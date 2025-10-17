Политолог Каргин: "Мир на Ближнем Востоке исторически никогда не был долгим" - 17.10.2025 Украина.ру
Политолог Каргин: "Мир на Ближнем Востоке исторически никогда не был долгим"
Политолог Каргин: "Мир на Ближнем Востоке исторически никогда не был долгим"
Политолог Каргин: "Мир на Ближнем Востоке исторически никогда не был долгим"
Заявление Дональда Трампа о заключении мира на Ближнем Востоке лишено смысла, а объявленное перемирие не является долгосрочным миром, поскольку не решена ключевая проблема демилитаризации ХАМАС и никто не готов ее решать Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин
Каргин заявил, что заявление президента США Дональда Трампа о заключении мира после войны, которая длилась 3000 лет, выглядит бессмысленно. "Не ясно, о чем он говорит. На Ближнем Востоке всегда были столкновения — разные, многочисленные", — подчеркнул эксперт.Политолог уточнил, что войны, которые происходили ранее, могут быть косвенно связаны с тем, что наблюдается сегодня. "Но никакого арабо-израильского конфликта 3000 лет назад не было, равно как и сейчас — существует лишь ХАМАС, с которым Израиль ведет войну", — констатировал Каргин.Он добавил, что суть плана Трампа заключается в разоружении движения ХАМАС, но кто этим будет заниматься, не ясно. "США вряд ли для этого свои войска пошлют в сектор Газа. Европейцы тоже могут только бросать слова на ветер и провоцировать, ничего действенного они делать не станут", — заявил политолог."Если мы говорим про арабские страны, на сегодняшний день они богатые и успешные в дипломатическом плане, но не являются серьезными военными державами. Они точно не готовы к возможным похоронкам из Газы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине" на сайте Украина.ру.О том, почему Трамп не получил Нобелевскую премию и чем это грозит миру — в материале "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.
Политолог Каргин: "Мир на Ближнем Востоке исторически никогда не был долгим"

05:20 17.10.2025
 
Обстановка в израильском городе Ашкелон
Заявление Дональда Трампа о заключении мира на Ближнем Востоке лишено смысла, а объявленное перемирие не является долгосрочным миром, поскольку не решена ключевая проблема демилитаризации ХАМАС и никто не готов ее решать Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин
Каргин заявил, что заявление президента США Дональда Трампа о заключении мира после войны, которая длилась 3000 лет, выглядит бессмысленно. "Не ясно, о чем он говорит. На Ближнем Востоке всегда были столкновения — разные, многочисленные", — подчеркнул эксперт.
Политолог уточнил, что войны, которые происходили ранее, могут быть косвенно связаны с тем, что наблюдается сегодня. "Но никакого арабо-израильского конфликта 3000 лет назад не было, равно как и сейчас — существует лишь ХАМАС, с которым Израиль ведет войну", — констатировал Каргин.
Он добавил, что суть плана Трампа заключается в разоружении движения ХАМАС, но кто этим будет заниматься, не ясно. "США вряд ли для этого свои войска пошлют в сектор Газа. Европейцы тоже могут только бросать слова на ветер и провоцировать, ничего действенного они делать не станут", — заявил политолог.
"Если мы говорим про арабские страны, на сегодняшний день они богатые и успешные в дипломатическом плане, но не являются серьезными военными державами. Они точно не готовы к возможным похоронкам из Газы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине" на сайте Украина.ру.
О том, почему Трамп не получил Нобелевскую премию и чем это грозит миру — в материале "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.
