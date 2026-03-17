Курировавшего помощь Киеву экс-генерала США уличили в халатности и пьянстве

Отставной американский генерал-майор Антонио Агуто, курировавший помощь Киеву, проявил халатность, оставив секретные карты в поезде и злоупотребляя алкоголем во время службы на Украине в 2024 году, следует из отчета генерального инспектора Пентагона, передает 17 марта телеграм-канал Украина.ру

2026-03-17T10:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Он нарушил директиву посольства США, приказав сотрудникам без дипломатического статуса провезти секретные карты через границу. Также он не упаковал и не опечатал карты должным образом, не оформил необходимые разрешения и в итоге утратил контроль над материалами более чем на сутки.Кроме того, там имеется информация о нескольких случаях, когда генерал злоупотреблял крепким спиртным. Агуто подтвердил, что пил чачу во время одного ужина в грузинском ресторане, однако не смог вспомнить точное количество выпитого.Он объяснил свое поведение местными традициями, заявив, что на Украине алкоголь на военных и светских мероприятиях - обычное дело. По его словам, ужин всегда начинается с выпивки, и она сопровождает всю трапезу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

