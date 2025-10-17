Зеленскому придётся проглотить nyet в Вашингтоне: Украина в шоке от договорённостей Трампа с Путиным
10:44 17.10.2025 (обновлено: 11:19 17.10.2025)
© AP / Andrew Harnik
Глава киевского режима и вся украинская делегация прилетела в Вашингтон в приподнятом настроении в надежде на получение ракет Tomahawk, однако состоявшийся накануне телефонный разгоров президентов РФ и США, договорившихся о личной встрече, спутал Банковой все карты
Американский лидер не ограничился постом в соцсети о результатах телефонного разговора с российским коллегой и сделал заявление для прессы.
Журналисты поинтересовались, убеждал ли его Владимир Путин не передавать Киеву американские крылатые ракеты Tomahawk.
"Вы что, думаете, он бы сказал "пожалуйста, продайте Tomahawk?" Я в действительности сказал: "Вы возражали бы, если бы я передал пару тысяч Tomahawk противоположной стороне?" Я ему это сказал. Именно в такой форме", - ответил Дональд Трамп, пояснив, что намеренно хотел затронуть этот вопрос в немного курьёзном ключе.
Президент России, как накануне сообщил на брифинге его помощник Юрий Ушаков, в разговоре повторил свой тезис о том, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб российско-американским отношениям это нанесёт существенный, не говоря уже о процессе урегулирования украинского конфликта.
"Вы что, думаете, что он бы сказал: "Я бы хотел увидеть, как в мою сторону летят Tomahawk"? Никто не хочет, чтобы по ним стреляли Tomahawk", - добавил Трамп.
И он тут же поспешил толи сдать назад, толи снизить градус напряжения, поднятый на фоне непрекращающихся рассуждений о возможном появлении у ВСУ дальнобойных крылатых ракет.
"Нам тоже нужны Tomahawk для США. У нас их много, но они нам нужны. Я имею в виду, что мы не можем истощать запасы нашей страны. Так что, знаете, они очень важны, они очень мощные, точные и хорошие, но они нам тоже нужны, так что я не знаю, что мы можем с этим поделать", - заявил Трамп.
Примерно в тот самый момент в Вашингтоне совершил посадку самолёт главы киевского режима Владимира Зеленского, который прибыл по официальному приглашению Трампа на переговоры. Судя по всему, российский и американский лидер вели беседу, когда он пролетал над Атлантикой.
"Зеленский, прибывший в четверг днём в Вашингтон, был в последнее время очень оптимистично настроен в отношении запланированной встречи с Трампом и готовности президента поставить дальнобойные ракеты Tomahawk, но вскоре после приземления на военной авиабазе Эндрюс [Зеленский] и его команда с удивлением увидели объявление Трампа о том, что он поговорил с Владимиром Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии", - рассказали источники портала Axios.
Более того, Будапешт в качестве площадки для новой встречи предложил Трамп, а Путин эту идею поддержал. Этой новостью были шокированы не только украинские, но и европейские политики.
"Выбор Венгрии в качестве места проведения саммита, вероятно, стёр улыбку с лица ЕС. Блок в значительной степени остался в стороне от мирных переговоров по Украине и переживает из-за второстепенной роли, которую он сыграл в разработке мирного плана по [прекращению огня в] Газе", - отмечается в статье британской газеты The Telegraph.
Видимо, все американские чиновники, не отправленные в вынужденный отпуск из-за шатдауна, были заняты контактами президентов РФ и США, раз по прибытии в Вашингтон у Трампа Зеленского встретил руководитель его офиса Андрей Ермак, прилетевший в Штаты раньше в составе правительственной делегации.
"Вашингтон встречает делегацию Зеленского огромной толпой. Два человека", — сыронизировал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X, комментируя видео, на котором Ермак и его помощник подходят к паре человек с проукранскими плакатами неподалёку от Капитолия.
Трамп надеется встретиться с Путиным в течение двух недель. Видимо, так и будет. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что консультации руководителей внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Марко Рубио запланированы на следующую неделю, а через неделю после них состоится саммит с участием глав государств.
Трамп также поделился своими мыслями по поводу того, как наладить контакт лидеров России и Украины: "Они не очень хорошо ладят. Так что мы можем организовать такой формат, когда мы будем раздельно, но на равных. Мы встретимся и стороны будут общаться".
Пока хозяин Белого дома размышляет над тем, как же добавить Украину в число завершённых им войн (Нобелевскую премию мира ему же до сих пор не дали), Зеленский думает совершенно о другом.
"Нам нужно политическое решение США о том, что мы сможем покупать любое необходимое нам [американское] оружие без каких-либо ограничений", - заявил Ермак в интервью Axios, посетовав, что схема, когда американские вооружения закупают страны НАТО и затем передают Киеву, имеет задержки, особенно касательно систем ПВО.
На вопрос, почему Украина так настойчива в вопросе Tomahawk, руководитель Офиса президента ответил: "Такое оружие может переломить ход игры". Зеленский даже успел уже провести встречу с представителями оборонной компании Raytheon - производителя Tomahawk и разработчика системы Patriot.
Однако сразу же после переговоров Путина и Трампа западные эксперты предупредили Банковую, что с высокой долей вероятности президент США откажется от идеи поставлять крылатые ракеты ВСУ, если она вообще была.
"Сердечный тон нынешней беседы [Путина и Трампа] наводит меня на мысль о том, что Зеленскому придётся проглотить nyet ("нет" – ред.) в качестве ответа по Tomahawk", - сказал бывший аналитик ЦРУ высокого ранга, ветеран спецслужб США Рэй Макговерн.
Опрошенные агентством Bloomberg эксперты отмечают, что Путин выигрывает время, откладывая поставки столь необходимого Соединённым Штатам оружия на Украину и реализацию обещанных Трампом энергетических санкций.
"Очень тревожным для Зеленского стало то, что в четверг Трамп крайне двусмысленно высказался как о возможности отправки ракет большой дальности Tomahawk, так и о попытках Сената ввести санкции против России. Возможно, оба этих вопроса снова отложены на неопределённый срок", - говорится в статье.
Более того, скептицизм охватил и самих украинских чиновников. Они начали сомневаться в намеченной стратегии визита делегации в Вашингтон после того, как подготовка к переговорам Зеленского с Трампом быстро оказалась в тени новостей об очередном саммите России и США, а возможная поставка Tomahawk оказалась под вопросом, пишет американский журнал Newsweek.
"Трамп не желает начинать новую эскалацию с россиянами, продолжая политику Байдена, просто поставляя оружие украинцам. И это делает бессмысленной саму встречу для тебя, Зеленский, приближая конец твоей карьеры, - заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
И вот один факт, который говорит о многом: с начала встречи с украинской делегацией до отлёта во Флориду в графике президента США всего 2 часа, а это меньше, чем длился телефонный разговор Трампа с Путиным накануне (он занял около 2,5 часов и стал одним из самых продолжительных).
