В смертельной ловушке: Анпилогов рассказал про механизм оперативного окружения ВСУ - 19.10.2025
В смертельной ловушке: Анпилогов рассказал про механизм оперативного окружения ВСУ
В смертельной ловушке: Анпилогов рассказал про механизм оперативного окружения ВСУ - 19.10.2025 Украина.ру
В смертельной ловушке: Анпилогов рассказал про механизм оперативного окружения ВСУ
Любая попытка украинских частей вырваться из оперативного окружения через открытую местность ведет к разгрому — как показал опыт Угледара, российские дроны наносят противнику сокрушительные удары. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-10-19T06:00
2025-10-19T06:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/17/1069046922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c44a4244c504b7503484f669ccae258e.jpg
Анпилогов объяснил, почему оперативное окружение украинских частей с помощью дронов стало новой реальностью современной войны. По его словам, даже без физического замыкания такие котлы оказываются очень эффективными.Теоретически, по словам Анпилогова, у окруженных подразделений ВСУ сохраняется возможность для отступления. "Для тех, кто попал в такое окружение в городской застройке или на пересеченной местности, сохраняется возможность выхода через поля и посадки", — отметил он.Однако на практике такие попытки заканчиваются разгромом. "Но как показал опыт Угледара, как только противник выходит на открытую местность, он попадает под удары все тех же дронов, которые держат окружение, и несут тяжелые потери", — подчеркнул военный эксперт.Таким образом, те украинские части, чьи коммуникации контролируются дронами, с течением времени становятся небоеспособными даже без штурма, оказавшись в смертельной ловушке, резюмировал собеседник издания.
В смертельной ловушке: Анпилогов рассказал про механизм оперативного окружения ВСУ

06:00 19.10.2025
 
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск "Днепр" на Запорожском направлении
Любая попытка украинских частей вырваться из оперативного окружения через открытую местность ведет к разгрому — как показал опыт Угледара, российские дроны наносят противнику сокрушительные удары. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Анпилогов объяснил, почему оперативное окружение украинских частей с помощью дронов стало новой реальностью современной войны. По его словам, даже без физического замыкания такие котлы оказываются очень эффективными.
"Котел сейчас представляет собой оперативное окружение. Но с учетом того, что сейчас велик фактор дронов, оперативное окружение по своим свойствам практически полностью соответствует окружению физическому", — заявил эксперт.
Теоретически, по словам Анпилогова, у окруженных подразделений ВСУ сохраняется возможность для отступления. "Для тех, кто попал в такое окружение в городской застройке или на пересеченной местности, сохраняется возможность выхода через поля и посадки", — отметил он.
Однако на практике такие попытки заканчиваются разгромом. "Но как показал опыт Угледара, как только противник выходит на открытую местность, он попадает под удары все тех же дронов, которые держат окружение, и несут тяжелые потери", — подчеркнул военный эксперт.
Таким образом, те украинские части, чьи коммуникации контролируются дронами, с течением времени становятся небоеспособными даже без штурма, оказавшись в смертельной ловушке, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в украинском тылу — в статье Михаила Павлива "На кризис фронта Украины теперь накладывается и кризис разрушающегося тыла" на сайте Украина.ру.
Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и УкраинеВероятность конфликта НАТО с Россией очень высока, потому что на Западе достаточно много поджигателей, которые не просто эскалируют ситуацию, но раскручивают машину вооружения и перевооружения собственных стран. Если оружие копится в большом количестве, на каком-то этапе с экономической точки зрения его станут применять.
Лента новостейМолния