"Россия предупредила: ответ прилетит сразу" — аналитик Панкратов рассказал о двойной игре Польши
Несмотря на воинственную риторику, Варшава демонстрирует осторожность, когда дело доходит до реальных действий, способных спровоцировать конфронтацию с Москвой, что ярко проявилось в отказе Киеву по блокировке Балтики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов
Ранее Владимир Зеленский потребовал от президента Польши Кароля Навроцкого закрыть акваторию Балтийское море для прохода российских танкеров (имеется в виду "теневой флот"), но получил резкий отказ.
Комментируя отказ Польши выполнить требование Зеленского о закрытии Балтийского моря, эксперт заявил, что в действиях Варшавы не нужно искать логики.
"Одно дело гавкать в эфире, какая Россия плохая, для того чтобы работала и влияла на умы незрелых пропагандистская машина. А другое — жить войной, как Зеленский, которому нечего терять, и то же он предлагает сделать полякам", — отметил Панкратов.
Панкратов пояснил, что за резкой риторикой Польша "включает здравый смысл". "Тем более Россия предупредила: ребят, если вы попробуете что-то сделать, ответ прилетит сразу", — сказал аналитик.
По его словам, Варшава четко осознает красные линии. "Поэтому говорить, что Россия плохая — это одна тема; а приступить к действиям, чтобы началась военная эскалация, без команды, конечно, Польша не может", — отметил собеседник издания.
