https://ukraina.ru/20251013/na-krizis-fronta-ukrainy-teper-nakladyvaetsya-i-krizis-razrushayuschegosya-tyla-1070033923.html

На кризис фронта Украины теперь накладывается и кризис разрушающегося тыла

На кризис фронта Украины теперь накладывается и кризис разрушающегося тыла - 13.10.2025 Украина.ру

На кризис фронта Украины теперь накладывается и кризис разрушающегося тыла

Всю прошедшую неделю в медиа широко обсуждаются усилившиеся атаки российских ВКС по украинской инфраструктуре, логистике, железнодорожному сообщению и локомотивному парку. И, естественно, по украинской энергетике.

2025-10-13T20:41

2025-10-13T20:41

2025-10-13T20:44

весь павлив

украина

европа

сша

петр порошенко

вкс

f-16

вооруженные силы украины

впк

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070034602_0:0:994:559_1920x0_80_0_0_7d9bd1a208dd73409f6092696b20897f.jpg

Был особенно мощный налёт, зафиксировано большое количество попаданий, в результате чего в ряде регионов было отключено электричество и нарушено тепло- и водоснабжение. Ожидается, что всё это будет развиваться только по нарастающей. Ещё чуть раньше наносились удары по украинской газодобыче, по газотранспортной системе, включая элементы, ведущие уже к конечным потребителям. Речь идёт не о газовых хранилищах и не о магистральных трубопроводах, а о более мелкой распределительной сети. Кроме того, мне сообщают, что возобновились масштабные удары по подстанциям электросети. Но, теперь к ним добавились удары и по так называемым мобильным подстанциям. Эти установки в большом количестве завозились на Украину начиная с конца 2023 года, особенно активно в 2024–2025 годах. Их гнали из Европы, закупали или производили на месте столько, сколько удавалось найти. Мобильные подстанции устанавливаются на железнодорожных платформах и во многом именно они поддерживают работу украинской энергетической сети, особенно во время аварий и ремонтов. Сейчас возросшая эффективность российской разведки — как космической, так и беспилотной — позволяет находить эти подстанции и наносить по ним прицельные удары. Параллельно выводится из строя локомотивный парк. Он и до начала войны в 2022 году находился в плохом состоянии. Как человек, знакомый с украинской индустрией, могу подтвердить: вопрос маневровых мощностей — электровозов, тепловозов — давно и серьёзно стоял на повестке дня и без всяких военных действий.Последний крупный контракт на закупку тепловозов (у США) был заключён при Порошенко*. В документах тогда упоминалось почти 200 единиц. На практике, по моей информации, было оплачено около 170 тепловозов. До начала 2022 года Украина успела получить примерно 80 процентов из них. С учётом продолжающихся и сейчас усиливающихся ударов по маневровым и магистральным мощностям можно говорить, что Украина очень скоро столкнётся с серьёзными проблемами в сфере железнодорожного транспорта, особенно в части тепловозного и электровозного парка.То есть сейчас системно наносятся серьёзные удар по логистике, по подстанциям электросетей, по газодобыче и газораспределению, по украинской тепло и энергогенерации, которую с огромным трудом, усилиями и деньгами западных партнеров режима восстанавливали в течении всего года с момента прошлых масштабных атак. Сейчас она снова выносится в полный рост, со всеми вытекающими рисками.При этом не стоит ожидать абсолютно темной и холодной зимы на Украине. Пока работает атомная генерация и сохраняется маневровый переток электроэнергии из Европы, система будет как-то функционировать. Но, скорее всего, в отопительный сезон Украину ждут постоянные отключения, систематические перебои с отоплением и энергоснабжением. Вероятно, и с подачей воды. При продолжающихся ударах российских ВКС целые регионы могут периодически выпадать из общей энергосети, превращаясь в изолированные энергетические острова. А то и вовсе превращаться в этакие черные дыры. Всё это представляется неизбежным. Если зима окажется особенно холодной, проблемы Украины в энергетической сфере станут критическими. Однако полной остановки украинской энергетики и теплоэнергогенерации я всё же не ожидаю.