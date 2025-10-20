https://ukraina.ru/20251020/nedovolstvo-zelenskogo-provaly-vsu-i-uspekhi-rossiyan-khronika-sobytiy-na-1300-20-oktyabrya-1070361114.html

Недовольство Зеленского, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 20 октября

Недовольство Зеленского, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 20 октября - 20.10.2025 Украина.ру

Недовольство Зеленского, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 20 октября

Зеленский напрашивается в Будапешт, но продолжает ругать венгров. ВС РФ планомерно уничтожают противника и технику

Владимир Зеленский раскритиковал Будапешт как место встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа."Я не считаю, что Будапешт — лучшая площадка для этой встречи. <...> Потому что мы говорим о мире в Украине, а не о выборах в Венгрии", — съязвил Зеленский.По его словам, существует множество "других разных достойных вариантов", например, Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар или Турция.Он также добавил, что премьер-министр Венгрии не может сделать что-либо "положительное для украинцев".При этом он буквально напрашивается в Будапешт."Украина готова к встрече в Будапеште, если пригласят, хотя это не лучшее место по историческим и политическим причинам. Трамп считает, что Венгрия может помочь быстрее завершить войну", - сказал Зеленский на встрече с украинскими журналистами.В начале октября он в очередной раз нахамил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, комментируя его сомнения в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.Также после переговоров с Трампом Зеленский заявил о возможном окончании конфликта."Эту войну так быстро закончить не удается. Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю", — сказал он.При этом он сам назвал загвоздку - неопределенным остается вопрос территорий, поскольку Киев отказывается выводить войска с территории Донбасса.В то же самое время на брифинге он заявил о помощи Запада, вооружении и краже российских активов. По его словам, Киев и Вашингтон готовят контракт на закупку 25 систем Patriot, при этом одним из источников финансирования предполагается сделать замороженные российские активы.Также, по его словам, европейские лидеры хотят обратиться к президенту США с просьбой об использовании ракет "Томагавк"."Прежде всего я хотел бы сказать, что в европейских странах также есть "Томагавки". Вопрос же не просто в "Томагавках" как таковых. Вопрос в использовании оружия", — объяснил Зеленский.Ранее Трамп сделал неутешительный для Украины вывод по поставкам оружия. Он заявил, что США не могут поставлять оружие Киеву в ущерб собственным интересам.Примечательно, что газета Politico со ссылкой на американские источники написала о провальной попытке украинской делегации заключить ряд важных соглашений в Вашингтоне.По данным издания, "огромная делегация" украинских министров и чиновников, в которую входили глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, премьер-министр страны Юлия Свириденко, отправилась в пятницу в Вашингтон в преддверии встречи в Белом доме, однако она полностью провалила свою работу, не сумев заключить ряд важных соглашений, которые касаются как правительства США, так и частного сектора.Собеседник издания отметил, что за всю неделю не было достигнуто никаких конкретных договоренностей.Та же Politico указала, что Зеленский разочаровался подходом США к разрешению украинского конфликта."<...> в зале возникло ощущение, что американцы проверяют украинцев и на что они [согласятся]", — раскрыл близкий к переговорам Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом источник.На прошлой неделе состоялся телефонный разговор президентов России и США - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.На следующий день Трамп встретился с Зеленским и призвал того принять условия России.Провалы ВСУ и успехи россиянНа территории Украины продолжает звучать воздушная тревога. С 10:00 сигнал раздавался в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.После 12:19 тревога практически одновременно была объявлена во всех регионах.В нескольких регионах гремят взрывы. В том числе, недавно их снова слышали в Павлограде Днепропетровской области.Российские военные нанесли удар по порту в Одессе.Он также сообщил, что удар был нанесен по грузу, который прибыл из Румынии. Подробности не сообщаются.Украинские СМИ посетовали, что часть города Южное в Одесской области осталась без газоснабжения из-за масштабного пожара. В ночь на понедельник они писали о взрывах в Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.В Сумской области в результате обстрелов была повреждена железнодорожная инфраструктура, сообщила "Украинская железная дорога". Ряд поездов следует с задержками.Вооруженные силы РФ расширили плацдарм на левом берегу реки Волчья. Телеграм-канал "Иди и смотри" пишет, что несколько десятков зданий в Волчанске Харьковской области уже заняты.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в свою очередь, рассказал, что российские военнослужащие прорвали многоуровневую сеть укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР."На Красноармейском направлении наши бойцы разорвали достаточно серьезную линию обороны в районе Новопавловки. Она была многоуровневая — это и минные поля, железобетонные укрепления, противотанковые рвы, плюс очень разветвленная сеть подземных ходов", — перечислил Пушилин.Он отметил, что украинские военные могли бы удерживать оборону на данном участке фронта еще долгое время. Однако этому препятствовали грамотные действия армии России.Кроме прочего, он отметил, что российские военные заходят на границы Константиновки."Константиновское направление — тоже улучшение позиций. И после освобождения Плещеевки мы видим, что <…> наша разведка заходит уже на окраины Константиновки", — подчеркнул Пушилин.По его словам, успехи армии России являются предвестником городских боев в Константиновке.Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах", - перечислили в ведомстве.Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Ленино в ДНР.Также они нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Красноармейск, Гришино, Торецкое, Новониколаевка, Димитров, Вольное и Новопавловка ДНР и Новогригоровка Днепропетровской области.Потери украинских вооруженных формирований составили до 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.Подразделения "Южной" группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты "Marder" производства ФРГ, шесть пикапов и три орудия полевой артиллерии, а также две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Пролетарское, Садки, Павловка, Варачино и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям мотопехотной и механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречанское и Волчанск Харьковской области.ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, пять автомобилей, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад, противник потерял до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия и семь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожено три склада боеприпасов.Подразделения группировки "Днепр" уничтожили более 65 боевиков ВСУ, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и два склада материальных средств.О других успехах ВС РФ - в материале ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией на сайте Украина.ру.

