Путин и Трамп переговорили по телефону - CBS

Телефонный разговор президентов России и США состоялся 16 октября. Об этом сообщает американская CBS News.
2025-10-16T18:07
2025-10-16T18:07
CBS со ссылкой на чиновника Белого дома сообщила о телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.До этого издание Axios со ссылкой на свой источник сообщало, что лидеры двух государств проведут телефонный разговор в четверг - накануне встречи президента США с Владимиром Зеленским. Встреча с украинским гостем у Трампа запланирована на пятницу в Белом доме.Кремль не подтверждает и не опровергает эту информацию. При этом ранее там анонсировали международный телефонный разговор президента России без уточнения подробностей.Ранее в новостях: Президенты России и США могут провести вечером переговоры по телефонуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
18:07 16.10.2025
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : коллаж Украина.Ру
Телефонный разговор президентов России и США состоялся 16 октября. Об этом сообщает американская CBS News.
CBS со ссылкой на чиновника Белого дома сообщила о телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
До этого издание Axios со ссылкой на свой источник сообщало, что лидеры двух государств проведут телефонный разговор в четверг - накануне встречи президента США с Владимиром Зеленским. Встреча с украинским гостем у Трампа запланирована на пятницу в Белом доме.
Кремль не подтверждает и не опровергает эту информацию. При этом ранее там анонсировали международный телефонный разговор президента России без уточнения подробностей.
Ранее в новостях: Президенты России и США могут провести вечером переговоры по телефону
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
