Нет королям и королевам. Почему в США вспыхнули массовые протесты
© Фотопротесты в США
© Фото
В Соединенных Штатах Америки прошли массовые демонстрации под лозунгом "No Kings" – "Нет королям"
Нынешние демонстрации представляют собой второй этап протестной кампании против политики администрации президента США Дональда Трампа, организованной под эгидой Демократической партии.
Первые выступления под этим брендом прошли в июне. Тогда демократы заявили, что в них приняли участие пять миллионов человек, однако в Белом доме назвали эту цифру завышенной. Сейчас Демпартия сообщает, что на улицы вышли около семи миллионов американцев. И хотя эту цифру нужно проверить, очевидно, что в этот раз протестующих было заметно больше. Потому что на видеорепортажах, снятых на митингах в Нью-Йорке и Чикаго, можно видеть сотни тысяч недовольных людей.
Организационный костяк кампании составляют профессиональные активисты различных правозащитных организаций, которые находятся под политическим контролем у демократов. Однако они используют реальные протестные настроения беспартийных американских граждан, вызванные углублением социального кризиса.
В частности, к демонстрациям присоединились работники, пострадавшие в результате так называемого шатдауна – временной приостановки работы государственных служб, которые находятся сейчас в отчаянной ситуации. Временное увольнение означает для закредитованных американцев настоящую катастрофу, потому что они могут быстро лишиться жилья и рискуют оказаться без средств к существованию. Ведь многие американские домохозяйства давно живут на одну зарплату, не делая никаких существенных сбережений.
"Уже три недели продолжается шатдаун, конца и края ему не видно. До сих пор нет вообще никаких подвижек с согласованием бюджета. Еще пара недель, и нынешний шатдаун станет самым длительным в истории. Последствия шатдауна накапливаются и начинают влиять на жизнь рядовых американцев. Закончились деньги на обеспечение работы Верховного суда и федеральных судов уровнем поменьше. Перебои в работе судов и правоохранительной системы, которая и так завязла в длительном кризисе, скажутся на всем американском обществе. Доверие к ним и так подорвано. Начинаются и проблемы с авиасообщением в мегаполисах США из-за нехватки авиадиспетчеров", – пишет об этой ситуации американист Малек Дудаков.
Сейчас из-за шатдауна массово сокращают сотрудников управления ядерной безопасности, о чем тревожно сообщает американская пресса. Но еще более драматичным является положение малообеспеченных граждан США. 42 миллиона человек могут остаться в следующем месяце без продовольственных талонов, потому что федеральные службы, ответственные за реализацию социальных программ, приостановили свою работу. А это существенно усугубит проблему массового недоедания, совершенно реальную для самой богатой страны планеты.
"Речь идет о миллионах и миллионах уязвимых семей, голодающих семей, которые не получат доступа к этим программам", – рассказала журналистам министр сельского хозяйства Брук Роллинз.
Программа, которая предоставляет продовольственную помощь миллионам беременных женщин, молодым мамам и маленьким детям, осталась без финансирования уже на прошлой неделе. Администрация Трампа временно закрыла эту бюджетную дыру за счет перераспределения средств, однако вскоре деньги иссякнут. И тогда в Америке будут голодать несовершеннолетние.
Республиканцы разделяют ответственность за эту ситуацию с демократами, которые спровоцировали наступление шатдауна, чтобы навредить Белому дому. Но когда бюджет на следующий год все-таки согласуют, основные проблемы никуда не уйдут. Потому что заложенные в американском обществе социальные противоречия имеют выраженный системный характер.
Региональные банки США отмечают – просрочки по кредитам достигли 10,4%, а более 1 триллиона долларов кредитов на коммерческую недвижимость должны быть рефинансированы к концу года в условиях высоких ставок ФРС, которые не позволяют их клиентам перекредитоваться.
Эксперты указывают на то, что 59 крупнейших банков страны уже сейчас скрывают от клиентов свое реальное положение, чтобы избежать вывода капиталов и немедленного банкротства. Это грозит Америке наступлением крупнейшего банковского кризиса в нынешнем веке, а за ним последует разорение компаний и новая волна безработицы.
Американская экономика движется к серьезному обвалу с непредсказуемыми последствиями. Об этом свидетельствует ослабление доллара на фоне рекордных закупочных цен на золото – потому что подорожание драгметаллов является самым верным индикатором тяжелого положения на финансовых рынках.
Растет и неравенство. Совокупное состояние 8 американских миллиардеров многократно превышает доходы десятков миллионов простых американцев, и этот разрыв продолжает увеличиваться по итогам каждого месяца.
Все это создает идеальные условия для социального взрыва. Протестные выступления в США несомненно будут усиливаться, и организация субботних митингов показала, что Демпартия надеется обернуть эту ситуацию в свою пользу. Однако социология говорит о том, что популярность "ослиной партии" все равно не растет. Потому что рядовые американцы относятся к Гэвину Ньюсому и Камале Харрис ничуть не лучше, чем к Трампу – осознавая, что демократы давно отказались от защиты социальных прав в пользу так называемой "политики идентичности".
"В 2011 на Occupy Wall Street гремел лозунг "99% против 1%". Элиты испугались всерьёз: люди могут осознать, что их проблемы – не результат личных неудач или культурных различий, а систематическое ограбление. Элиты начали контратаку: левое движение было перенаправлено в культурные войны. За десять лет левое движение на Западе полностью утратило классовую оптику. Можно быть за права трансгендеров и эксплуатировать рабочих на складах Amazon. Можно поддерживать BLM и владеть акциями частных тюрем. Это результат сознательной стратегии: пусть 99% делятся на тысячи идентичностей и воюют друг с другом – лишь бы не объединились против 1%", – пишет об этом в "Телеграме" политолог Глеб Кузнецов.
Нэнси Пелоси, одиозный матриарх Демократической партии, опубликовала вчера видеоролик, на котором она демонстративно разрывает корону – в качестве поддержки протестной кампании "Нет королям". Но это вызвало возмущение у пользователей социальных сетей, потому что фигура Пелоси, известной своими диктаторскими замашками и политическим цинизмом, вызывает у людей отторжение. С таким же успехом демократы могли бы вытащить на сцену Джо Байдена, пытаясь продать его публике в качестве искреннего радетеля за народ.
Обедневшие американцы не хотят ни королей, ни королев. И политическому истеблишменту США вскоре придется столкнуться с этой проблемой вплотную.
