Россия наполнила рынок Китая, пока с ним воевали США

Торговая война США с КНР пошла на пользу внешней торговле России. Об этом сообщает российская "Комсомольская правда" со ссылкой на китайское издание Sohu.

2025-10-21T13:50

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/11/1040926428_0:390:2947:2048_1920x0_80_0_0_0645d2bc2ba430baa352f6dae42d12ac.jpg

Россия смогла без лишнего шума обернуть в свою пользу торговое противостояние США с КНР, наполняя продовольственный рынок Поднебесной своими товарами. В итоге на мировом рынке произошел сдвиг, который прослеживается в том числе по нераспроданным Штатами запасам сои со Среднего Запада. Китайское издание отметило, что автоколонны с ржаной мукой тянутся с российского Дальнего Востока в КНР. Китайские эксперты считают это шагом с долговременными стратегическими последствиями. Российские аграрии получили новые экспортные позиции после того, как Москва и Пекин устранили правовые препятствия во взаимной торговле. "Среди китайского населения также большим спросом пользуются российские мясо, рыба, широкий ассортимент зерновых, горох и даже собственная российская соя. Так, заключает Sohu, российские производители постепенно вытесняют американских поставщиков, несущих большие потери", - сказано в публикации.В июле торгового представительства России в Китае со ссылкой на таможенную статистику КНР сообщало, что взаимная торговля товарами в январе—июне 2025 года сократилась в долларовом выражении на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $106,489 млрд. В частности, российский экспорт в Китай уменьшился на 9,6% до $59,328 млрд, а импорт из Китая — на 8,4% до $47,16 млрд. При этом Китай нарастил торговлю ЕС на 2,3% до $392,115 млрд., сократив с США - на 10,4% до $289,361 млрд. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Туманные гарантии Запада, провалы ВСУ, жесткая правда Трампа. Хроника событий на 13:00 21 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

