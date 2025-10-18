Елена Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом - 18.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251018/elena-markosyan-vstrecha-s-trampom-pokazala--zelenskiy-na-rastyazhke-do-2026-goda-dozhivet-s-trudom-1070294351.html
Елена Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом
Елена Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом - 18.10.2025 Украина.ру
Елена Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом
Зеленскому уже нечего предложить Трампу. Украина вступает в процесс осознания своей ненужности, а проект "анти-Россия" начинает приносить убытки. Это удавка на шее государства, решившего, что "золотая рыбка" будет ему служить вечно.
2025-10-18T09:36
2025-10-18T09:36
интервью
украина
сша
россия
владимир зеленский
трамп и зеленский
дональд трамп
ес
белый дом
"томагавк"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043729125_40:0:886:476_1920x0_80_0_0_264b1d079d0b9e84bc7a6327beb78fd4.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян. Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме прошли 17 октября. Американский лидер выразил надежду на завершение конфликта на Украине без использования ракет "Томагавк".— Елена, какие впечатления у вас от открытых кадров встречи Трампа и Зеленского, если говорить о тональности встречи и окружающем антураже?— Впечатление как от названия спектакля "Ужин с придурком": "великий" главный персонаж и выбранный на этот раз гость, с которым нужно поужинать, побыстрее от него избавиться и продолжать жить свою "красивую и значительную" жизнь. Тональность та же: за пиджачок похвалили, накормили и закончили представление.И гость уставший, и публика унылая. Каждое слово гостя вызывает у хозяев одно желание — чтобы побыстрее закрыл рот. Увы! Но это так. У меня нет желания кого-то оскорбить, я просто констатирую, как всё это выглядит со стороны.— Что могли обсуждать за закрытыми дверями, как считаете?— За закрытыми дверьми они говорили очень недолго и там никто ничего не обсуждал. Трамп выслушал и сказал, что будет делать он. И обозначит свою точку зрения на планы Зеленского. В чем-то поддержал, но в общем, дал понять, что Украина "свободна" делать то, что хочет, но только не за счет американцев.— Получается, это была встреча "для галочки"? Перед ней уже было все решено Путиным и Трампом? Зеленский прибыл в Штаты в надежде на "Томагавки", но, видимо, переговоры между лидерами России и США сорвали получение этих вооружений?— Владимир Путин с Дональдом Трампом на одном уровне. Пока это так. Их разговоры — это не "ку – присели – поклонились". Это то, о чем они говорят уже полгода.Россия своих задач по безопасности с повестки дня не снимает и никакой помощи от Америки не ждет. Решения приняты, задачи определены, а методы их реализации —тема переговоров. Весь шум "вокруг да около" — шоу для "бедных".При этом, между двумя равными всегда есть темы взаимного интереса в развитии проектов и идей. И проблема поставок Томагавков — это как раз тема, касающаяся территории не Украины, а территории возможностей в реализации совместных проектов и их масштабности. Выбор очевиден — вкладывать деньги в убытки или в прибыли.Украина — убыточный проект, но пока не обозначены форматы бизнес-отношений, войну хотят продолжать, растягивая её по возможности на подольше.— Трамп назвал "интересной" идею создания туннеля между Россией и Аляской. И поинтересовался мнением Зеленского об этом. Трамп провоцирует Зеленского? Или в чем цель такого вопроса?— Цель вопроса к Зеленскому проста — посмотреть, понимает ли он, на каком уровне находится и есть ли ему что предложить Трампу. По итогу: на одном столе беспилотники из китайских комплектующих, а на другом — гиперлуп.Зеленскому уже нечего предложить Трампу. Украина вступает в процесс осознания своей ненужности, а проект "анти-Россия" начинает приносить убытки. Это удавка на шее государства, решившего, что "золотая рыбка" будет ему служить вечно.— Трамп, упоминая встречу с Путиным в Будапеште, отметил, что Зеленский “будет на связи”. Как это понимать?— План будущих наступлений и ударов по России уже не актуальный для Трампа проект. Его можно хранить в загашнике. Но пришло время для реальных шагов, которые должна сделать Украина в интересах США. И эти шаги включают в себя устранение первопричин конфликта.Это в любой момент можно начинать. Но есть проблемы. Запуганное население, утратившая берега часть воинства и бурлящий и жаждущий власти и новых выборов политикум — это одно. Но деньги-то должна давать Европа, а она не торопится их давать в ситуации, когда Зеленский будет покорно выполнять планы Трампа, а не Брюсселя или Лондона.На этом фоне встреча в Будапеште — это с одной стороны удар по европейским (ЕС) амбициям, а с другой — возможность Зеленскому подтвердить свою лояльность Трампу и подчиненность его логике действий. Будет хорошим мальчиком — с ним поговорят по телефону, может даже втроем, а может и в гости пригласят на очередной ужин. А на нет — и цента нет.— Какая у Украины теперь будет тактика, ведь Зеленский надеялся на одно, на ”Томагавки”, а вышло другое?— Зеленский на растяжке. Какая у него может быть тактика? Тут нужно прилагать большие усилия для того, чтобы было не так больно. По сути, не был бы "придурком", начал бы отвод войск со всех российских территорий и прекратил обстрелы. И с парламентом поговорил бы так, как ТЦК с народом.Но этого он сделать не может. Над ним дамоклов меч ответственности за уже сделанное. Поэтому, при всём желании остановить военные действия, даже если у него таковое появится, пока российские территории оккупированы, военные действия будут продолжаться. Я не знаю, как долго Зеленский сможет выдержать эту растяжку, но, думаю, до Нового года доживет, хотя и это будет стоить ему невероятных усилий.
