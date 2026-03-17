Курировавшего помощь Киеву экс-генерала США уличили в халатности и пьянстве
Отставной американский генерал-майор Антонио Агуто, курировавший помощь Киеву, проявил халатность, оставив секретные карты в поезде и злоупотребляя алкоголем во время службы на Украине в 2024 году, следует из отчета генерального инспектора Пентагона, передает 17 марта телеграм-канал Украина.ру
Он нарушил директиву посольства США, приказав сотрудникам без дипломатического статуса провезти секретные карты через границу. Также он не упаковал и не опечатал карты должным образом, не оформил необходимые разрешения и в итоге утратил контроль над материалами более чем на сутки.Кроме того, там имеется информация о нескольких случаях, когда генерал злоупотреблял крепким спиртным. Агуто подтвердил, что пил чачу во время одного ужина в грузинском ресторане, однако не смог вспомнить точное количество выпитого.Он объяснил свое поведение местными традициями, заявив, что на Украине алкоголь на военных и светских мероприятиях - обычное дело. По его словам, ужин всегда начинается с выпивки, и она сопровождает всю трапезу.
Отставной американский генерал-майор Антонио Агуто, курировавший помощь Киеву, проявил халатность, оставив секретные карты в поезде и злоупотребляя алкоголем во время службы на Украине в 2024 году, следует из отчета генерального инспектора Пентагона, передает 17 марта телеграм-канал Украина.ру
Он нарушил директиву посольства США, приказав сотрудникам без дипломатического статуса провезти секретные карты через границу. Также он не упаковал и не опечатал карты должным образом, не оформил необходимые разрешения и в итоге утратил контроль над материалами более чем на сутки.
"Четвертого апреля 2024 года по прибытии обратно в Польшу сопровождавшие лица оставили секретные карты в поезде. Посольство США на Украине изъяло оставленные без присмотра секретные документы из поезда, когда он вернулся на Украину днем позже", - говорится в материалах расследования.
Кроме того, там имеется информация о нескольких случаях, когда генерал злоупотреблял крепким спиртным. Агуто подтвердил, что пил чачу во время одного ужина в грузинском ресторане, однако не смог вспомнить точное количество выпитого.
Он объяснил свое поведение местными традициями, заявив, что на Украине алкоголь на военных и светских мероприятиях - обычное дело. По его словам, ужин всегда начинается с выпивки, и она сопровождает всю трапезу.
