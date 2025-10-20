"Начали вербовать женщин": Алехин рассказал про схемы, по которым наемники попадают в ряды ВСУ - 20.10.2025 Украина.ру
"Начали вербовать женщин": Алехин рассказал про схемы, по которым наемники попадают в ряды ВСУ
ВСУ наладили вербовку женщин-медиков из Латинской Америки для работы на фронте, используя для их поставки каналы, связанные с картелями и бывшими военными. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Как отметил эксперт, в последнее время в ряды украинской армии прибывают не только наемники-мужчины. "Также начали вербовать женщин из Латинской Америки. Речь идет о представительницах Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу", — сообщил Алехин.Он уточнил, какие именно специалисты наиболее востребованы украинской стороной. "Больше всего, согласно имеющимся данным, ВСУ нуждаются в кандидатках с медицинским образованием и опытом работы по специальности", — заявил полковник.При этом военный обозреватель обратил внимание на происхождение наемников. "В последнее время отмечено прибытие на фронт слабообученных бойцов, преимущественно из стран Латинской Америки и ближнего зарубежья. Они, как правило, оформлялись как охранники при помощи компаний, которые, в свою очередь, подконтрольны бывшим военным или неким картелям", - рассказал Алехин.По его словам, сначала наемников оформляют по контракту в охранных фирмах, после чего они получают паспорта, визы и билеты. "Затем их отправляют якобы на предприятия в Европу. Речь идет, в частности, об Испании, которая выступает в качестве одной из перевалочных точек. После этого наемников перебрасывают в Польшу, а оттуда — на Украину", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Для ВСУ ищут наемников в Перу, чтобы остановить армию России под Харьковом" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Российский "крот" в СБУ и план замены украинцев на африканцев. Эксперты и политики о ситуации на Украине" на сайте Украина.ру.
"Начали вербовать женщин": Алехин рассказал про схемы, по которым наемники попадают в ряды ВСУ

ВСУ наладили вербовку женщин-медиков из Латинской Америки для работы на фронте, используя для их поставки каналы, связанные с картелями и бывшими военными. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Как отметил эксперт, в последнее время в ряды украинской армии прибывают не только наемники-мужчины. "Также начали вербовать женщин из Латинской Америки. Речь идет о представительницах Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу", — сообщил Алехин.
Он уточнил, какие именно специалисты наиболее востребованы украинской стороной. "Больше всего, согласно имеющимся данным, ВСУ нуждаются в кандидатках с медицинским образованием и опытом работы по специальности", — заявил полковник.
При этом военный обозреватель обратил внимание на происхождение наемников. "В последнее время отмечено прибытие на фронт слабообученных бойцов, преимущественно из стран Латинской Америки и ближнего зарубежья. Они, как правило, оформлялись как охранники при помощи компаний, которые, в свою очередь, подконтрольны бывшим военным или неким картелям", - рассказал Алехин.
По его словам, сначала наемников оформляют по контракту в охранных фирмах, после чего они получают паспорта, визы и билеты.
"Затем их отправляют якобы на предприятия в Европу. Речь идет, в частности, об Испании, которая выступает в качестве одной из перевалочных точек. После этого наемников перебрасывают в Польшу, а оттуда — на Украину", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Для ВСУ ищут наемников в Перу, чтобы остановить армию России под Харьковом" на сайте Украина.ру.
Читайте также: "Российский "крот" в СБУ и план замены украинцев на африканцев. Эксперты и политики о ситуации на Украине" на сайте Украина.ру.
