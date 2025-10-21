https://ukraina.ru/20251021/starye-pesni-o-vyborakh-kulturnyy-pul-zelenskogo-shantazhiruet-zapad-1070407217.html

Старые песни о выборах. Как культурный пул Зеленского шантажирует Запад

Старые песни о выборах. Как культурный пул Зеленского шантажирует Запад - 21.10.2025 Украина.ру

Старые песни о выборах. Как культурный пул Зеленского шантажирует Запад

На Украине престарелые артисты и певцы вдруг запели о выборах.

2025-10-21T06:46

Cначала поклонница "оранжевого майдана" и кума Петра Порошенко* Оксана Билозир заявила, что выборы можно провести во время перемирия, о котором договорятся Владимир Путин, Дональд Трамп и примкнувший к ним Владимир Зеленский. Бывшая министр культуры и экс-депутат даже заговорила о необходимости внести изменения в Избирательный кодекс - в преддверии нового избирательного цикла, куда и она, конечно же, стремится попасть. При этом Оксана Билозир напомнила избирателям о своих "заслугах": ведь она посещала Суджу и пела в разрушенном ВСУ храме, чтобы поддержать "наших хлопчиков".Действительно, ровно год назад народная артистка Украины побывала в Курской области, где фотографировалась с укровояками на фоне уже ставшей символом вандализма ВСУ разграбленной и разрисованной "Пятёрочки". А еще осквернила разрушенный и разграбленный ими местный православный храм баптистскими песнопениями "Иисус милый" - недаром же Билозир столько лет дружит с "кровавым пастором" Александром Турчиновым. Певица известна еще и тем, что в советскую эпоху хвасталась, что её мать — "первая комсомолка на селе", а в постсоветскую - что она дочь полковника УПА**. Во времена первого майдана она стала отъявленной русофобкой, а после "революции достоинства" отправилась служить в АТО на Донбасс. Ну а теперь, похоже, снова пытается пролезть во власть - уже в послевоенной Украине и протащить за собой членов "оранжевой команды": кума Порошенко, друга Турчинова, соратника Луценко. То есть, украинскую обслугу Джо Байдена и Демпартии США, которые с подачи "демов" и организовали русофобский госпереворот в 2014-м.Впрочем, горит желанием вернуться на политическую сцену не только бабушка украинской песни. Сидел-сидел и вдруг вспомнил, что патриот фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка. Он заявил, что является сторонником военного переворота и считает, что к власти в стране можно допускать только военных, прошедших боевые действия. Скрипка также сослался на данные социологов о росте рейтинга военных лидеров. Действительно, по данным исследования "Первой рейтинговой системы", в гипотетическом втором туре президентских выборов экс-главком ВСУ Валерий Залужный опережает Владимира Зеленского: 42,6% против 26,3%. Да и глава ГУР Кирилл Буданов***, не ведущий активной публичной кампании, получает небольшое преимущество - 33% против 32,5%. Других сильных политиков певец почему-то на Украине не видит."Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Тех, кто прошёл боевые действия. Мадяр, например. Или таких волонтёров, как Стерненко. Людей, которых знают миллионы", - высказался фронтмен группы "Вопли Видоплясова"."Тебя, дурака, тоже знают миллионы. И как только Мадяр со Стерненко придут к власти, будь спокоен, что и ты, и весь твой вокально-инструментальный ансамбль со своими миллионами стройным шагом пойдете класть головы под Славянск, Краматорск, Запорожье, Херсон, Днепропетровск, Николаев ну и далее по списку", - ответил на откровения музыканта российский военкор Игорь Коц. От себя же добавим, что сам Олег Скрипка, лоббирующий приход к власти "ястребов" с опытом, на передке замечен не был. И сейчас он "воюет" в США - группа отправилась в турне по Северной Америке с целью сбора средств на гуманитарные нужды Украины.Можно не сомневаться, что Билозир и Скрипка - только первые ласточки. Вслед за ними выпорхнет и фронтмен "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук, и писательница-русофобка Лариса Ницой, и прочие культурные символы нации с призывами к выборам и заявлениями о готовности принять в них участие. Причем, чем бредовее будут их электоральные предложения, тем активней их будут разгонять в СМИ и соцсетях."Воооот, уже комиков выпустили. Эти товарищи сразу реванш у ухилянтов возьмут", - иронизируют пользователи соцсетей. Действительно, "95 квартал" и те, кто его раскручивал в 2019-м, руку не меняют и снова предлагают почтеннейшей публике комиков, певцов и артистов всех мастей. А вот реальных политиков на этой сцене, заметим, нет. Зато есть призывы к "твердой руке", военному перевороту и радикализации. Явно это "жу-жу-жу" в исполнении скрипок - неспроста.Судите сами: не успел Дональд Трамп намекнуть Зеленскому в Вашингтоне о сценарии заморозки конфликта и проведении выборов, как сразу же вылезли культурные радикалы с требованием организовать военный переворот (кстати, почему-то СБУ проморгало факт публичного призыва к насильственному свержению власти) и привести к власти милитаристов. Нет сомнений, что в дальнейшем радикальные тезисы в публичном пространстве будут только набирать силу, как и их лоббисты - всякие Корчинские, Яроши****, Притулы, Билецкие.***** Из каждого утюга будет нестись утверждение, что армия (волонтеры, нацбаты) обладают большей моральной легитимностью чем "прогнившая" политическая элита, а значит, и должны представлять волю народа в парламенте.Это явный сигнал Трампу, который хочет любыми способами остановить восьмую войну и закрыть украинский вопрос, чтобы заняться Китаем. Вот киевский режим, который сейчас лихорадочно ищет выход из создавшегося тупика, пугает Трампа-миротворца последствиями остановки боевых действий. Дескать, если заморозить конфликт и объявить выборы через пару месяцев, то к власти на Украине придут либо "ястребы", либо сторонники Демпартии в лице Порошенко-Турчинова. Нужен ли новому хозяину Белого дома такой расклад? По сути, Зеленский ставит Трампа перед дилеммой: либо дать гарантии нынешнему просроченному гаранту на послевоенное управление страной, либо вернуть руль управления Украиной заклятым врагам- "байденятам".С этой целью Киев и стремится доказать Западу, что поспешное завершение конфликта якобы может привести к росту радикальных настроений и непредсказуемым политическим последствиям. Это откровенный шантаж и стремление удержать пространство для манёвра в переговорах - недаром же Зеленский уже в пятницу едет в Лондон и скликает "коалицию решительных". Он пытается сохранить контроль над внешней ситуацией, и пугает партнеров тем, что быстрая "заморозка" может усилить милитаристские силы и дестабилизировать внутреннюю систему Украины. А ведь за последние годы западные государства и финансовые институты вложили в украинскую экономику значительные ресурсы - от военной помощи до логистики и программ восстановления. И терять такие жирные куски украинского пирога в результате возможной "махновщины" никому неохота…Тут-то и появляется условный Скрипка, который стращает союзников политической турбулентностью и усилением полевых инициатив вне рамок институциональной политики. Купятся ли на это партнеры Зеленского - узнаем через три дня.О других особенностях украинской предвыборной (или предкатастрофической) ситуацией - в статье "Про унижение Зеленского и откровения Буданова*. Украинские эксперты об итогах визита в Вашингтон"*-внесен в список террористов и экстремистов;**- запрещенная в РФ организация;***- внесен в список террористов и экстремистов;****- внесен в список террористов и экстремистов;*****- внесен в список террористов и экстремистов;

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

