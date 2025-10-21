https://ukraina.ru/20251021/rada-naznachila-berezhnuyu-vitse-premerom-i-ministrom-kultury-ukrainy-1070427351.html

Рада назначила Бережную вице-премьером и министром культуры Украины

Украинский парламент поддержал назначение Татьяны Бережной вице-премьером по гуманитарной политике Украины и министром культуры. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, передает 21 октября телеграм-канал Украина.ру

По словам нардепа, за назначение проголосовали 266 депутатов. Наш телеграм-канал напомнил, что недавно она, будучи исполняющей обязанности министра культуры, устроила в Трапезном храме Киево-Печерской лавры презентацию социологического исследования о том, "как украинцы видят себя и свою страну".* ЛГБТ-сообщество признано в РФ экстремистским и запрещено.

