли, а еще был глава Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров. Как водится просили денег, а еще помощи с восстановлением энергетики, и просили продать СПГ. Собственно последний вопрос это, вероятно, единственное, что привезла украинская делегация из США.
Западные медиа же начали вбрасывать информацию о возможных поставках американского СПГ на Украину. Это неудивительно — у Киева катастрофическая ситуация с запасами и добычей газа, особенно на пороге отопительного сезона, который, к слову, официально сократили на месяц. Украина вновь входит в зиму с разбитой энергетикой и минимальным резервом.
Повторюсь, было и общение о помощи США в восстановлении энергетических объектов — но, разумеется, с учётом будущих американских интересов, включая вопросы собственности на эти объекты. Но, по моей информации после тяжелого разговора на повышенных тонах Трамп эти вопросы пока заблокировал. Как и исключил любые перспективы прямой макрофинансовой помощи Украине в стиле Байдена.
Кроме того, как минимум до встречи Трампа с Путиным были заблокированы вопросы относительно поставок Украине элементов ПВО (целых комплексов и их составляющих). А с украинской системой противовоздушной обороны — настоящая беда. И ситуация ухудшается почти ежедневно. Я уже не раз говорил об этом в статьях и видео: решений пока не видно. Украины запрашивала расширение объемов американских поставок для ПВО по программе PURL - передачу отдельных элементов комплексов Patriot — пусковых, радаров, частей дивизионов со складов, а не после производства. И, конечно, ракеты AMRAAM AIM-120 для F-16 и систем NASAMS, без которых украинская ПВО буквально трещит по швам. Но, не так сталось як гадалось.
В общем, как итог можно утверждать, все произошедшее вокруг этого визита в США стало настоящим шоком для Зеленского и его группы поддержки в Европе. Об этом уже даже написали американские медиа: Зеленский по прибытии в Штаты узнал о повестке и общении Трампа и Путина и был, как они аккуратно выразились, "удивлён". После встречи он и представители его делегации, а так же его старшие партнеры в Европе, особенно в Берлине и Лондоне были просто деморализованы.
Ну и повторюсь, все произошедшее стало подтверждением как раз последовательности Трампа, как бы странно это не звучало на фоне постоянного его водевиля в медиа и соцсетях. По сути всё то, что Трамп говорил об украинском кризисе еще в ходе своей избирательной кампании, он сейчас и делает. Новых поставок вооружений и боеприпасов нет, пакеты Байдена сокращены в самых болезненных для Украины позициях. Действует запрет на удары ракетами ATCMS по российской территории. Финансовой помощи новой нет. Нажима на ЕС и международные финансовые организации с требованием выделять деньги для Украины нет. Команда Трампа высказалась против "репарационного кредита" под российские активы на 140 миллиардов евро. Так что он очень последователен.
А вся шумиха в медиа это лирика. Да, Трамп при этом не оказывает прямого давления на Киев с целью продвижения по переговорному треку. Ну, кроме повышенного тона. Нет ни санкций персональных и секторальных, ни уголовных дел против первых лиц киевского режима.
Но это легко объясняется опаской команды Трампа в отношении по прежнему правящих бал в США глобалистских медиа, определяющих повестку по обе стороны Атлантики и влияющих на электорат в Штатах. А у Трампа через год выборы в Конгресс — и для него критически важно не потерять контроль над обеими палатами. Следовательно, ничего такого, что эти медиа тут же окрестят "зрадой", "сдачей интересов Украины" или "прямой дорогой к поражению Киева", Трамп делать не будет. По крайней мере, публично заявлять не станет. Мы и дальше будем слышать риторику: "мы помогаем, мы поддерживаем; гибнут люди; эта ужасная война не должна была случиться; её надо скорее закончить". Но и только.
В общем, ждём встречи Путина и Трампа. С высокой долей вероятности переговоры в Будапеште действительно могут включать обсуждение возможных коррекций в плане согласованном в Анкоридже, в том числе по самому движению по треку мирных переговоров. Вероятно, могут обсуждаться и новые потенциальные компромиссы. Но, не стоит формировать у себя уж очень большие ожидания от нового саммита глав стран. Глобалисты так просто не сдадутся, а Зеленскому так и вовсе терять нечего.
