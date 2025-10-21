https://ukraina.ru/20251021/rada-naznachila-berezhnuyu-vitse-premerom-i-ministrom-kultury-ukrainy-1070427351.html
Рада назначила Бережную вице-премьером и министром культуры Украины
Украинский парламент поддержал назначение Татьяны Бережной вице-премьером по гуманитарной политике Украины и министром культуры. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, передает 21 октября телеграм-канал Украина.ру
* ЛГБТ-сообщество признано в РФ экстремистским и запрещено.
По словам нардепа, за назначение проголосовали 266 депутатов.
Наш телеграм-канал напомнил, что недавно она, будучи исполняющей обязанности министра культуры, устроила в Трапезном храме Киево-Печерской лавры презентацию социологического исследования о том, "как украинцы видят себя и свою страну".
"Ещё раньше сделала своим заместителем открытого гея* Ивана Вербицкого, занимающегося защитой прав секс-меньшинств*. <...> Активно поддерживает связи с главарями раскольнической ПЦУ, называла своим духовником наместника Уневской лавры УГКЦ (униатской церкви). Вектор "развития" украинской культуры начинает напоминать глубокий штопор", - сыронизировал наш канал.
* ЛГБТ-сообщество признано в РФ экстремистским и запрещено.