При этом необходимо понимать, что есть у ситуации фактор оказывающий определяющее влияние на ситуацию - происходит заметный рост эффективности ударов российских Воздушно-космических сил. Увеличивается разнообразие применяемых средств, растёт их количество, и, как уже неоднократно отмечалось в западных медиа, снижается процент перехвата российских ракет и дронов. На днях об этом заявил даже бывший заместитель начальника штаба ВСУ, отметив, что эффективность комплексов Patriot радикально упала. А эти комплексы остаются ключевым элементом украинской системы противовоздушной обороны, при защите объектов особого назначения. При этом основная нагрузка по-прежнему ложится на комплексы NASAMS и F-16, но ракет для них катастрофически не хватает. Тех самых AIM, о дефиците которых я говорил ещё летом, практически нет. Не хватает и ракет для Patriot.Это означает, что удары будут продолжаться. Их эффективность и интенсивность будут расти по экспоненте, а возможности Украины защищаться будут стремительно сокращаться. Тотального блэкаута и полного погружения страны в темноту и холод, вероятно, не будет, но систематические перебои станут нормой. Для населения это обернётся серьёзными бытовыми трудностями, а для промышленности — ударом по производству и логистике. Большинство программ украинского военно-промышленного комплекса попросту не смогут реализовываться.Параллельно Россия реализует новую тактику — изоляцию театров военных действий, прежде всего в логистическом и инфраструктурном плане. Это отчётливо видно по Черниговской, Сумской и Харьковской областям. На Донбассе происходит то же самое. Там, где фронт приближается, резко возрастает количество российских ударных беспилотников и активно применяются корректируемые авиабомбы с реактивными ускорителями, способные поражать цели далеко за линией фронта. Расширился и ассортимент применяемых ракет. А их значительная часть серьезно доработаны.Это позволяет российским силам наносить мощные многоуровневые удары уже на тактическом уровне, создавая серьёзные проблемы для логистики, снабжения и перемещения резервов ВСУ. Разрыв в качестве между атаками российских ВКС и возможностями украинской ПВО продолжает увеличиваться. Об этом я говорил ещё летом, и сейчас этот процесс идёт даже быстрее, чем ожидалось. Давеча состоялся звонок Зеленского Трампу. Подробностей особо нет, но, речь точно шла именно о проблемах ПВО. Однако новых комплексов Patriot взять попросту негде. Нет и нужного количества ракет — ни свободных, ни находящихся на складах. Поэтому, по большому счёту, этот вопрос уже не будет решён до самого конца конфликта. Каким бы ни был его исход — военным или дипломатическим — Украина до самого завершения боевых действий будет испытывать острейший дефицит средств противовоздушной обороны, включая даже самые простые и дешёвые. Ведь, аналогичная ситуация складывается и с неракетными украинскими зенитными системами, которые также постепенно массово выходят из строя.По итогу, Украина до самого завершения конфликта, каким бы ни оказался его исход и каким бы путём он ни завершился, будет испытывать острейший дефицит средств противовоздушной обороны. Качество ПВО будет неуклонно снижаться. А вместе с этим страна столкнётся с системными проблемами в энергетике - и со светом, теплом, водой. Это станет постоянным фоном происходящего. Со всеми вытекающими для ВПК и производств двойного назначения. А внешние поставки вооружений столкнутся уже с логистическими проблемами в силу возросшей эффективности российских войск по изолированию целых участков на театре военных действий. Украина стоит перед разворачивающейся проблемой разрезания фронта на анклавы за спиной у которых будет не производственная машина в лице всего НАТО, а разрушенный так же частично изолированный тыл, прошиваемый насквозь для российских ударных дронов, бомб и ракет. Иными словами, до завершения войны Украина уже не сможет вернуться к нормальному функционированию. Состояние кризиса в её инфраструктуре, энергетике и обороне будет сохраняться до самого конца конфликта, и, с высочайшей вероятностью станет причиной этого самого завершения.Более подробно по теме - в статье Михаила Павлива "Европа киевскому режиму: "Денег нет, но вы держитесь!""*Внесен в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

украина

европа

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

весь павлив, украина, европа, сша, петр порошенко, вкс, f-16, вооруженные силы украины, впк, мнения