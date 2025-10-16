https://ukraina.ru/20251016/ruslan-pankratov-poka-polsha-i-germaniya-boryutsya-za-mesto-lidera-es-pribaltika-igraet-v-opasnye-1070164849.html

Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища

Одно дело гавкать в эфире, какая Россия плохая, для того чтобы работала и влияла на умы незрелых пропагандистская машина. А другое — жить войной, как Зеленский, которому нечего терять, и то же он предлагает сделать Польше.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов.Польша фактически находится в состоянии войны с Россией, заявил 13 октября глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Славмир Ценкевич. Об этом сообщила Financial Times.— Руслан, как нам расценивать данное заявление?— Ничего рационального, прагматичного в этом заявлении, конечно же, нет. Это информационно-психологическая атака для того, чтобы проверить, во-первых, реакцию России. Во-вторых, показать своим хозяевам, что они [поляки] на что-то способны. Третье — в Польше идет сильный раскол внутри страны, польский кризис. Властям необходимо консолидировать народ, потому что последний опрос показал, что большинство польской молодежи не желает воевать.[По данным сентябрьского опроса IRBIS, почти половина поляков (49,1%) не пошла бы добровольцами на войну. Причем меньше всего на такое согласна молодежь: 69% в возрасте от 18 до 29 лет.]Население Польши скептично относится к параноидальным заявлениям властей из серии "русские идут". А польские элиты, наоборот, хотят сделать страну неким натовским хабом, поэтому в том числе конкурируют с Румынией. Польша делает интересную заявку на то, что они "смотрящие" за странами Прибалтики в регионе. Опять же это сопряжено с выделением средств, и так далее.Но здесь у Польши появляется конкурент. Фридрих Мерц тоже хочет, чтобы Германия была военным хабом в Европейском Союзе и верстала геополитическую повестку.Поэтому они начинают рассказывать старую сказку о якобы готовящемся нападении России на Европу. Нужно создать образ врага — чтобы списать на него все свои внутриполитические ошибки. Например, разрешить ситуацию с фермерами не могут, народ нищает, люди недовольны. Не могут же власти признать себя казнокрадами, которые привели страну к бедности. Поэтому продолжаются сказки про Эдемский сад, в который из "джунглей" что-то прилетает.— Варшава стремится усилиться в Европе и НАТО, рвется в лидеры. Есть ли у нее шанс на это?— Сложно сказать, ведь все решается в закулисье — глубинным государством и олигархатом. Мы видим некие элементы саботажа со стороны европейских политических элит в отношении США: позвольте, вы откровенно нас разоряете, а мы хотим оставаться в доле. И вот они показывают свою силу и мощь — что их со счетов сбрасывать нельзя, что они не хотят превращения своих стран в полигон для социальной инженерии между США и ЕС.Хотя я убежден, что в этом плане у европейского олигархата шансы минимальны. С кем вы собрались тягаться? С США, которые занимают первое место по миллиардерам? Но тем не менее мы видим, как ЕС заявляет о себе, встаёт на военные рельсы. А кто-то успевает на этом зарабатывать.Военно-промышленный комплекс Европы сейчас работает на тот допустимый максимум, который может себе позволить. Даже гражданские предприятия переводятся на военные заказы, деньги идут на массовое производство оружия, параллельно вооружения закупаются у США. И, как говорится, если в спектакле на сцене висит ружье, то в конце мероприятия оно должно выстрелить.— В то же время, ранее Зеленский требовал от Навроцкого закрыть акваторию Балтийское море для прохода российских танкеров (имеется в виду "теневой флот"), но получил однозначный и резкий отказ. То есть обострять ситуацию в Балтийском море поляки пока опасаются. Почему?— Анна, здесь вы логики не ищите. Одно дело гавкать в эфире, какая Россия плохая, для того чтобы работала и влияла на умы незрелых пропагандистская машина. А другое — жить войной, как Зеленский, которому нечего терять, и то же он предлагает сделать полякам. Тут, конечно, у Варшавы включается здравый смысл. Тем более Россия предупредила: ребят, если вы попробуете что-то сделать, ответ прилетит сразу.Поэтому своим резким ответом Зеленскому Навроцкий подтвердил, что прозы, слов главы киевского режима недостаточно. И это прямое подтверждение, что все правительства [в ЕС] манипулятивные, что там сидят бенефицары, которые говорят кому и что делать, выполняя полученные директивы.Поэтому говорить, что Россия плохая — это одна тема; а приступить к действиям, чтобы началась военная эскалация, без команды, конечно, Польша не может. Напомню, англосаксонская цивилизация, помимо многовековой традиции колонизации, имеет богатую историю, как наказывать тех, кто взбунтовался.В Польше самоубийц нет, там понимают, что пока они гавкают и показывают хозяину за Океаном свою эффективность, им позволяется решать свои меркантильные интересы. Но к реальной войне с Россией, повторюсь, Польша не готова.Да, есть неприятные для нас новости в военно-политическом осмыслении: поставлена военная база в Польше, прямо на границе с северо-западом Белоруссии. На той же стороне появляются литовские войска. Пока общая численность около 45 тысяч боевых юнитов.Это большая цифра, которая говорит все-таки о планах по блокировке Калининградской области, закрытии Сувалкского коридора. Они тренируются, что можно наблюдать по военным учениям, и это опасные игрища, которые непонятно к чему приведут. Мы не знаем, сможем ли их сдержать, охладить их пыл — посмотрим.— Тем более в Прибалтике разрабатывают план на случай непредвиденных обстоятельств. Под ними подразумевается якобы агрессия России.— Это образ их жизни, способ существования. Русофобия — это товар. Россия плохая, её глава тоже, все кровавый мордор. А убрать это, и что у них остается? Вообще ничего. Им не о чем больше говорить, нечего предложить.Экономики субсидированные. В той же Латвии 1,8 миллион жителей, из них 250 тысяч человек — чиновники. Понятно, что это все падает на плечи налогоплательщиков, что это в себестоимость товара уходит, что это все из еврофондов. Как только Европейский Союз начнет поджиматься, первое, что он обрежет, прибалтийские страны.А рассчитаны такие заявления властей Прибалтики на неумный электорат, который националистически настроен. Они живут и мечтают уничтожить всех русских на своей земле. Последняя новость о том, что якобы старики не сдали экзамен — это подводят под законодательную базу, что нарушено миграционное законодательство. И теперь их насильственно депортируют из страны. Мария Владимировна Захарова нашла емкое определение этому — нацизм.Подготовка европейцев к отражению так называемой российской агрессии ускорит крах Евросоюза. Нам в этой ситуации нужно сохранять выдержку и терпение, не распалять силы и ждать, пока по реке проплывет труп врага — коллективной западной русофобии. 