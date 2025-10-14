https://ukraina.ru/20251014/aleksey-anpilogov-vs-rf-szhimayut-gorlovinu-kotla-pod-pokrovskom-i-vybivayut-vsu-iz-volchanska-i-1070051113.html

Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска

Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска - 14.10.2025 Украина.ру

Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска

Командование ВСУ снимает силы с Сумского и Харьковского направления, чтобы хоть как-то залатать дыры на Донбасском фронте возле Покровска, Константиновки и Северска, потому что по каким-то причинам украинский Генштаб считает, что Донецкое направление является более приоритетным, чем приграничные районы Харьковской или Сумской области.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов.Российские войска полностью выбили ВСУ из леса между Волчанском и Прилеповкой и продвинулись широким фронтом до улицы Кисляковской улицы внутри Волчанска, сообщает Anna News. Кроме того, российские бойцы создали предпосылки для замыкания кольца вокруг центральной части Купянска. По словам нардепа Марьяны Безуглой, падение Купянска - вопрос времени.- Алексей, действительно ли все так хорошо складывается для нас на этих участках фронта?- Классических котлов в стиле Второй мировой войны, когда на земле замыкалось кольцо окружения, сейчас нет. Котел сейчас представляет собой оперативное окружение. Но с учетом того, что сейчас велик фактор дронов, оперативное окружение по своим свойствам практически полностью соответствует окружению физическому.Таким образом в Купянске или в огромном котле, в котором оказалась Покровско-Мирноградская агломерация, практически невозможно вести осмысленные боевые действия, потому что такое окружение перекрывает подвоз боеприпасов, снабжения, в том числе и воды, эвакуацию раненых. Части, чьи коммуникации контролируются дронами с течением времени становятся небоеспособными. Но для тех, кто попал в такое окружение в городской застройке или на пересеченной местности, сохраняется возможность выхода через поля и посадки.Но как показал опыт Угледара, как только противник выходит на открытую местность, он попадает под удары все тех же дронов, которые держат окружение, и несут тяжелые потери.Поэтому сейчас ситуация в Купянске и на всем плацдарме на восточном берегу реки Оскол для украинской армии безнадежна, потому что все коммуникации и переправы, как через сам Купянск, так и через лежащий южнее Купянск-Узловой (крупная станция, где также есть возможность пересечь Оскол), находятся под огневым контролем российских ВКС и дронов.Поэтому снабжение плацдарма на восточном берегу Оскола невозможно, как и попытки облегчить участь попавших в оперативное окружение в самом Купянске. В ближайшее время мы увидим быстрое съеживание этого плацдарма на восточном берегу, как и увеличение процента контроля жилой и промышленной застройке Купянска и прилегающих к нему урбанизированных территорий, как Купянск-Узловой.То же самое происходит и в Волчанске. Конфигурация фронта в Волчанске не настолько печальна для украинской армии. Там город разделен на две части рекой Волчья. На северном берегу заняли всю городскую застройку российские войска. ВСУ, оттянувшись в южную часть Волчанска, пытаются удержаться за последние такие кварталы плотной застройки.Но это тоже вопрос времени, потому что, как показывает целый ряд источников, командование ВСУ снимает силы с Сумского и Харьковского направления, чтобы хоть как-то залатать дыры на Донбасском фронте возле Покровска, Константиновки и Северска, потому что по каким-то причинам украинский генштаб считает, что Донецкое направление является более приоритетным, чем приграничные районы Харьковской или Сумской области.А для нас это возможность создать ту самую буферную зону, которая необходима для того, чтобы у украинской стороны не было возможности свободно так обстреливать Белгород даже из дальнобойного вооружения, которое применялось в последних попытках вызвать блэкаут в Белгородской области.- Почему можно говорить об окружении Покровско-Мирноградской агломерации, как о свершившемся факте?- Надо понимать, что отнюдь непредельная дальность действия дрона на оптоволокне составляет около 20 километров. Расчеты операторов дронов находятся, конечно, не на передовой, но даже с учетом того, что они отнесены вглубь оперативной позиции и с учетом серой зоны все равно оптоволоконные дроны уверенно контролируют 10-15 километров в глубину вражеских порядков в зависимости от смелости оператора дрона.Плюс надо понимать, что современные дроны на оптоволокне крайне экономно подходят к расходу батареи, если находятся в режиме ожидания. То есть лежат на земле и ожидают проезда вражеской техники или прохода вражеских солдат. Горловина между двумя выступами, смыкающимися вокруг Покровска и Мирнограда, сжалась по разным оценкам от 5 до 6 километров, и вся она с двух сторон уже находится в уверенной зоне поражения даже дронов на оптоволокне, не говоря уже об FPV-дронах и дронах, действующих через ретранслятор.Недавно был опубликован короткий видеосюжет, где было показан перекресток дорог чуть севернее Покровска и Мирнограда, на этом крошечном участке стоит около 30 единиц украинской техники, пораженной различными видами дронов. Там как раз сходятся две дороги снабжения, одна через Родинское, другая через Гришино.Это как раз и определяет рисунок оперативного окружения вокруг Мирнограда и Покровска. На этом перекрёстке сходятся логистические пути, которые еще не были перерезаны физически, то есть на них еще не ступала нога российского солдата.- То, что наши войска зашли в восточные кварталы Мирнограда (Димитров) это начало сжимания котла?- Смысл же не морить голодом гарнизоны этих городов. Тем более и в Димитрове, и в Красноармейске остаются и мирные жители, которые тоже страдают из-за нехватки продовольствия. Как показывала практика того же Угледара, несмотря на то, что население максимально стремится выехать, все равно остается какая-то часть мирных жителей, которая ждет нас. И это самые стойкие, самые преданные наши союзники.