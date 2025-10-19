https://ukraina.ru/20251019/net-korolyam-i-korolevam-pochemu-v-ssha-vspykhnuli-massovye-protesty-1070322936.html

Нет королям и королевам. Почему в США вспыхнули массовые протесты

В Соединенных Штатах Америки прошли массовые демонстрации под лозунгом "No Kings" – "Нет королям"

2025-10-19T12:37

2025-10-19T12:37

2025-10-19T12:37

Нынешние демонстрации представляют собой второй этап протестной кампании против политики администрации президента США Дональда Трампа, организованной под эгидой Демократической партии.Первые выступления под этим брендом прошли в июне. Тогда демократы заявили, что в них приняли участие пять миллионов человек, однако в Белом доме назвали эту цифру завышенной. Сейчас Демпартия сообщает, что на улицы вышли около семи миллионов американцев. И хотя эту цифру нужно проверить, очевидно, что в этот раз протестующих было заметно больше. Потому что на видеорепортажах, снятых на митингах в Нью-Йорке и Чикаго, можно видеть сотни тысяч недовольных людей.Организационный костяк кампании составляют профессиональные активисты различных правозащитных организаций, которые находятся под политическим контролем у демократов. Однако они используют реальные протестные настроения беспартийных американских граждан, вызванные углублением социального кризиса.В частности, к демонстрациям присоединились работники, пострадавшие в результате так называемого шатдауна – временной приостановки работы государственных служб, которые находятся сейчас в отчаянной ситуации. Временное увольнение означает для закредитованных американцев настоящую катастрофу, потому что они могут быстро лишиться жилья и рискуют оказаться без средств к существованию. Ведь многие американские домохозяйства давно живут на одну зарплату, не делая никаких существенных сбережений.Сейчас из-за шатдауна массово сокращают сотрудников управления ядерной безопасности, о чем тревожно сообщает американская пресса. Но еще более драматичным является положение малообеспеченных граждан США. 42 миллиона человек могут остаться в следующем месяце без продовольственных талонов, потому что федеральные службы, ответственные за реализацию социальных программ, приостановили свою работу. А это существенно усугубит проблему массового недоедания, совершенно реальную для самой богатой страны планеты."Речь идет о миллионах и миллионах уязвимых семей, голодающих семей, которые не получат доступа к этим программам", – рассказала журналистам министр сельского хозяйства Брук Роллинз.Программа, которая предоставляет продовольственную помощь миллионам беременных женщин, молодым мамам и маленьким детям, осталась без финансирования уже на прошлой неделе. Администрация Трампа временно закрыла эту бюджетную дыру за счет перераспределения средств, однако вскоре деньги иссякнут. И тогда в Америке будут голодать несовершеннолетние.Республиканцы разделяют ответственность за эту ситуацию с демократами, которые спровоцировали наступление шатдауна, чтобы навредить Белому дому. Но когда бюджет на следующий год все-таки согласуют, основные проблемы никуда не уйдут. Потому что заложенные в американском обществе социальные противоречия имеют выраженный системный характер.Региональные банки США отмечают – просрочки по кредитам достигли 10,4%, а более 1 триллиона долларов кредитов на коммерческую недвижимость должны быть рефинансированы к концу года в условиях высоких ставок ФРС, которые не позволяют их клиентам перекредитоваться.Эксперты указывают на то, что 59 крупнейших банков страны уже сейчас скрывают от клиентов свое реальное положение, чтобы избежать вывода капиталов и немедленного банкротства. Это грозит Америке наступлением крупнейшего банковского кризиса в нынешнем веке, а за ним последует разорение компаний и новая волна безработицы.Американская экономика движется к серьезному обвалу с непредсказуемыми последствиями. Об этом свидетельствует ослабление доллара на фоне рекордных закупочных цен на золото – потому что подорожание драгметаллов является самым верным индикатором тяжелого положения на финансовых рынках.Растет и неравенство. Совокупное состояние 8 американских миллиардеров многократно превышает доходы десятков миллионов простых американцев, и этот разрыв продолжает увеличиваться по итогам каждого месяца.Все это создает идеальные условия для социального взрыва. Протестные выступления в США несомненно будут усиливаться, и организация субботних митингов показала, что Демпартия надеется обернуть эту ситуацию в свою пользу. Однако социология говорит о том, что популярность "ослиной партии" все равно не растет. Потому что рядовые американцы относятся к Гэвину Ньюсому и Камале Харрис ничуть не лучше, чем к Трампу – осознавая, что демократы давно отказались от защиты социальных прав в пользу так называемой "политики идентичности".Нэнси Пелоси, одиозный матриарх Демократической партии, опубликовала вчера видеоролик, на котором она демонстративно разрывает корону – в качестве поддержки протестной кампании "Нет королям". Но это вызвало возмущение у пользователей социальных сетей, потому что фигура Пелоси, известной своими диктаторскими замашками и политическим цинизмом, вызывает у людей отторжение. С таким же успехом демократы могли бы вытащить на сцену Джо Байдена, пытаясь продать его публике в качестве искреннего радетеля за народ.Обедневшие американцы не хотят ни королей, ни королев. И политическому истеблишменту США вскоре придется столкнуться с этой проблемой вплотную.Также на эту тему: Как Кремль изменил планы Зеленского на 180 градусов и передал инициативу Трампу - Кеворкян

2025

