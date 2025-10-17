https://ukraina.ru/20251017/politolog-kargin-mir-na-blizhnem-vostoke-istoricheski-nikogda-ne-byl-dolgim-1070213535.html

Политолог Каргин: "Мир на Ближнем Востоке исторически никогда не был долгим"

Заявление Дональда Трампа о заключении мира на Ближнем Востоке лишено смысла, а объявленное перемирие не является долгосрочным миром, поскольку не решена ключевая проблема демилитаризации ХАМАС и никто не готов ее решать Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050079762_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_75d3043eec09d78f955418864499510e.jpg

Каргин заявил, что заявление президента США Дональда Трампа о заключении мира после войны, которая длилась 3000 лет, выглядит бессмысленно. "Не ясно, о чем он говорит. На Ближнем Востоке всегда были столкновения — разные, многочисленные", — подчеркнул эксперт.Политолог уточнил, что войны, которые происходили ранее, могут быть косвенно связаны с тем, что наблюдается сегодня. "Но никакого арабо-израильского конфликта 3000 лет назад не было, равно как и сейчас — существует лишь ХАМАС, с которым Израиль ведет войну", — констатировал Каргин.Он добавил, что суть плана Трампа заключается в разоружении движения ХАМАС, но кто этим будет заниматься, не ясно. "США вряд ли для этого свои войска пошлют в сектор Газа. Европейцы тоже могут только бросать слова на ветер и провоцировать, ничего действенного они делать не станут", — заявил политолог."Если мы говорим про арабские страны, на сегодняшний день они богатые и успешные в дипломатическом плане, но не являются серьезными военными державами. Они точно не готовы к возможным похоронкам из Газы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине" на сайте Украина.ру.О том, почему Трамп не получил Нобелевскую премию и чем это грозит миру — в материале "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.

