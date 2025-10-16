https://ukraina.ru/20251016/prezidenty-rossii-i-ssha-mogut-provesti-vecherom-peregovory-po-telefonu-1070213744.html

Президенты России и США могут провести вечером переговоры по телефону

Президенты России и США могут провести вечером 16 октября переговоры по телефону. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на свой источник.

Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор в четверг - накануне встречи президента США с Владимиром Зеленским. Встреча запланирована на пятницу.Кремль не подтверждает и не опровергает эту информацию. При этом ранее там анонсировали международный телефонный разговор президента России без уточнения подробностей.Тем временем Вашингтон пытается наращивать давление на Москву и её партнёров. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что предлагаемые президентом его страны меры повышения пошлин - так называемая "пошлина за российскую нефть" или "пошлины победы Украины" — требуют обязательной поддержки европейских стран. Стратегия предполагает введение 500-процентных пошлин на импорт из Китая с последующим направлением полученных средств на вооружение ВСУ. По замыслу Вашингтона, это окажет максимальное экономическое давление на Россию, чей военно-промышленный комплекс, как утверждается, зависит от китайской поддержки, и в конечном счёте вынудит Владимира Путина сесть за стол переговоров.Подробности в обзоре "Пошлины победы": США хотят заставить союзников платить за Украину. Хроника событий на 13:00 16 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

