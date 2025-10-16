https://ukraina.ru/20251016/putin-i-tramp-peregovorili-po-telefonu---cbs-1070214626.html

Путин и Трамп переговорили по телефону - CBS

Путин и Трамп переговорили по телефону - CBS

Телефонный разговор президентов России и США состоялся 16 октября. Об этом сообщает американская CBS News.

CBS со ссылкой на чиновника Белого дома сообщила о телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.До этого издание Axios со ссылкой на свой источник сообщало, что лидеры двух государств проведут телефонный разговор в четверг - накануне встречи президента США с Владимиром Зеленским. Встреча с украинским гостем у Трампа запланирована на пятницу в Белом доме.Кремль не подтверждает и не опровергает эту информацию. При этом ранее там анонсировали международный телефонный разговор президента России без уточнения подробностей.Ранее в новостях: Президенты России и США могут провести вечером переговоры по телефонуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

