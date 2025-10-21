https://ukraina.ru/20251021/neveroyatnyy-apgreyd-kakoy-budet-ukraina-bez-ukraintsev-1070437256.html

"Невероятный апгрейд". Какой будет Украина без украинцев

"Невероятный апгрейд". Какой будет Украина без украинцев - 21.10.2025 Украина.ру

"Невероятный апгрейд". Какой будет Украина без украинцев

В обозримом будущем Украина может измениться до неузнаваемости и речь идет даже не про то, в каких границах останется эта страна

2025-10-21T16:47

2025-10-21T16:47

2025-10-21T17:43

эксклюзив

украина

европа

тимофей милованов

дмитрий кулеба

ес

индия

мигранты

население

мид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/09/1056788910_0:78:1024:654_1920x0_80_0_0_7762d1d59f4d53b753fb314bb9fe0fd9.jpg

Что говорит статистикаТрудовая миграция – обязательный на сегодняшний день процесс для многих государств. Не стала исключением и Украина, однако в силу специфических условий (катастрофическая убыль населения и боевые действия) данный процесс в этой стране может привести к радикальным последствиям.Для начала нужно определиться с численностью населения Украины к настоящему моменту. Задача эта непростая, так как для властей эта тема болезненная, перепись населения давно не проводилась, а официальная статистика на этот счет предпочитает говорить полушепотом.Если верить украинским СМИ, которые ссылаются на данные Государственной миграционной службы, то в стране на текущий год числится порядка 28,7 млн человек. Последняя цифра до начала СВО – это 41,1 млн жителей на 1 января 2022 года (без учета Крыма, но с учетом населения ДНР и ЛНР).Если вычесть жителей народных республик Донбасса, то получается порядка 37 млн человек. Следовательно, за время российской спецоперации население Украины уменьшилось еще на плюс-минус 10 млн граждан по грубым подсчетам. Подавляющее большинство из этих людей уехали за границу. Это если доверять более-менее официальным цифрам. На деле ситуация может быть гораздо более удручающей.Утечка мозгов и всего остальногоИ здесь мы подходим к важному моменту – кто из этих 10 млн человек, среди которых много молодежи и людей среднего возраста (те, кого на бюрократическим языке называют экономически активными) вернутся на родину. Прогнозы неутешительные.Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов на днях рассказал, что в этом году в стране среди победителей международных олимпиад пятеро сразу уехали получать высшее образование в Польшу.По его словам, особенно хорошо эта тенденция видна по тем школьникам, которые связывают свою дальнейшую жизнь с математикой, они даже не сдают национальный мультипредметный тест (введенный в 2022 году экзамен для поступления в украинские вузы) и сразу уезжают за рубеж."Чтобы умная молодежь не разъезжалась, ей нужно создавать условия. Мы проводили опросы среди наших беженцев в Германии, при каких условиях они бы вернулись: им нужны жилье, перспектива работы и качественное образование", - сказал Милованов.Добавим от себя: условий таких в независимой Украине давно нет (если они когда-то вообще были) и еще долго не будет (а может и не будет никогда).Любопытен в этой связи опрос немецкого Института стратегических исследований (IFO), который провел исследование среди 2,5 тыс. украинских беженцев из 30 стран Европы. Среди них лишь 47% готовы вернуться на родину "при самом оптимистическом сценарии".Есть и другие оценки. Так, украинская организация "Офис миграционной политики" предполагает, что "невозвращенцами" станут не менее 70% от всех беженцев.Впереди трудные временаТот же Милованов не скрывает пессимизма: по его оценке, на Украине в ближайшее время будет проживать не более 10-15 млн человек, в том числе из-за рекордно низкого уровня рождаемости.С последним вообще кромешная беда - директор национального Института демографии и социальных исследований Элла Либанова ранее констатировала, что страна вошла в "спираль смерти", демографического прорыва не будет даже после окончания боевых действий.И здесь мы подходим к самому интересному. Бывший украинский министр Милованов полагает, что из-за такого катастрофического падения численности населения в страну придется завести порядка 10 млн мигрантов.Получается, что если так и произойдет, то украинцы как минимум сравняются по численности с мигрантами, а то и вовсе превратятся в меньшинство.При таком раскладе изменится не только этнический ландшафт Украины, но и социальный, культурный и даже политический, ведь если такие мигранты будут массово получать украинское гражданство, то они станут полноправными избирателями и смогут голосовать на выборах.Ему вторит соучредитель клуба специалистов по кадрам HRD-club Дмитрий Дегтяр. По его словам, уже фиксируется, пусть пока и не очень большой, приток на Украину трудовых мигрантов из Индии и Бангладеш.В основном приезжие занимают позиции специалистов логистики, водителей, сварщиков или разнорабочих, добавил он."Возможно, нам придется открывать страну для миграции – Бангладеш, Непал, Индия, Филиппины, Вьетнам с удовольствием приедут. Впереди очень трудные времена", - заявил месяц назад экс-глава МИД страны Дмитрий Кулеба.Работать за 10-15 долларовСуществует точка зрения, что никакой угрозы замещение украинцев иностранцами не несет."Есть большая часть мира, для которой жизнь в Украине был бы невероятным апгрейдом. С каждым украинцем, который выезжает, с каждым украинцем, который, к сожалению, гибнет, создается рабочее место для человека из-за границы", - заявил бизнес-омбудсмен Украины Роман Ващук.Некоторые и вовсе полагают, что Украина станет привлекательной страной… для европейцев."Во-первых, почему заговорили о Бангладеш и Индии? То есть у Турции тоже достаточно свободных рук, и Турция нам ближе. Если у нас будут хорошие условия и достаточно конкурентная оплата, то к нам из Европы могут принимать людей, работать. Из Югославии, например, бывшей. Или из Польши", - считает политический эксперт Владимир Цыбулько.Данные хотелки украинского политолога выглядят чистыми фантазиями. Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран считает, что привлечь страна может только граждан тех государств, где "10-15 долларов — это большие деньги"."Будет Чайна-таун на Борщаговке, а Турецкий квартал на Соломенке — народ уже такие страшилки рассказывал, что будут сформированы национальные анклавы. Ответ зависит от того, что мы будем строить и какая перед нами будет стоять цель", - приводит его слова телеграм-канал "Труха Украина".Вместе с этим не стоит забывать, что после победы Евромайдана Украина взяла на себя обязательства по размещению у себя беженцев, которые пришлись не ко двору в Европе. В 2016 году 250 выходцев из Сирии и Афганистана собирались разместить в общежитии в Ягодине, в 101 км от украинской столицы. Местные жители выступили тогда против, провели множество митингов и забросали власти петициями.Не стоит исключать, что теперь интересы Киева и ЕС совпадут и Украина станет отстойником для мигрантов, которых не смогут или не захотят принимать в других европейских странах. В этот раз протесты уже вряд ли будут, ведь протестовать, возможно, будет уже просто некому.О том, как на Украине престарелые артисты и певцы вдруг запели о выборах - в материале издания Украина.ру Старые песни о выборах. Как культурный пул Зеленского шантажирует Запад.

https://ukraina.ru/20251019/rossiyskiy-krot-v-sbu-i-plan-zameny-ukraintsev-na-afrikantsev-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-1070313102.html

украина

европа

индия

вьетнам

турция

югославия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, европа, тимофей милованов, дмитрий кулеба, ес, индия, мигранты, население, мид, украина.ру, владимир зеленский, миграция, беженцы, украинские беженцы, демография, сво, граница, вуз, вьетнам, евромайдан, николай кулеба, турция, югославия