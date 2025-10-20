Песков ответил на вопрос о возможности обмена территориями ради завершения СВО - 20.10.2025 Украина.ру
Песков ответил на вопрос о возможности обмена территориями ради завершения СВО
Песков ответил на вопрос о возможности обмена территориями ради завершения СВО - 20.10.2025 Украина.ру
Песков ответил на вопрос о возможности обмена территориями ради завершения СВО
Западная пресса сообщила о предложении обмена территориями между Россией и Украиной ради сохранения СВО и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал эти сообщения. Об этом 20 октября сообщает Украина.ру
2025-10-20T14:26
2025-10-20T14:26
По информации издания The Washington Post, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом обсуждал возможность вывода ВСУ из Донецкой Народной Республики в обмен на передачу Киеву подконтрольных российской армии районов Запорожской и Херсонской областей. "Всю информацию, что хотели дать об этом телефонном разговоре, дали. Больше сообщить нечего", — сказал Песков, отвечая на вопрос об этой публикации западного издания.Аналогичные сообщения о якобы обсуждавшемся обмене территориями распространили и другие западные издания. Кремль не подтвердил их достоверность.Западная пресса сообщала также о предложении президента США по обмену территориями, якобы сделанном 17 октября во время переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме. После переговоров Зеленский заявил, что нынешнее руководство Украины не намерено соглашаться на признание по факту утраченных территорий российскими, однако согласно остановить боевые действия по линии боестолкновения ради обсуждения прекращения СВО. Также в новостях: Россия ориентируется на публичные заявления Трампа по поставкам Tomahawk - Песков Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Недовольство Зеленского, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 20 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Песков ответил на вопрос о возможности обмена территориями ради завершения СВО

14:26 20.10.2025
 
Западная пресса сообщила о предложении обмена территориями между Россией и Украиной ради сохранения СВО и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал эти сообщения. Об этом 20 октября сообщает Украина.ру
По информации издания The Washington Post, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом обсуждал возможность вывода ВСУ из Донецкой Народной Республики в обмен на передачу Киеву подконтрольных российской армии районов Запорожской и Херсонской областей.
"Всю информацию, что хотели дать об этом телефонном разговоре, дали. Больше сообщить нечего", — сказал Песков, отвечая на вопрос об этой публикации западного издания.
Аналогичные сообщения о якобы обсуждавшемся обмене территориями распространили и другие западные издания. Кремль не подтвердил их достоверность.
Западная пресса сообщала также о предложении президента США по обмену территориями, якобы сделанном 17 октября во время переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме. После переговоров Зеленский заявил, что нынешнее руководство Украины не намерено соглашаться на признание по факту утраченных территорий российскими, однако согласно остановить боевые действия по линии боестолкновения ради обсуждения прекращения СВО.
Также в новостях: Россия ориентируется на публичные заявления Трампа по поставкам Tomahawk - Песков
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Недовольство Зеленского, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 20 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния