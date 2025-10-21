Туманные гарантии Запада, провалы ВСУ, жесткая правда Трампа. Хроника событий на 13:00 21 октября - 21.10.2025 Украина.ру
Туманные гарантии Запада, провалы ВСУ, жесткая правда Трампа. Хроника событий на 13:00 21 октября
Туманные гарантии Запада, провалы ВСУ, жесткая правда Трампа. Хроника событий на 13:00 21 октября - 21.10.2025 Украина.ру
Туманные гарантии Запада, провалы ВСУ, жесткая правда Трампа. Хроника событий на 13:00 21 октября
Залужный указал на туманность гарантий Запада по поддержке Украины. ВС РФ уничтожают противника и технику. Трамп признал, что его не интересует какой-то конкретный исход по вопросу территорий
Бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что обещания Запада по поддержке Киева будут выполняться без указания конкретных сроков и гарантий."Несмотря на амбициозные цели, заявленные (Западом – ред.) по поддержке Украины, вероятно, все это будет выполняться без сроков и механизмов обязательного выполнения и, как следствие, без соответствующих гарантий", - написал он в статье для "Украинской правды".Объем военной помощи Украине уже резко сократился в июле и августе несмотря на инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая подразумевает закупку оружия США для Украины. Об этом свидетельствуют подсчеты немецкого Института мировой экономики Киля, опубликованные на прошлой неделе.Кроме того, во вторник канцелярия финского президента сообщила, что лидеры Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии, Норвегии и Дании опубликовали заявление, в котором поддержали предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня на Украине и переговорах по текущей линии соприкосновения.Помимо лидеров европейских стран в заявлении указан Владимир Зеленский, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.Ранее пул журналистов Белого дома сообщил, что Трамп вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже".В то же время глава МИД России Сергей Лавров во вторник подчеркнул, что идея "немедленно остановиться" для прекращения конфликта на Украине означает забыть про первопричины конфликта.Провалы ВСУВоздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.На территории страны раздаются взрывы.Второй день подряд в стране действуют ограничения на электропотребление для объектов промышленности, посетовала компания "Укрэнерго".Бойцы группировки "Запад" приступили к штурму населённого пункта Ставки, расположенного неподалёку от Красного Лимана, передает телеграм-канал "Казачья Лопань Z".Водитель-мастер эвакуационного отделения ремонтной роты российской "Южной" группировки войск рассказал, что вывез из зоны СВО около десяти захваченных американских БТР М113. Часть эвакуированной техники была приведена в рабочее состояние, сообщил военный. По данным Минобороны, подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили 215 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия, а также три склада боеприпасов.Группировка "Днепр" уничтожила более 40 военнослужащих, танк, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, боевую бронированную машину, десять автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы в зоне действий группировки войск "Восток".Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, боевую машину пехоты, девять автомобилей, артиллерийское орудие и восемь складов материальных средств.Вооруженные силы Украины в связи с утратой способности контратаковать начали использовать сверхмалые диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые просачиваются на занятые территории.О смене украинской тактики из-за больших потерь рассказал комбриг российской добровольческой бригады Алексей Верещагин. Он добавил, что Российская армия противостоит этой тактике благодаря непрерывной круглосуточной воздушной разведке с использованием беспилотников.Жесткая правда Трампа Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече, что его приоритет - окончание конфликта. В то же время он признал, что его не интересует какой-то конкретный исход по вопросу территорий, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских, украинских и европейских чиновников.Он подчеркнул, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует значительную часть этой территории.Кроме того, разочарованием для Зеленского стало то, что Трамп заявил ему, что Украине не стоит в ближайшее время рассчитывать на поставки ракет "Томагавк". Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме 17 октября Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять "Томагавки" Украине, "по крайней мере, сейчас". В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.Подробнее - в материале "Часто меняет свое мнение": эксперт раскрыл, почему Трамп отложил вопрос о "Томагавках" для Украины на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251019/razocharovanie-ukraintsev-i-ugroza-zelenskomu-glavnoe-na-utro-19-oktyabrya-1070317413.html
https://ukraina.ru/20251021/popytki-otsrochit-mir-provaly-vsu-demograficheskaya-katastrofa-khronika-sobytiy-na-utro-21-oktyabrya-1070409725.html
https://ukraina.ru/20251020/nedovolstvo-zelenskogo-provaly-vsu-i-uspekhi-rossiyan-khronika-sobytiy-na-1300-20-oktyabrya-1070361114.html
Туманные гарантии Запада, провалы ВСУ, жесткая правда Трампа. Хроника событий на 13:00 21 октября

13:00 21.10.2025
 
Трамп недоволен Зеленским и Европой и считает, что их требования по урегулированию конфликта на Украине нереалистичны
Трамп недоволен Зеленским и Европой и считает, что их требования по урегулированию конфликта на Украине нереалистичны - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Сергей Зуев
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
Залужный указал на туманность гарантий Запада по поддержке Украины. ВС РФ уничтожают противника и технику. Трамп признал, что его не интересует какой-то конкретный исход по вопросу территорий
Бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что обещания Запада по поддержке Киева будут выполняться без указания конкретных сроков и гарантий.
