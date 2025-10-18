"Россия предупредила: ответ прилетит сразу" — аналитик Панкратов рассказал о двойной игре Польши - 18.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251018/rossiya-predupredila-otvet-priletit-srazu---analitik-pankratov-rasskazal-o-dvoynoy-igre-polshi-1070258716.html
"Россия предупредила: ответ прилетит сразу" — аналитик Панкратов рассказал о двойной игре Польши
"Россия предупредила: ответ прилетит сразу" — аналитик Панкратов рассказал о двойной игре Польши - 18.10.2025 Украина.ру
"Россия предупредила: ответ прилетит сразу" — аналитик Панкратов рассказал о двойной игре Польши
Несмотря на воинственную риторику, Варшава демонстрирует осторожность, когда дело доходит до реальных действий, способных спровоцировать конфронтацию с Москвой, что ярко проявилось в отказе Киеву по блокировке Балтики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов
2025-10-18T06:00
2025-10-18T06:00
новости
польша
россия
варшава
владимир зеленский
кароль навроцкий
украина.ру
ес
балтийское море
флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103418/66/1034186646_0:325:6240:3835_1920x0_80_0_0_7b75062bb0abb8e87e85f988eaaa53c2.jpg
Ранее Владимир Зеленский потребовал от президента Польши Кароля Навроцкого закрыть акваторию Балтийское море для прохода российских танкеров (имеется в виду "теневой флот"), но получил резкий отказ.Комментируя отказ Польши выполнить требование Зеленского о закрытии Балтийского моря, эксперт заявил, что в действиях Варшавы не нужно искать логики.Панкратов пояснил, что за резкой риторикой Польша "включает здравый смысл". "Тем более Россия предупредила: ребят, если вы попробуете что-то сделать, ответ прилетит сразу", — сказал аналитик.По его словам, Варшава четко осознает красные линии. "Поэтому говорить, что Россия плохая — это одна тема; а приступить к действиям, чтобы началась военная эскалация, без команды, конечно, Польша не может", — отметил собеседник издания.Полный текст материала "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.Про нарастающую угрозу военного конфликта НАТО против России — в материале Анны Черкасовой "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251007/andrey-sidorov-merkel-ischet-opravdaniya-poetomu-perekladyvaet-na-polshu-svoyu-vinu-za-voynu-na-1069723412.html
польша
россия
варшава
балтийское море
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103418/66/1034186646_347:0:5894:4160_1920x0_80_0_0_9fee5be1cb97e5e8da495e545df477c0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, россия, варшава, владимир зеленский, кароль навроцкий, украина.ру, ес, балтийское море, флот, война, военная эскалация, эскалация, главные новости, эксперты, аналитики, аналитика
Новости, Польша, Россия, Варшава, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Украина.ру, ЕС, Балтийское море, флот, война, военная эскалация, эскалация, Главные новости, эксперты, аналитики, Аналитика

"Россия предупредила: ответ прилетит сразу" — аналитик Панкратов рассказал о двойной игре Польши

06:00 18.10.2025
 
© commons.wikimedia.org / Gerrit BurowПольша спецназ AGAT
Польша спецназ AGAT - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© commons.wikimedia.org / Gerrit Burow
Читать в
ДзенTelegram
Несмотря на воинственную риторику, Варшава демонстрирует осторожность, когда дело доходит до реальных действий, способных спровоцировать конфронтацию с Москвой, что ярко проявилось в отказе Киеву по блокировке Балтики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов
Ранее Владимир Зеленский потребовал от президента Польши Кароля Навроцкого закрыть акваторию Балтийское море для прохода российских танкеров (имеется в виду "теневой флот"), но получил резкий отказ.
Комментируя отказ Польши выполнить требование Зеленского о закрытии Балтийского моря, эксперт заявил, что в действиях Варшавы не нужно искать логики.
"Одно дело гавкать в эфире, какая Россия плохая, для того чтобы работала и влияла на умы незрелых пропагандистская машина. А другое — жить войной, как Зеленский, которому нечего терять, и то же он предлагает сделать полякам", — отметил Панкратов.
Панкратов пояснил, что за резкой риторикой Польша "включает здравый смысл". "Тем более Россия предупредила: ребят, если вы попробуете что-то сделать, ответ прилетит сразу", — сказал аналитик.
По его словам, Варшава четко осознает красные линии. "Поэтому говорить, что Россия плохая — это одна тема; а приступить к действиям, чтобы началась военная эскалация, без команды, конечно, Польша не может", — отметил собеседник издания.
Полный текст материала "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.
Про нарастающую угрозу военного конфликта НАТО против России — в материале Анны Черкасовой "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине" на сайте Украина.ру.
Андрей Сидоров интервью - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
7 октября, 06:30
Андрей Сидоров: Меркель ищет оправдания, поэтому перекладывает на Польшу свою вину за войну на УкраинеСлова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Польша и Прибалтика саботировали в 2021 году попытку решения украинского конфликта и поиска конструктивного диалога с Россией, это попытка представить себя в качестве возможного посредника на переговорах.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаРоссияВаршаваВладимир ЗеленскийКароль НавроцкийУкраина.руЕСБалтийское морефлотвойнавоенная эскалацияэскалацияГлавные новостиэкспертыаналитикиАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:58Чей "Орёл", польский мат в школах и месть Таисии Повалий. События культуры
06:54Спорт, ты не мир: как на Украине воспринимают спортсменов во время СВО
06:05"Российские генералы играются украинскими". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
06:00"Россия предупредила: ответ прилетит сразу" — аналитик Панкратов рассказал о двойной игре Польши
05:50Удары по логистике добивают ВСУ: аналитик предрек железнодорожный коллапс на Украине
05:40Ростислав Ищенко: Запад готовится к "горячей войне" с Россией к 2030 году в рамках долгого конфликта
05:30Эксперт про передачу Киеву "Томагавков": "К весне США смогут обеспечить Украине залп из 10-15 ракет"
05:20"Не могут действовать поодиночке": военный эксперт раскрыл, в чем главная слабость армии НАТО
05:10Военный бизнес: как Пентагон превращает конфликт на Украине в источник дохода для США
05:00Может ли Запад открыть в Закавказье второй фронт против России — мнение эксперта
04:50"Это будет самая страшная война за всю историю человечества": Ростислав Ищенко о ядерной угрозе
04:40Рассказывают "старую сказку про нападение": Панкратов о борьбе Берлина и Варшавы за лидерство в НАТО
04:30"Залужный побеждает всех, а Зеленский проигрывает Буданову*": Ищенко о фейковых опросах на Украине
04:24Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20"Дорогое удовольствие": Леонов о том, почему ядерный арсенал Франции — это только амбиции
04:10Политолог про ситуацию в Газе: "Европейцы могут только бросать слова на ветер и провоцировать"
04:00"Гражданские предприятия переводятся на военные заказы": Панкратов о тотальной милитаризации ЕС
03:41Трамп назвал причину продолжения шатдауна
03:26В номерах отеля в Сириусе всем рекомендовали спуститься в лобби из-за воздушной тревоги
03:16Временные ограничения на полёты ввели уже в семи аэропортах России. Сводка по угрозам БПЛА к этому часу
Лента новостейМолния