Трамп есть, а стратегия отсутствует: эксперт о хаосе в политике США и "качелях" по Украине - 23.10.2025
Трамп есть, а стратегия отсутствует: эксперт о хаосе в политике США и "качелях" по Украине
Трамп есть, а стратегия отсутствует: эксперт о хаосе в политике США и "качелях" по Украине - 23.10.2025 Украина.ру
Трамп есть, а стратегия отсутствует: эксперт о хаосе в политике США и "качелях" по Украине
Администрация Трампа действует без четкого стратегического плана, реагируя на давление различных лоббистских групп, что ярко проявляется в вопросах Украины, где позиция президента США постоянно меняется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2025-10-23T04:10
2025-10-23T04:10
По словам эксперта, несмотря на возможную первоначальную проработку, возвращение американского лидера к власти привело к ситуации, когда "Трамп есть, а стратегия отсутствует". "Если нет стратегии, вы прислушиваетесь к тому, что говорят люди вокруг вас, и становитесь жертвой самых разных групп влияния", — констатирует Дробницкий.Политолог указывает на две основные силы, влияющие на президента США. С одной стороны, это "сильное европейское лобби с вкраплениями украинских агентов влияния", которые последовательно добиваются сохранения курса Джо Байдена на Украине. С другой — наиболее доверенные лица президента США, связанные с идеей MAGA ("Сделаем Америку снова великой" — лозунг, популяризированный Трампом. — Ред.). "И как только начинает пахнуть керосином, происходит телефонный разговор с [президентом РФ Владимиром] Путиным, а потом встреча с ним", — описывает эксперт эти "качели".Дробницкий подчеркивает, что в таком подходе есть систематическая черта — отсутствие позитивной воли. "Что-то позитивно сделать, стратегически выстроить какую-то политику, этого уже не будет. Но негативная воля тоже влияет на ситуацию, то есть я ничего построить не могу, но могу своим врагам порушить планы", — пояснил политолог. "Все это неважно, если в результате ничего не происходит, никакого воздействия на ситуацию Трамп не имеет", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — Нет королям и королевам. Почему в США вспыхнули массовые протесты на сайте Украина.ру.
Трамп есть, а стратегия отсутствует: эксперт о хаосе в политике США и "качелях" по Украине

04:10 23.10.2025
 
