Панкратов о милитаризации ЕС: "Если на сцене висит ружье, то в конце мероприятия оно выстрелит"

На фоне заявлений о "российской угрозе" Европейский союз активно милитаризируется, а его военно-промышленный комплекс работает на пределе возможностей, что выгодно определенным силам внутри самого ЕС и за океаном. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов

2025-10-19T04:40

Отвечая на вопрос о шансах Польши на лидерство в НАТО, эксперт заявил, что все решается "в закулисье — глубинным государством и олигархатом". Он указал на элементы саботажа со стороны европейских элит, которые заявляют: "позвольте, вы откровенно нас разоряете, а мы хотим оставаться в доле"."И вот они показывают свою силу и мощь — что их со счетов сбрасывать нельзя, что они не хотят превращения своих стран в полигон для социальной инженерии между США и ЕС", — пояснил Панкратов. При этом он убежден, что шансы "европейского олигархата" в этой борьбе минимальны.Тем не менее, по словам эксперта, процесс милитаризации в Евросоюзе набирает обороты. "Военно-промышленный комплекс Европы сейчас работает на тот допустимый максимум, который может себе позволить. Даже гражданские предприятия переводятся на военные заказы", — отметил аналитик. И как заключил собеседник издания, "если в спектакле на сцене висит ружье, то в конце мероприятия оно должно выстрелить".Полный текст материала "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.Про угрозу военного конфликта НАТО против России — в материале Анны Черкасовой "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине" на сайте Украина.ру.