https://ukraina.ru/20230221/1043802080.html
https://ukraina.ru/20251018/1070287842.html
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043729125_146:0:781:476_1920x0_80_0_0_2364274395b71e9404afb30bb30ec846.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, сша, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, ес, белый дом, "томагавк"
Интервью, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Дональд Трамп, ЕС, Белый дом, "Томагавк"

Елена Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом

09:36 18.10.2025
 
© Фото : из личного архиваЕлена Маркосян интервью
Елена Маркосян интервью - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Фото : из личного архива
Читать в
ДзенTelegram
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Зеленскому уже нечего предложить Трампу. Украина вступает в процесс осознания своей ненужности, а проект "анти-Россия" начинает приносить убытки. Это удавка на шее государства, решившего, что "золотая рыбка" будет ему служить вечно.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян.
Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме прошли 17 октября. Американский лидер выразил надежду на завершение конфликта на Украине без использования ракет "Томагавк".
— Елена, какие впечатления у вас от открытых кадров встречи Трампа и Зеленского, если говорить о тональности встречи и окружающем антураже?
— Впечатление как от названия спектакля "Ужин с придурком": "великий" главный персонаж и выбранный на этот раз гость, с которым нужно поужинать, побыстрее от него избавиться и продолжать жить свою "красивую и значительную" жизнь. Тональность та же: за пиджачок похвалили, накормили и закончили представление.
И гость уставший, и публика унылая. Каждое слово гостя вызывает у хозяев одно желание — чтобы побыстрее закрыл рот. Увы! Но это так. У меня нет желания кого-то оскорбить, я просто констатирую, как всё это выглядит со стороны.
— Что могли обсуждать за закрытыми дверями, как считаете?
За закрытыми дверьми они говорили очень недолго и там никто ничего не обсуждал. Трамп выслушал и сказал, что будет делать он. И обозначит свою точку зрения на планы Зеленского. В чем-то поддержал, но в общем, дал понять, что Украина "свободна" делать то, что хочет, но только не за счет американцев.
— Получается, это была встреча "для галочки"? Перед ней уже было все решено Путиным и Трампом? Зеленский прибыл в Штаты в надежде на "Томагавки", но, видимо, переговоры между лидерами России и США сорвали получение этих вооружений?
— Владимир Путин с Дональдом Трампом на одном уровне. Пока это так. Их разговоры — это не "ку – присели – поклонились". Это то, о чем они говорят уже полгода.
Россия своих задач по безопасности с повестки дня не снимает и никакой помощи от Америки не ждет. Решения приняты, задачи определены, а методы их реализации —тема переговоров. Весь шум "вокруг да около" — шоу для "бедных".
При этом, между двумя равными всегда есть темы взаимного интереса в развитии проектов и идей. И проблема поставок Томагавков — это как раз тема, касающаяся территории не Украины, а территории возможностей в реализации совместных проектов и их масштабности. Выбор очевиден — вкладывать деньги в убытки или в прибыли.
Украина — убыточный проект, но пока не обозначены форматы бизнес-отношений, войну хотят продолжать, растягивая её по возможности на подольше.
Елена Маркосян интервью - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля 2023, 15:47
Елена Маркосян: кто онаПолитический обозреватель, публицист
— Трамп назвал "интересной" идею создания туннеля между Россией и Аляской. И поинтересовался мнением Зеленского об этом. Трамп провоцирует Зеленского? Или в чем цель такого вопроса?
