Главное за ночь 16 октября

Главное за ночь 16 октября - 16.10.2025 Украина.ру

Главное за ночь 16 октября

🟥 ВСУ вышли почти из половины днепропетровского Вишневого из-за продвижения ВС РФ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.🟥 Взятие Новопавловки сужает горловину котла для ВСУ у Сухого Яра в ДНР, рассказал Марочко.🟥 Батальон ВСУ потерял боеспособность в тяжелых боях в Волчанске Харьковской области, его расформируют, информировали в российских силовых структурах.🟦 Число атак дронов ВСУ на Энергодар в 2025 году существенно выросло, сообщил мэр города-спутника ЗАЭС Максим Пухов.🟦 Российскому лидеру Владимиру Путину была бы обеспечена безопасность при переговорах по Украине в Венгрии, заверил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. Разумеется, нет никаких сомнений на этот счет.🟦 Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос, затрагивали ли Путин и лидер Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах в Москве вопрос военных баз РФ, заявил, что в ходе встречи обсуждалось всё.🟦 Фон дер Ляйен может впервые сказать Трампу "нет", сообщил портал Euractiv. Согласно его источникам, глава ЕК твердо поддерживает экологическое соглашение ООН по сокращению выбросов парниковых газов. При этом США угрожают санкциями тем странам, что поддержат инициативу.🟦 Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $4 250 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки Comex.Подробнее об успехах российских войск - в материале Гремят взрывы, разгораются пожары: ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине на сайте Украина.ру.