Поэтому сейчас осадные действия будут сочетать со штурмами, то есть проверкой прочности обороны Купянска, Покровска и Мирнограда, да и Константиновка и Северск в ближайшее время такой статус получат.То есть каждый из городов, попавший в оперативное окружение, все равно подвергается постоянным беспокоящим попыткам штурма, которые рано или поздно перерастают в успешный штурм, приводящий к полному обрушению украинской обороны в том или ином населенном пункте.- Есть ли смысл ВСУ удерживать Северск сейчас после зачистки Серебрянского лесничества? Какую роль он играет в обороне Славянско-Краматорской агломерации?- Украинская сторона идет по крайне авантюрному сценарию обороны, цепляясь за каждый опорный пункт. Это приводит к ложному ощущению медленного продвижения наших войск, но здесь важнее гораздо соотношение потерь. Уже сейчас даже западные и украинские эксперты, особенно офицеры или военкоры, признают, что украинская сторона уже давно не может похвастаться какими-то достижениями на поле боя и несет несоизмеримо большие потери по сравнению с российской армией. А в войне на истощение, которая де-факто идет с 2022 года, это смерти подобно.Разумнее было бы, если бы украинская армия отступила за крупную естественную преграду, Днепр, например. И в этом случае, конечно, возможность удержания этой позиции была бы в гораздо большей степени обоснована и подкреплена материально и живым ресурсом. Ну, достаточно посмотреть, насколько стабилен сейчас фронт на нижнем течении Днепра, где-то от Херсона и заканчивая условным Никополем.Несмотря на то, что там сейчас нет Каховского водохранилища, но есть лес, казалось бы, сложились замечательные условия для просачивания, для выдвижения к украинским позициям, но естественный высокий правый берег позволяет легко держать оборону на достаточно серьезном куске фронта, который составляет по протяженности до 300 километров.И если бы такая же практика была выбрана для севера Украины, начиная от Запорожья вверх до Днепропетровска, Кременчуга, это было бы для Украины гораздо более экономное использование своих сил, которое, возможно, затянуло бы боевые действия на гораздо более длительный период времени. А сжигание живой силы и технике в Донбассе приводит к тому, что украинские ресурсы сжигаются непропорционально.- Возможно, и политическое руководство Украины, и военные опасаются того, что освобождение северо-западного Донбасса позволит российскому командованию вбить клин между Харьковом и Днепропетровском, то есть разорвать связь между двумя регионами Украины. Страшит ли их такая перспектива, помимо политических репутационных потерь из-за потери Донбасса?- Их страшит также то, что никакие линии обороны западнее Славянска, Краматорска толком не подготовлены. Это вопрос к украинскому руководству, которое в полном составе было замешано в коррупционных скандалах, связанных с воровством денег на строительстве оборонительных рубежей, которые просто разворовывались и списывались, а траншеи, рвы, окопы, блиндажи не возникали сами по себе в чистом поле.Но там есть и особенности рельефа. Славянск и Краматорск — это последние города, стоящие на отрогах Донецкого кряжа. Это холмистая местность, где можно обороняться на господствующих высотах. Например, такой высотой был Часов Яр, который пришлось штурмовать больше года. Именно в силу того, что Часов-Яр это наивысшая точка Донецкого кряжа в том районе.Но после Славянска и Краматорска начинается Приднепровская низменность, которая крайне бедна рельефом. Удержаться там гораздо сложнее. Там естественными преградами являются только реки. И реки, зависящие от сезона. Сейчас сезон межени, когда в реках самый низкий уровень воды. И это показывает продвижение нашей Южно-Донецкой или, как сейчас правильнее ее называть, Днепропетровско-Запорожской группировки, которая сейчас форсировала Волчью и Янчур. Более серьезные преграды, как река Самара, начинаются уже ближе к Днепру.Местность за Павлоградом и ближе к Днепропетровску сложная для обороны ландшафтная зона. Поэтому это еще одна мотивация до последнего держаться за донбасские города-крепости, потому что за ними мало что есть у Украины. Но это опять-таки приводит к более интенсивным потерям украинской армии.- На фоне этого Трамп опять ставит вопрос о поставках Украине ракет "Томагавк". При этом Financial Times пишет о том, что США в течение нескольких месяцев передают Украине разведданные, которые помогают Киеву наносить удары по целям в России далеко от линии столкновения. Для чего делаются такие заявления?- Это элемент политического торга, потому что американская сторона столкнулась с тем, что она фактически мало чем может воздействовать на Россию, чтобы подвигнуть нас на какие-либо уступки. Сейчас администрация Белого дома судорожно ищет варианты, каким образом упрочить свою переговорную позицию. Сделать это на земле не получается, потому что для этого нужны какие-то реальные победы украинской армии, но движение фронта идет в одну и ту же сторону.В такой логике нужно поднимать ставки. Ставки поднимать можно только переводя боевые действия за пределы противостояния в полях и посадках Украины. Для этого был выбран еще не задействованный элемент конвенционального оружия, это дальнобойные крылатые ракеты, чей арсенал в США наиболее существенный.Но здесь вспоминается только старый анекдот про двух русских танкистов, которые беседуют на Елисейских полях на своем танке в занятом Париже. И говорят, что войну в воздухе мы, наверно, проиграли. И здесь будет точно такая же ситуация. То есть на линию боевого соприкосновения поставки "Томагавков" никак не повлияют, их не так много, на самом деле. А их разрушительные возможности нельзя назвать чудовищными или достаточными для того, чтобы оказать на Россию сколь-либо значимое воздействие.О ситуации на линии боевого соприкосновения - "В антенну бей!": о работе артиллерии на Красноармейском направлении

