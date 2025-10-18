https://ukraina.ru/20251018/rossiya-predupredila-otvet-priletit-srazu---analitik-pankratov-rasskazal-o-dvoynoy-igre-polshi-1070258716.html

"Россия предупредила: ответ прилетит сразу" — аналитик Панкратов рассказал о двойной игре Польши

Несмотря на воинственную риторику, Варшава демонстрирует осторожность, когда дело доходит до реальных действий, способных спровоцировать конфронтацию с Москвой, что ярко проявилось в отказе Киеву по блокировке Балтики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов

Ранее Владимир Зеленский потребовал от президента Польши Кароля Навроцкого закрыть акваторию Балтийское море для прохода российских танкеров (имеется в виду "теневой флот"), но получил резкий отказ.Комментируя отказ Польши выполнить требование Зеленского о закрытии Балтийского моря, эксперт заявил, что в действиях Варшавы не нужно искать логики.Панкратов пояснил, что за резкой риторикой Польша "включает здравый смысл". "Тем более Россия предупредила: ребят, если вы попробуете что-то сделать, ответ прилетит сразу", — сказал аналитик.По его словам, Варшава четко осознает красные линии. "Поэтому говорить, что Россия плохая — это одна тема; а приступить к действиям, чтобы началась военная эскалация, без команды, конечно, Польша не может", — отметил собеседник издания.Полный текст материала "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.Про нарастающую угрозу военного конфликта НАТО против России — в материале Анны Черкасовой "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине" на сайте Украина.ру.

