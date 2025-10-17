https://ukraina.ru/20251017/ekspert-esli-na-ukraine-nekomu-budet-zapuskat-tomagavki-to-my-smozhem-sekonomit-na-sistemakh-pvo-1070211278.html

Повышение эффективности ПВО остается важной задачей в условиях гипотетического применения крылатых ракет "Томагавк" против критически важных объектов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070208490_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_67bda598e1d3bc4ed8ca0662460a9933.jpg

По словам Орлова, американцы могут увеличить производство "Томагавков", чтобы выдавать киевскому режиму. Кроме того, США активно развивают наземные пусковые установки для запуска этих ракет, добавил эксперт."Все это говорит о том, что в ближайшем будущем, возможно, к весне американцы смогут обеспечить киевскому режиму минимальный залп из 10-15 ракет. Скорее всего, украинцам пусковую установку Typhon передавать не будут", — предположил специалист.Но есть несколько проектов, которые используют стандартную пусковую корабельную установку, которая ставится на мобильное шасси и дает возможность запускать от двух до четырех крылатых ракет, рассказал он.Единственные отечественные системы противовоздушной обороны, которые призваны бороться с "Томагавками", это комплексы С-300 и С-400, указал военный эксперт."И если Москва достаточно хорошо защищена, то основная часть территории нашего государства не имеет необходимую плотность противовоздушной обороны. Поэтому нашу систему ПВО надо улучшать, как об этом сказал президент России Владимир Путин", — призвал Орлов."Если некому будет распоряжаться запусками ракет на земле, то "Томагавки" не полетят. И в этом случае мы сможем сэкономить на системах ПВО", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Орлов: Украина может получить "Томагавки" весной, но есть способ сделать их запуски невозможными" на сайте Украина.ру.Про новые успехи ВС РФ на разных участках фронта в материале: "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.

