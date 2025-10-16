Президенты России и США могут провести вечером переговоры по телефону - 16.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251016/prezidenty-rossii-i-ssha-mogut-provesti-vecherom-peregovory-po-telefonu-1070213744.html
Президенты России и США могут провести вечером переговоры по телефону
Президенты России и США могут провести вечером переговоры по телефону - 16.10.2025 Украина.ру
Президенты России и США могут провести вечером переговоры по телефону
Президенты России и США могут провести вечером 16 октября переговоры по телефону. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на свой источник.
2025-10-16T17:44
2025-10-16T17:56
новости
россия
сша
вашингтон
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
минфин
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067251328_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_cf59da23355c52ea1ea2bf884ec56dd6.jpg
Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор в четверг - накануне встречи президента США с Владимиром Зеленским. Встреча запланирована на пятницу.Кремль не подтверждает и не опровергает эту информацию. При этом ранее там анонсировали международный телефонный разговор президента России без уточнения подробностей.Тем временем Вашингтон пытается наращивать давление на Москву и её партнёров. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что предлагаемые президентом его страны меры повышения пошлин - так называемая "пошлина за российскую нефть" или "пошлины победы Украины" — требуют обязательной поддержки европейских стран. Стратегия предполагает введение 500-процентных пошлин на импорт из Китая с последующим направлением полученных средств на вооружение ВСУ. По замыслу Вашингтона, это окажет максимальное экономическое давление на Россию, чей военно-промышленный комплекс, как утверждается, зависит от китайской поддержки, и в конечном счёте вынудит Владимира Путина сесть за стол переговоров.Подробности в обзоре "Пошлины победы": США хотят заставить союзников платить за Украину. Хроника событий на 13:00 16 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
сша
вашингтон
кнр (китай)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067251328_138:0:1098:720_1920x0_80_0_0_078b1bd706a7ca8243c5f154197cf19a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, вашингтон, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, минфин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, завершение сво, трамп и путин, путин новости, переговоры по украине 2025, новости переговоров, информационная война, война на украине, торговая война, международные отношения, международная политика, кнр (китай), пошлина, санкции
Новости, Россия, США, Вашингтон, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Минфин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО, завершение СВО, Трамп и Путин, Путин новости, переговоры по Украине 2025, новости переговоров, информационная война, война на Украине, торговая война, международные отношения, Международная политика, КНР (Китай), пошлина, санкции

Президенты России и США могут провести вечером переговоры по телефону

17:44 16.10.2025 (обновлено: 17:56 16.10.2025)
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Президенты России и США могут провести вечером 16 октября переговоры по телефону. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на свой источник.
Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор в четверг - накануне встречи президента США с Владимиром Зеленским. Встреча запланирована на пятницу.
Кремль не подтверждает и не опровергает эту информацию. При этом ранее там анонсировали международный телефонный разговор президента России без уточнения подробностей.
Тем временем Вашингтон пытается наращивать давление на Москву и её партнёров. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что предлагаемые президентом его страны меры повышения пошлин - так называемая "пошлина за российскую нефть" или "пошлины победы Украины" — требуют обязательной поддержки европейских стран.
Стратегия предполагает введение 500-процентных пошлин на импорт из Китая с последующим направлением полученных средств на вооружение ВСУ. По замыслу Вашингтона, это окажет максимальное экономическое давление на Россию, чей военно-промышленный комплекс, как утверждается, зависит от китайской поддержки, и в конечном счёте вынудит Владимира Путина сесть за стол переговоров.
Подробности в обзоре "Пошлины победы": США хотят заставить союзников платить за Украину. Хроника событий на 13:00 16 октября.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАВашингтонВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийМинфинВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВОзавершение СВОТрамп и ПутинПутин новостипереговоры по Украине 2025новости переговоровинформационная войнавойна на Украинеторговая войнамеждународные отношенияМеждународная политикаКНР (Китай)пошлинасанкции
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:07Путин и Трамп переговорили по телефону - CBS
17:44Президенты России и США могут провести вечером переговоры по телефону
17:33"Нафтогаз" рассказал, в каком положении Украина входит в отопительный сезон
17:26Что происходит между Россией и Азербайджаном и как зарабатывают на войне в Газе — Безпалько
17:18Россия атаковала Украину рекордным количеством баллистических ракет
17:13НАБУ в Киеве задержало несостоявшегося главу БЭБ
17:07О наращивании военного производства Европы и США и необходимости усиления российского
16:59В Дублине в центре для беженцев погиб 17-летний украинец
16:53Людоловы против дезертиров
16:51Новый фронт юридической войны Европы против России. ЕСПЧ удовлетворил иск Грузии по событиям 2008 года
16:42В Харьковской области строят дорогу "для ВС РФ"
16:37В Одесской мэрии представили главу новосозданной военной администрации
16:29Три возможных подрядчика. Кто будет запускать "Томагавки" по России
16:27"Коллективный Запад" готовится к атаке: зачем Европе уничтожать "Турецкий поток"?
16:21Баллистические ракеты РФ снова поразили "учебку" ВСУ
16:15Второй блэкаут Киева за день, атаки ВСУ под кураторством западных спецслужб. Главное к этому часу
16:14"Я не сдамся без боя": Труханов не собирается молча покидать пост мэра Одессы
16:09Офис генпрокурора в Киеве посетили детективы НАБУ: много спецназа
16:01Путин поручил проработать использование объектов угольной генерации для обеспечения дата-центров
16:00Атаки ВСУ на энергообъекты Херсонской области оставили без света 96 населённых пунктов
Лента новостейМолния