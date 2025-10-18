https://ukraina.ru/20251018/elena-markosyan-vstrecha-s-trampom-pokazala--zelenskiy-na-rastyazhke-do-2026-goda-dozhivet-s-trudom-1070294351.html

Елена Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом

Елена Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом - 18.10.2025



Зеленскому уже нечего предложить Трампу. Украина вступает в процесс осознания своей ненужности, а проект "анти-Россия" начинает приносить убытки. Это удавка на шее государства, решившего, что "золотая рыбка" будет ему служить вечно.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян. Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме прошли 17 октября. Американский лидер выразил надежду на завершение конфликта на Украине без использования ракет "Томагавк".— Елена, какие впечатления у вас от открытых кадров встречи Трампа и Зеленского, если говорить о тональности встречи и окружающем антураже?— Впечатление как от названия спектакля "Ужин с придурком": "великий" главный персонаж и выбранный на этот раз гость, с которым нужно поужинать, побыстрее от него избавиться и продолжать жить свою "красивую и значительную" жизнь. Тональность та же: за пиджачок похвалили, накормили и закончили представление.И гость уставший, и публика унылая. Каждое слово гостя вызывает у хозяев одно желание — чтобы побыстрее закрыл рот. Увы! Но это так. У меня нет желания кого-то оскорбить, я просто констатирую, как всё это выглядит со стороны.— Что могли обсуждать за закрытыми дверями, как считаете?— За закрытыми дверьми они говорили очень недолго и там никто ничего не обсуждал. Трамп выслушал и сказал, что будет делать он. И обозначит свою точку зрения на планы Зеленского. В чем-то поддержал, но в общем, дал понять, что Украина "свободна" делать то, что хочет, но только не за счет американцев.— Получается, это была встреча "для галочки"? Перед ней уже было все решено Путиным и Трампом? Зеленский прибыл в Штаты в надежде на "Томагавки", но, видимо, переговоры между лидерами России и США сорвали получение этих вооружений?— Владимир Путин с Дональдом Трампом на одном уровне. Пока это так. Их разговоры — это не "ку – присели – поклонились". Это то, о чем они говорят уже полгода.Россия своих задач по безопасности с повестки дня не снимает и никакой помощи от Америки не ждет. Решения приняты, задачи определены, а методы их реализации —тема переговоров. Весь шум "вокруг да около" — шоу для "бедных".При этом, между двумя равными всегда есть темы взаимного интереса в развитии проектов и идей. И проблема поставок Томагавков — это как раз тема, касающаяся территории не Украины, а территории возможностей в реализации совместных проектов и их масштабности. Выбор очевиден — вкладывать деньги в убытки или в прибыли.Украина — убыточный проект, но пока не обозначены форматы бизнес-отношений, войну хотят продолжать, растягивая её по возможности на подольше.— Трамп назвал "интересной" идею создания туннеля между Россией и Аляской. И поинтересовался мнением Зеленского об этом. Трамп провоцирует Зеленского? Или в чем цель такого вопроса?— Цель вопроса к Зеленскому проста — посмотреть, понимает ли он, на каком уровне находится и есть ли ему что предложить Трампу. По итогу: на одном столе беспилотники из китайских комплектующих, а на другом — гиперлуп.Зеленскому уже нечего предложить Трампу. Украина вступает в процесс осознания своей ненужности, а проект "анти-Россия" начинает приносить убытки. Это удавка на шее государства, решившего, что "золотая рыбка" будет ему служить вечно.— Трамп, упоминая встречу с Путиным в Будапеште, отметил, что Зеленский “будет на связи”. Как это понимать?— План будущих наступлений и ударов по России уже не актуальный для Трампа проект. Его можно хранить в загашнике. Но пришло время для реальных шагов, которые должна сделать Украина в интересах США. И эти шаги включают в себя устранение первопричин конфликта.Это в любой момент можно начинать. Но есть проблемы. Запуганное население, утратившая берега часть воинства и бурлящий и жаждущий власти и новых выборов политикум — это одно. Но деньги-то должна давать Европа, а она не торопится их давать в ситуации, когда Зеленский будет покорно выполнять планы Трампа, а не Брюсселя или Лондона.На этом фоне встреча в Будапеште — это с одной стороны удар по европейским (ЕС) амбициям, а с другой — возможность Зеленскому подтвердить свою лояльность Трампу и подчиненность его логике действий. Будет хорошим мальчиком — с ним поговорят по телефону, может даже втроем, а может и в гости пригласят на очередной ужин. А на нет — и цента нет.— Какая у Украины теперь будет тактика, ведь Зеленский надеялся на одно, на ”Томагавки”, а вышло другое?— Зеленский на растяжке. Какая у него может быть тактика? Тут нужно прилагать большие усилия для того, чтобы было не так больно. По сути, не был бы "придурком", начал бы отвод войск со всех российских территорий и прекратил обстрелы. И с парламентом поговорил бы так, как ТЦК с народом.Но этого он сделать не может. Над ним дамоклов меч ответственности за уже сделанное. Поэтому, при всём желании остановить военные действия, даже если у него таковое появится, пока российские территории оккупированы, военные действия будут продолжаться. Я не знаю, как долго Зеленский сможет выдержать эту растяжку, но, думаю, до Нового года доживет, хотя и это будет стоить ему невероятных усилий.

