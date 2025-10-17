Петр Акопов: Блеф с "Томагавками" не сработал, после встречи с Путиным Трамп поставит Украине ультиматум

https://ukraina.ru/20251017/petr-akopov-blef-s-tomagavkami-ne-srabotal-posle-vstrechi-s-putinym-tramp-postavit-ukraine-1070257766.html

Если в Будапеште лидеры найдут общие пути к представлению о том, что такое Украина, то тогда Трамп может перейти к очень жесткому давлению на Зеленского, которое реально сможет привести к заключению перемирия. Ультиматум, даже неофициальный, способен привести к тому, что Зеленский пойдет на принятие многих условий России.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов.Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, который продолжался два с половиной часа, условились провести второй российско-американский саммит. Местом следующей встречи лидеров двух стран станет Будапешт.- Петр, какой сигнал в связи с этим получили европейские политики и лидер украинского режима Зеленский?- Встреча в Будапеште станет продолжением саммита в Анкоридже. Продвинуться к трехсторонней встрече, как того хотел Трамп, не удалось, поэтому он хочет провести встречу с Путиным без привязки к последующим переговорам с Зеленским.То есть идет диалог двух лидеров – Путина и Трампа. И в этом смысле это плохая новость для Европы и Украины. При том, что все, по словам Трампа, нацелено на достижение соглашения по Украине, ясно, что восстановление диалога между Россией и США не отвечает интересам ни Зеленского, ни той части европейских элит, которые настроены на затягивание конфликта. Конфликт должен длиться, по их мнению, до тех пор, пока Россия не отступит и не позволит Западу забрать Украину себе.В этом смысле любой основательный диалог между Путиным и Трампом не выгоден радикальным атлантистам и Зеленскому.- Складывалось впечатление, по крайней мере из публичных заявлений, что Трамп был раздражен позицией Путина, что изменилось после разговора?- Раздражение было отчасти игрой Трампа на повышение ставок. Отсюда все эти разговоры о поставках ракет "Томагавк". Это не значит, что Украина их не получит.Но излишний акцент на них, повторение Трампом через день на протяжении месяца того, что он разочарован Путиным, это все элементы давления.На самом деле, никаких обещаний, которые были впоследствии нарушены, Путин ему в Анкоридже не давал. На Аляске Путин и Трамп договорились, что будут стремиться к завершению войны. Путин обозначил свои условия, которые никто не скрывал: Украина должна вывести войска из Донбасса, после чего возможны встречи с Зеленским.Украина на это не идет. Запад за это время пытался показать, что он мобилизует большие силы, финансовые и военные, в поддержку Украины.Телефонный разговор с Путиным подтвердил, что обещания передать "Томагавки" и собрать для Украины больше денег, не изменят позицию России, пока Украина не придет в себя и не согласится на вывод войск.Трамп и Путин вернулись к тому, о чем шла речь на Аляске, к тому, что поиск путей для завершения конфликта возможен на условиях, поставленных Россией.Трамп еще лучше увидел, что Путин подтверждает свою позицию, высказанную на Аляске. Два месяца не привели к улучшению ситуации для Украины и усилению позиций Трампа для давления на Путина.- Российская сторона прямо заявила, что передача "Томагавков" Украине будет означать слом российско-американского диалога. Понимает ли это Трамп?- Поэтому он и не хотел идти на это. Первые разговоры о "Томагавках" были блефом. Понятно, что речь не могла идти о большом количестве ракет. Возможно, 50-100 штук, это принципиально ничего бы не меняло. Да, это могло бы нанести ущерб нашим заводам или нефтянке, но это не изменило бы главного. Путин после этого не сказал бы, что согласен на заморозку по линии фронта, и не отказался бы от наших требований по нейтрализации Украины, отказу от размещения там воинских контингентов и вступлению в НАТО. Все это никакие "Томагавки" не изменят. И Трамп за последний месяц увидел, что его блеф не сработал.Он может передать "Томагавки" в какой-то момент после встречи в Будапеште, если она пройдет не очень хорошо. Он может передать "Томагавки", но это отыгранная карта. Если он их и передаст, то это будет означать, что он закрывает для себя попытки договориться с Путиным. Этот вариант я расцениваю как очень маловероятный.До Будапешта ничего не будет, а после него возможно, только если будет серьезный провал и ни о чем не договорятся. Тогда Трамп символически передаст Киеву энное количество "Томагавков".Это никак не повлияет на ход войны и будет означать лишь, что отношения Трампа и Путина находятся в низкой точке, и на какое-то время они будут поставлены на паузу.Но вероятнее всего в Будапеште будут достигнуты договоренности по поводу того, как продавить Киев на, как минимум, эвакуацию с Донбасса.- Кажется, что Трамп сейчас окрылен дипломатическим успехом в Секторе Газа и надеется повторить его в случае с Украиной.- Предполагается, что Газа будет передана под внешнее управление и избавлена от бесконечных израильских вторжений, но на пути к этому куча препятствий. Первым из которых является агрессивная позиция Нетаньяху и части израильского руководства, которое в любой момент может заявить, что отказывается от своих обещаний.Тем не менее Трамп считает, что этот успех можно развить и на украинском направлении. Но здесь есть только один рецепт, чтобы заключить соглашение быстро или продвигаться к нему быстро, Трампу нужно перейти к очень жесткому давлению на Зеленского. Еще более жесткому, чем во время февральской встречи в начале этого года в Белом доме.Если в Будапеште лидеры найдут общие пути к представлению о том, что такое Украина, то тогда Трамп может перейти к очень жесткому давлению на Зеленского, которое реально сможет привести к заключению перемирия. Это одномоментное прекращение поставок, ультиматум о том, что Америка больше не будет помогать с разведкой. Продавать оружие НАТО, чтобы оно поступало на Украину. Подобный ультиматум, даже неофициальный, способен привести к тому, что Зеленский пойдет на принятие многих условий России. Но это мы увидим после Будапешта. И в том случае, если там состоится продуктивный хороший разговор. У Трампа есть возможности добиться урегулирования, но путь к нему — это врубить на полную катушку давление на Киев и перейдет к непубличному ультиматуму. Тогда его миротворчество может быть успешным.Также на эту тему - Зеленскому придётся проглотить nyet в Вашингтоне: Украина в шоке от договорённостей Трампа с Путиным.