— Цель вопроса к Зеленскому проста — посмотреть, понимает ли он, на каком уровне находится и есть ли ему что предложить Трампу. По итогу: на одном столе беспилотники из китайских комплектующих, а на другом — гиперлуп.
Зеленскому уже нечего предложить Трампу. Украина вступает в процесс осознания своей ненужности, а проект "анти-Россия" начинает приносить убытки. Это удавка на шее государства, решившего, что "золотая рыбка" будет ему служить вечно.
— Трамп, упоминая встречу с Путиным в Будапеште, отметил, что Зеленский “будет на связи”. Как это понимать?
— План будущих наступлений и ударов по России уже не актуальный для Трампа проект. Его можно хранить в загашнике. Но пришло время для реальных шагов, которые должна сделать Украина в интересах США. И эти шаги включают в себя устранение первопричин конфликта.
Это в любой момент можно начинать. Но есть проблемы. Запуганное население, утратившая берега часть воинства и бурлящий и жаждущий власти и новых выборов политикум — это одно. Но деньги-то должна давать Европа, а она не торопится их давать в ситуации, когда Зеленский будет покорно выполнять планы Трампа, а не Брюсселя или Лондона.
На этом фоне встреча в Будапеште — это с одной стороны удар по европейским (ЕС) амбициям, а с другой — возможность Зеленскому подтвердить свою лояльность Трампу и подчиненность его логике действий. Будет хорошим мальчиком — с ним поговорят по телефону, может даже втроем, а может и в гости пригласят на очередной ужин. А на нет — и цента нет.
— Какая у Украины теперь будет тактика, ведь Зеленский надеялся на одно, на ”Томагавки”, а вышло другое?
— Зеленский на растяжке. Какая у него может быть тактика? Тут нужно прилагать большие усилия для того, чтобы было не так больно. По сути, не был бы "придурком", начал бы отвод войск со всех российских территорий и прекратил обстрелы. И с парламентом поговорил бы так, как ТЦК с народом.
Но этого он сделать не может. Над ним дамоклов меч ответственности за уже сделанное. Поэтому, при всём желании остановить военные действия, даже если у него таковое появится, пока российские территории оккупированы, военные действия будут продолжаться.
- РИА Новости, 1920, 18.10.2025
00:30
"Пусть обе стороны объявят себя победителями, История рассудит": Трамп призвал к миру на УкраинеПрезидент США Дональд Трамп после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским предложил, чтобы Россия и Украина обе объявили себя победителями в войне. Об этом он написал в своей соцсети The Truth Social
Я не знаю, как долго Зеленский сможет выдержать эту растяжку, но, думаю, до Нового года доживет, хотя и это будет стоить ему невероятных усилий.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийДональд ТрампЕСБелый дом"Томагавк"
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:41ПВО за ночь уничтожили 41 украинский БПЛА - Минобороны
09:37Потужный медийный ВСУшник негодует с радости украинцев о сбитии ТЦКшников
09:36Елена Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом
09:16ВСУ за сутки потеряли около 1520 боевиков. Новости к этому часу
09:03Почему Зеленский и Европа боятся встречи Путина и Трампа: Гаспарян о "Томагавках" и не только
08:30"Нимб" Трампа, унизительный прием Зеленского и "шоу дронов" в Британии. Неделя необычных фотофактов
06:58Чей "Орёл", польский мат в школах и месть Таисии Повалий. События культуры
06:54Спорт, ты не мир: как на Украине воспринимают спортсменов во время СВО
06:05"Российские генералы играются украинскими". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
06:00"Россия предупредила: ответ прилетит сразу" — аналитик Панкратов рассказал о двойной игре Польши
05:50Удары по логистике добивают ВСУ: аналитик предрек железнодорожный коллапс на Украине
05:40Ростислав Ищенко: Запад готовится к "горячей войне" с Россией к 2030 году в рамках долгого конфликта
05:30Эксперт про передачу Киеву "Томагавков": "К весне США смогут обеспечить Украине залп из 10-15 ракет"
05:20"Не могут действовать поодиночке": военный эксперт раскрыл, в чем главная слабость армии НАТО
05:10Военный бизнес: как Пентагон превращает конфликт на Украине в источник дохода для США
05:00Может ли Запад открыть в Закавказье второй фронт против России — мнение эксперта
04:50"Это будет самая страшная война за всю историю человечества": Ростислав Ищенко о ядерной угрозе
04:40Рассказывают "старую сказку про нападение": Панкратов о борьбе Берлина и Варшавы за лидерство в НАТО
04:30"Залужный побеждает всех, а Зеленский проигрывает Буданову*": Ищенко о фейковых опросах на Украине
04:24Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
Лента новостейМолния