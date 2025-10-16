https://ukraina.ru/20251016/polkovnik-gennadiy-alekhin-dlya-vsu-ischut-naemnikov-v-peru-chtoby-ostanovit-armiyu-rossii-pod-kharkovom-1070204736.html
Полковник Геннадий Алехин: Для ВСУ ищут наемников в Перу, чтобы остановить армию России под Харьковом
Полковник Геннадий Алехин: Для ВСУ ищут наемников в Перу, чтобы остановить армию России под Харьковом - 16.10.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Для ВСУ ищут наемников в Перу, чтобы остановить армию России под Харьковом
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_0:0:1290:725_1920x0_80_0_0_ed683574fe5b44844a3a22c36c602fa7.jpg.webp
Поступает информация о прибытии в Харьков очередной партии испаноязычных латиноамериканских наемников. По имеющимся данным, их в спешном порядке собираются перебрасывать на доукомплектование личного состава 105-й бригады теробороны ВСУ в район села Маначиновка в Харьковской области. Доподлинно установлено, что накануне российским спецназом была уничтожена группа боевиков из состава этого соединения. Бригада была сформирована в Тернополе, отличилась не в боевых действиях, а в своеобразной охоте над мирными жителями приграничного Грайворонского района Белгородской области с помощью FPV-дронов и ударных БПЛА.Активное продвижение российской армии на всех участках Харьковского направления вынудило украинское командование в полной мере задействовать наемников преимущественно при обороне опорных пунктов. Подтверждены факты ликвидации "ловцов удачи" на всём участке фронта на севере Харьковской области от Липцев до Хатненского участка.Наемники, которых в ходе СВО погибло, по разным оценкам, более семи тысяч человек, в свое оправдание приводили факты, что ВСУ плохо координируют их действия, из-за чего шанс выжить в боях всегда невелик. Вспоминали, что интенсивность конфликта несопоставима с привычными боевыми действиями в Афганистане, Африке или на Ближнем Востоке.Наемников из числа иностранного легиона в составе ВСУ осталось не так много. В числе иностранцев в составе украинской армии есть и профессиональные военные из стран НАТО. Как правило, они входят в отдельные подразделения, со своими командирами, с жесткой дисциплиной. Но в последнее время отмечено прибытие на фронт слабообученных бойцов, преимущественно из стран Латинской Америки и ближнего зарубежья. Они, как правило, оформлялись как охранники при помощи компаний, которые, в свою очередь, подконтрольны бывшим военным или неким картелям.Наемников оформляют по контракту в охранных фирмах, после чего они получают паспорта, визы и билеты. Затем их отправляют якобы на предприятия в Европу. Речь идет, в частности, об Испании, которая выступает в качестве одной из перевалочных точек. После этого наемников перебрасывают в Польшу, а оттуда — на Украину.Подобная схема строго контролируется представителями НАТО и частными логистическими фирмами из США. Также начали вербовать женщин из Латинской Америки. Речь идет о представительницах Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу. Больше всего, согласно имеющимся данным, ВСУ нуждаются в кандидатках с медицинским образованием и опытом работы по специальности.Любопытная ситуация складывается в Сумской области, где идут бои. В районе села Садки бесследно исчезли военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. При этом, населенный пункт находится под контролем Киева, что делает ситуацию еще более загадочной. Кстати, в Минобороне РФ отметили, что подобные случаи происходят уже не впервые. Садки уже давно называются "черной дырой" для украинской армии.Ранее 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ упоминалась в контексте военных преступлений. В ноябре 2022 года появилось видео с дрона, на котором был показан расстрел не менее 11 российских военнопленных. Американское издание The New York Times, несмотря на лояльность Украине, подтвердило подлинность видео.Был уничтожен цех по производству FPV-дронов для ВСУ в Харькове. Подробности — в материале ВС РФ уничтожили цех по производству FPV-дронов в Харькове.
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_86:0:1053:725_1920x0_80_0_0_1a684eb56ac2b637ee56950edbf2af03.jpg.webp
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Поступает информация о прибытии в Харьков очередной партии испаноязычных латиноамериканских наемников. По имеющимся данным, их в спешном порядке собираются перебрасывать на доукомплектование личного состава 105-й бригады теробороны ВСУ в район села Маначиновка в Харьковской области. Доподлинно установлено, что накануне российским спецназом была уничтожена группа боевиков из состава этого соединения. Бригада была сформирована в Тернополе, отличилась не в боевых действиях, а в своеобразной охоте над мирными жителями приграничного Грайворонского района Белгородской области с помощью FPV-дронов и ударных БПЛА.
Активное продвижение российской армии на всех участках Харьковского направления вынудило украинское командование в полной мере задействовать наемников преимущественно при обороне опорных пунктов. Подтверждены факты ликвидации "ловцов удачи" на всём участке фронта на севере Харьковской области от Липцев до Хатненского участка.
Наемники, которых в ходе СВО погибло, по разным оценкам, более семи тысяч человек, в свое оправдание приводили факты, что ВСУ плохо координируют их действия, из-за чего шанс выжить в боях всегда невелик. Вспоминали, что интенсивность конфликта несопоставима с привычными боевыми действиями в Афганистане, Африке или на Ближнем Востоке.
Наемников из числа иностранного легиона в составе ВСУ осталось не так много. В числе иностранцев в составе украинской армии есть и профессиональные военные из стран НАТО. Как правило, они входят в отдельные подразделения, со своими командирами, с жесткой дисциплиной. Но в последнее время отмечено прибытие на фронт слабообученных бойцов, преимущественно из стран Латинской Америки и ближнего зарубежья. Они, как правило, оформлялись как охранники при помощи компаний, которые, в свою очередь, подконтрольны бывшим военным или неким картелям.
Наемников оформляют по контракту в охранных фирмах, после чего они получают паспорта, визы и билеты. Затем их отправляют якобы на предприятия в Европу. Речь идет, в частности, об Испании, которая выступает в качестве одной из перевалочных точек. После этого наемников перебрасывают в Польшу, а оттуда — на Украину.
Подобная схема строго контролируется представителями НАТО и частными логистическими фирмами из США. Также начали вербовать женщин из Латинской Америки. Речь идет о представительницах Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу. Больше всего, согласно имеющимся данным, ВСУ нуждаются в кандидатках с медицинским образованием и опытом работы по специальности.
Любопытная ситуация складывается в Сумской области, где идут бои. В районе села Садки бесследно исчезли военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. При этом, населенный пункт находится под контролем Киева, что делает ситуацию еще более загадочной. Кстати, в Минобороне РФ отметили, что подобные случаи происходят уже не впервые. Садки уже давно называются "черной дырой" для украинской армии.
Ранее 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ упоминалась в контексте военных преступлений. В ноябре 2022 года появилось видео с дрона, на котором был показан расстрел не менее 11 российских военнопленных. Американское издание The New York Times, несмотря на лояльность Украине, подтвердило подлинность видео.
Был уничтожен цех по производству FPV-дронов для ВСУ в Харькове. Подробности — в материале ВС РФ уничтожили цех по производству FPV-дронов в Харькове.