https://ukraina.ru/20251020/nachali-verbovat-zhenschin-alekhin-rasskazal-pro-skhemy-po-kotorym-naemniki-popadayut-v-ryady-vsu-1070337269.html

"Начали вербовать женщин": Алехин рассказал про схемы, по которым наемники попадают в ряды ВСУ

"Начали вербовать женщин": Алехин рассказал про схемы, по которым наемники попадают в ряды ВСУ - 20.10.2025 Украина.ру

"Начали вербовать женщин": Алехин рассказал про схемы, по которым наемники попадают в ряды ВСУ

ВСУ наладили вербовку женщин-медиков из Латинской Америки для работы на фронте, используя для их поставки каналы, связанные с картелями и бывшими военными. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2025-10-20T05:10

2025-10-20T05:10

2025-10-20T05:10

новости

латинская америка

колумбия

бразилия

геннадий алехин

вооруженные силы украины

украина.ру

польша

испания

мексика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/13/1061893502_0:0:1366:768_1920x0_80_0_0_07d0cdf50198d79d97b9dc8d76e78ff4.jpg

Как отметил эксперт, в последнее время в ряды украинской армии прибывают не только наемники-мужчины. "Также начали вербовать женщин из Латинской Америки. Речь идет о представительницах Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу", — сообщил Алехин.Он уточнил, какие именно специалисты наиболее востребованы украинской стороной. "Больше всего, согласно имеющимся данным, ВСУ нуждаются в кандидатках с медицинским образованием и опытом работы по специальности", — заявил полковник.При этом военный обозреватель обратил внимание на происхождение наемников. "В последнее время отмечено прибытие на фронт слабообученных бойцов, преимущественно из стран Латинской Америки и ближнего зарубежья. Они, как правило, оформлялись как охранники при помощи компаний, которые, в свою очередь, подконтрольны бывшим военным или неким картелям", - рассказал Алехин.По его словам, сначала наемников оформляют по контракту в охранных фирмах, после чего они получают паспорта, визы и билеты. "Затем их отправляют якобы на предприятия в Европу. Речь идет, в частности, об Испании, которая выступает в качестве одной из перевалочных точек. После этого наемников перебрасывают в Польшу, а оттуда — на Украину", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Для ВСУ ищут наемников в Перу, чтобы остановить армию России под Харьковом" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Российский "крот" в СБУ и план замены украинцев на африканцев. Эксперты и политики о ситуации на Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251006/aleksey-tumanov-o-tom-chto-proizoshlo-na-ukraine-s-naemnikami-iz-kolumbii-1069721961.html

латинская америка

колумбия

бразилия

польша

испания

мексика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, латинская америка, колумбия, бразилия, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, польша, испания, мексика, всу, иностранные наемники, потери всу, сво, дзен новости сво, новости сво, спецоперация