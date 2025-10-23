https://ukraina.ru/20251023/tramp-est-a-strategiya-otsutstvuet-ekspert-o-khaose-v-politike-ssha-i-kachelyakh-po-ukraine-1070496819.html

Трамп есть, а стратегия отсутствует: эксперт о хаосе в политике США и "качелях" по Украине

Администрация Трампа действует без четкого стратегического плана, реагируя на давление различных лоббистских групп, что ярко проявляется в вопросах Украины, где позиция президента США постоянно меняется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070487230_135:178:1672:1043_1920x0_80_0_0_a276279d8dc54ef6f290897df4fd344a.jpg

По словам эксперта, несмотря на возможную первоначальную проработку, возвращение американского лидера к власти привело к ситуации, когда "Трамп есть, а стратегия отсутствует". "Если нет стратегии, вы прислушиваетесь к тому, что говорят люди вокруг вас, и становитесь жертвой самых разных групп влияния", — констатирует Дробницкий.Политолог указывает на две основные силы, влияющие на президента США. С одной стороны, это "сильное европейское лобби с вкраплениями украинских агентов влияния", которые последовательно добиваются сохранения курса Джо Байдена на Украине. С другой — наиболее доверенные лица президента США, связанные с идеей MAGA ("Сделаем Америку снова великой" — лозунг, популяризированный Трампом. — Ред.). "И как только начинает пахнуть керосином, происходит телефонный разговор с [президентом РФ Владимиром] Путиным, а потом встреча с ним", — описывает эксперт эти "качели".Дробницкий подчеркивает, что в таком подходе есть систематическая черта — отсутствие позитивной воли. "Что-то позитивно сделать, стратегически выстроить какую-то политику, этого уже не будет. Но негативная воля тоже влияет на ситуацию, то есть я ничего построить не могу, но могу своим врагам порушить планы", — пояснил политолог. "Все это неважно, если в результате ничего не происходит, никакого воздействия на ситуацию Трамп не имеет", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — Нет королям и королевам. Почему в США вспыхнули массовые протесты на сайте Украина.ру.