"Несмотря на амбициозные цели, заявленные (Западом – ред.) по поддержке Украины, вероятно, все это будет выполняться без сроков и механизмов обязательного выполнения и, как следствие, без соответствующих гарантий", - написал он в статье для "Украинской правды".
Объем военной помощи Украине уже резко сократился в июле и августе несмотря на инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая подразумевает закупку оружия США для Украины. Об этом свидетельствуют подсчеты немецкого Института мировой экономики Киля, опубликованные на прошлой неделе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
19 октября, 10:12
Разочарование украинцев и угроза Зеленскому. Главное на утро 19 октябряЗападные СМИ сообщили о разочаровании украинцев от результатов поездки Владимира Зеленского в США
Кроме того, во вторник канцелярия финского президента сообщила, что лидеры Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии, Норвегии и Дании опубликовали заявление, в котором поддержали предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня на Украине и переговорах по текущей линии соприкосновения.
"Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров", - говорится в заявлении.
Помимо лидеров европейских стран в заявлении указан Владимир Зеленский, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.
Ранее пул журналистов Белого дома сообщил, что Трамп вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже".
В то же время глава МИД России Сергей Лавров во вторник подчеркнул, что идея "немедленно остановиться" для прекращения конфликта на Украине означает забыть про первопричины конфликта.
Провалы ВСУ
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
На территории страны раздаются взрывы.
Второй день подряд в стране действуют ограничения на электропотребление для объектов промышленности, посетовала компания "Укрэнерго".
Бойцы группировки "Запад" приступили к штурму населённого пункта Ставки, расположенного неподалёку от Красного Лимана, передает телеграм-канал "Казачья Лопань Z".
Водитель-мастер эвакуационного отделения ремонтной роты российской "Южной" группировки войск рассказал, что вывез из зоны СВО около десяти захваченных американских БТР М113. Часть эвакуированной техники была приведена в рабочее состояние, сообщил военный.
По данным Минобороны, подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили 215 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия, а также три склада боеприпасов.
Группировка "Днепр" уничтожила более 40 военнослужащих, танк, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, боевую бронированную машину, десять автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы в зоне действий группировки войск "Восток".
Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, боевую машину пехоты, девять автомобилей, артиллерийское орудие и восемь складов материальных средств.
Дезертирами числятся от 300 до 500 тысяч солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
10:00
Попытки отсрочить мир, провалы ВСУ, демографическая катастрофа. Хроника событий на утро 21 октябряЗеленский загнан в угол и лихорадочно пытается отсрочить мир. ВС РФ уничтожают противника и технику. Украине может грозить демографическая катастрофа
Вооруженные силы Украины в связи с утратой способности контратаковать начали использовать сверхмалые диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые просачиваются на занятые территории.
О смене украинской тактики из-за больших потерь рассказал комбриг российской добровольческой бригады Алексей Верещагин.
Он добавил, что Российская армия противостоит этой тактике благодаря непрерывной круглосуточной воздушной разведке с использованием беспилотников.
Жесткая правда Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече, что его приоритет - окончание конфликта.
В то же время он признал, что его не интересует какой-то конкретный исход по вопросу территорий, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских, украинских и европейских чиновников.
"Трамп заявил Зеленскому, что его главным приоритетом является прекращение войны, и ясно дал понять, что не привержен какому-либо конкретному результату по вопросу территорий", - пишет издание.
Он подчеркнул, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует значительную часть этой территории.
Кроме того, разочарованием для Зеленского стало то, что Трамп заявил ему, что Украине не стоит в ближайшее время рассчитывать на поставки ракет "Томагавк".
Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме 17 октября Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять "Томагавки" Украине, "по крайней мере, сейчас". В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.
Подробнее - в материале "Часто меняет свое мнение": эксперт раскрыл, почему Трамп отложил вопрос о "Томагавках" для Украины на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Вчера, 13:00
Недовольство Зеленского, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 20 октябряЗеленский напрашивается в Будапешт, но продолжает ругать венгров. ВС РФ планомерно уничтожают противника и технику
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ХроникиЭксклюзивСпецоперацияСВОУкраинаЗападРоссияДональд ТрампВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЕврокомиссиявзрывСША
 
