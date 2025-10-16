Главное за ночь 16 октября - 16.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251016/glavnoe-za-noch-16-oktyabrya--1070173846.html
Главное за ночь 16 октября
Главное за ночь 16 октября - 16.10.2025 Украина.ру
Главное за ночь 16 октября
Телеграм-канал Украина.ру 16 октября рассказал о важных событиях минувшей ночи
2025-10-16T08:15
2025-10-16T08:15
новости
россия
украина
донецкая народная республика
андрей марочко
владимир путин
петер сийярто
еврокомиссия
мид
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg
🟥 ВСУ вышли почти из половины днепропетровского Вишневого из-за продвижения ВС РФ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.🟥 Взятие Новопавловки сужает горловину котла для ВСУ у Сухого Яра в ДНР, рассказал Марочко.🟥 Батальон ВСУ потерял боеспособность в тяжелых боях в Волчанске Харьковской области, его расформируют, информировали в российских силовых структурах.🟦 Число атак дронов ВСУ на Энергодар в 2025 году существенно выросло, сообщил мэр города-спутника ЗАЭС Максим Пухов.🟦 Российскому лидеру Владимиру Путину была бы обеспечена безопасность при переговорах по Украине в Венгрии, заверил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. Разумеется, нет никаких сомнений на этот счет.🟦 Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос, затрагивали ли Путин и лидер Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах в Москве вопрос военных баз РФ, заявил, что в ходе встречи обсуждалось всё.🟦 Фон дер Ляйен может впервые сказать Трампу "нет", сообщил портал Euractiv. Согласно его источникам, глава ЕК твердо поддерживает экологическое соглашение ООН по сокращению выбросов парниковых газов. При этом США угрожают санкциями тем странам, что поддержат инициативу.🟦 Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $4 250 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки Comex.Подробнее об успехах российских войск - в материале Гремят взрывы, разгораются пожары: ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине на сайте Украина.ру.
россия
украина
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_273:0:1209:702_1920x0_80_0_0_c69db1f357cac74a760f318e90b72699.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, донецкая народная республика, андрей марочко, владимир путин, петер сийярто, еврокомиссия, мид, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Владимир Путин, Петер Сийярто, Еврокомиссия, МИД, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 16 октября

08:15 16.10.2025
 
© Украина.руГлавное за ночь 1
Главное за ночь 1 - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Телеграм-канал Украина.ру 16 октября рассказал о важных событиях минувшей ночи
🟥 ВСУ вышли почти из половины днепропетровского Вишневого из-за продвижения ВС РФ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
🟥 Взятие Новопавловки сужает горловину котла для ВСУ у Сухого Яра в ДНР, рассказал Марочко.
🟥 Батальон ВСУ потерял боеспособность в тяжелых боях в Волчанске Харьковской области, его расформируют, информировали в российских силовых структурах.
🟦 Число атак дронов ВСУ на Энергодар в 2025 году существенно выросло, сообщил мэр города-спутника ЗАЭС Максим Пухов.
🟦 Российскому лидеру Владимиру Путину была бы обеспечена безопасность при переговорах по Украине в Венгрии, заверил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. Разумеется, нет никаких сомнений на этот счет.
🟦 Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос, затрагивали ли Путин и лидер Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах в Москве вопрос военных баз РФ, заявил, что в ходе встречи обсуждалось всё.
🟦 Фон дер Ляйен может впервые сказать Трампу "нет", сообщил портал Euractiv.
Согласно его источникам, глава ЕК твердо поддерживает экологическое соглашение ООН по сокращению выбросов парниковых газов. При этом США угрожают санкциями тем странам, что поддержат инициативу.
🟦 Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $4 250 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки Comex.
Подробнее об успехах российских войск - в материале Гремят взрывы, разгораются пожары: ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВладимир ПутинПетер СийяртоЕврокомиссияМИДВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:28Британская разведка стояла за операцией СБУ "Паутина" - директор ФСБ
09:27Может ли Арестович* стать президентом Украины и есть ли безопасные места во время войны — Ищенко
09:24Британия патронирует теракты и диверсии в России: важные заявления директора ФСБ
09:12Британские и украинские спецслужбы готовили атаки на газопровод "Турецкий поток" - ФСБ
09:02"Томагавки" для наступления ВСУ, успехи российской армии. Хроника событий на утро 16 октября
09:00Дрон ВСУ атаковал автомобиль под Белгородом, ранен мирный житель
08:38Продвижение ВС РФ на Покровском направлении
08:15Главное за ночь 16 октября
07:41ПВО сбила больше полусотни вражеских дронов над Россией
07:22Гремят взрывы, разгораются пожары: ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине
07:07Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища
06:39Как втянуть Трампа в войну. Что говорят на Украине о целях поездки Зеленского к Трампу
06:35Воспитывать бомбистов со школьной скамьи. Украинские и российские эксперты и политики о ситуации в стране
06:30Музыка для ушей Зеленского, школа для наркодилеров и мигрень Европы. Украина в международном контексте
06:00"Ребята, палите блиндаж!": боец "Пятнашки" рассказал о тяжелом ранении при штурме Авдеевки
05:50"Доброполье повторяет судьбу Красноармейска": Носков рассказал о потере логистического узла ВСУ
05:40"Без наземных установок они бесполезны": эксперт усомнился в наличии "Томагавков" на Украине
05:30"Пришел приказ брать Авдеевку": боец "Пятнашки" рассказал о разгроме укрепленного блиндажа ВСУ
05:20Хочет добиться своего угрозами и "Томагавками": Суздальцев раскрыл намерения Трампа по Украине
05:15"Рассчитывать, что они завтра загнутся, пока рано" — политолог оценил ресурсы Запада
Лента новостейМолния