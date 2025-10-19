https://ukraina.ru/20251019/rossiyskiy-krot-v-sbu-i-plan-zameny-ukraintsev-na-afrikantsev-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-1070313102.html

Российский "крот" в СБУ и план замены украинцев на африканцев. Эксперты и политики о ситуации на Украине

В украинском экспертном сообществе обсуждают, действительно ли у мэра Одессы есть российский паспорт, не подстроен ли весь этот скандал русским агентом в СБУ. Думают и над тем, зачем и на кого хотят заменить украинцев — и, как выясняется, уже давно хотят.

Конечно, на Украине обсуждают итоги встречи Дональда Трампа с Зеленским. Точной информации для анализа пока нет, украинские паблики питаются слухами. Так, телеграм-канал "Легитимный" пишет со ссылкой на свой источник, что Зеленский будто бы готов к обмену территориями на определённых условиях (один квадратный километр за два). Согласится ли на это Москва — сказать никто не берётся."Томагавков" киевскому режиму пока не дали. Как сообщает CNN со ссылкой на свои источники, Трамп ещё не принял окончательного решения по этому вопросу.Украинское издание "Страна" отмечает, что Трамп демонстрирует желание не втягиваться в войну, и это ломает стратегию украинских властей и "партии войны", которые рассчитывали, что после этой встречи "Вашингтон окончательно вернётся на „тропу войны“ с Россией".Есть варианты завершения конфликта, которые просто поставят не желающего прекращать войну Зеленского в тупик, считает покинувший страну украинский блогер Денис Елисевич. В качестве одного из таких вариантов он назвал возможное возвращение Донбасса в состав Украины "в статусе автономии или федерации — от такого они (клика Зеленского — ред.) впали бы в ступор".Наверное, от такого решения впали бы в ступор и жители Донбасса. Однако, по мнению блогера, это такой вариант, который стал бы компромиссом абсолютно для всех, хотя он и будет означать политическую смерть Зеленского — но "она у него и так уже состоялась, просто он в это не верит".Зеленскому придётся в таком случае принести себя в жертву, но он к этому не готов, считает Елисевич. Однако есть кураторы, и они почему-то сейчас очень активизировались по поводу состоявшегося на днях лишения украинского гражданства мэра Одессы Труханова в связи с будто бы обнаружением у него российского паспорта.Обнародованные спецслужбой фото этого российского паспорта вызывают вопросы, об этом пишут уже и западные СМИ.Эксперт предположил, что возможна и такая версия: в офисе Зеленского или в СБУ есть российский "крот", который специально всё это устроил, чтобы дискредитировать и украинскую власть, и украинские спецслужбы. Что ж, если так, то ему это вполне удалось.Как бы то ни было, в США на всё это смотрят и "относятся к этому как к Африке", заявил блогер, не пояснив, чем, собственно, для США так плоха Африка.По мнению Елисевича, выборы на подконтрольной Киеву части Украины непременно состоятся, вопросы с русским языком и канонической церковью будут сняты, единый телемарафон останется в прошлом — и тогда наступит время для настоящей политической конкуренции, как будто бы у США именно такой план. На выборах у Зеленского "нет шансов на победу", а фальсификаций люди не стерпят (так думает эксперт, но он находится далеко от Украины и потому теоретически представляет, как сейчас на Украине можно чего-то "не стерпеть" — ред.).О выборах говорит и украинский политолог Олесь Доний. По его словам, которые приводит телеграм-канал "Киев24", нынешняя власть "свернула демократию", и её, эту демократию, непременно "нужно возвращать". Как возвращать — не уточнил. Но подчеркнул, что "без демократии не будет победы Украины".В свою очередь, Елисевич отметил в эфире одного из каналов, что на Украине необходимо срочно вносить изменения в избирательное законодательство, иначе в выборах нет никакого смысла — люди не из кланов, не из так называемого истеблишмента, просто не смогут баллотироваться. Поэтому нужно исправлять несправедливое законодательство.Но кто же его будет исправлять — те самые кланы?Продолжают эксперты говорить и о вполне уже реальной перспективе замещения украинцев выходцами из стран Азии и — кстати — из Африки. Это вовсе не стихийно возникающие идеи. Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко напомнил, что тему начали продвигать давно, ещё в 2006–2007 годах, тогда впервые заговорили о необходимости завоза в страну миллионов мигрантов.Политолог рассказал в беседе с журналистом Александром Шелестом*, что тогда он был советником министра труда и социальной политики и помнит, как пришло рекомендательное письмо от представительства ООН на Украине, в котором говорилось о том, что Украина в ближайшие 20–25 лет столкнётся с демографическими проблемами. Для их решения предполагалось ввозить в будущем неквалифицированную рабочую силу из Африки и Юго-Восточной Азии, из Пакистана и т. д."Поскольку Украина относилась к государствам, к странам, к обществам, в которых был высокий уровень нетерпимости к чужим, высокий уровень ксенофобии — ну, будем говорить откровенно, что так оно и есть, — то, соответственно, были рекомендации провести определённый социологический опрос, комплекс мер, каким образом снизить этот градус нетерпимости в обществе, подготовить людей. Это было 20 лет назад", — сказал политолог.А что сегодня? Сегодня большинство людей на Украине боятся говорить правду, потому и не слышно требований вести переговоры с Россией, считает Бондаренко.Он также высказался о событиях в Одессе. По его мнению, одна из причин, по которой режим избавляется от избранного горожанами мэра, — это страх, что "одесситы в случае чего сдадут город, они ненадёжные, им нельзя верить, надо поставить какую-то жёсткую администрацию".Но есть и более важная причина — глава ОП Андрей Ермак "прибирает к рукам крупные города и важные стратегические пункты с тем, чтобы установить собственный контроль и над бюджетной политикой, и над всеми процессами в городе и регионе".Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский размышляет, почему Москва может отказаться от тех или иных предложений Запада."Если вы внимательно прочтёте соглашение по Газе, которое подписали США, Катар, Египет и Турция, — то это просто перемирие (до конца президентского срока Трампа). Если такое же соглашение предусматривалось и по Украине, то совершенно очевидно, почему от него отказалась Россия. Оно является основой для перевооружения и прологом к новой войне. Тем более что при подобных формулировках оставшаяся под формальный контроль Киева территория будет использована ЕС и США для подготовки новой войны", — написал политик в своём блоге.Он продолжил: "И стопором завершения войны, на самом деле, является неспособность действующего руководства США навязать свою позицию Европе, Британии и Украине".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — статья Алексея Туманова "Затылок Зеленского, Хегсет в триколоре и голодный Трамп. Как украинец просил "Томагавки" Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Воспитывать бомбистов со школьной скамьи. Украинские и российские эксперты и политики о ситуации в стране"

