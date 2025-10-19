https://ukraina.ru/20251019/v-smertelnoy-lovushke-anpilogov-rasskazal-pro-mekhanizm-operativnogo-okruzheniya-vsu-1070123707.html

В смертельной ловушке: Анпилогов рассказал про механизм оперативного окружения ВСУ

Любая попытка украинских частей вырваться из оперативного окружения через открытую местность ведет к разгрому — как показал опыт Угледара, российские дроны наносят противнику сокрушительные удары. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

Анпилогов объяснил, почему оперативное окружение украинских частей с помощью дронов стало новой реальностью современной войны. По его словам, даже без физического замыкания такие котлы оказываются очень эффективными.Теоретически, по словам Анпилогова, у окруженных подразделений ВСУ сохраняется возможность для отступления. "Для тех, кто попал в такое окружение в городской застройке или на пересеченной местности, сохраняется возможность выхода через поля и посадки", — отметил он.Однако на практике такие попытки заканчиваются разгромом. "Но как показал опыт Угледара, как только противник выходит на открытую местность, он попадает под удары все тех же дронов, которые держат окружение, и несут тяжелые потери", — подчеркнул военный эксперт.Таким образом, те украинские части, чьи коммуникации контролируются дронами, с течением времени становятся небоеспособными даже без штурма, оказавшись в смертельной ловушке, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в украинском тылу — в статье Михаила Павлива "На кризис фронта Украины теперь накладывается и кризис разрушающегося тыла" на сайте Украина.ру.

