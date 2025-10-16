Гремят взрывы, разгораются пожары: ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине - 16.10.2025 Украина.ру
Гремят взрывы, разгораются пожары: ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине
МиГ-31К с ракетой "Кинжал" поднялся в небо. Ракетная опасность объявлена по всей Украине, сообщил ранним утром 16 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-16T07:22
2025-10-16T07:22
новости
харьковская область
россия
украина
"Массированный налет БПЛА идет по целям в Чернигове. &lt;...&gt;Также поражаются цели в Нежине Черниговской области. &lt;...&gt; Продолжается налёт ударных БПЛА в Харьковской области. В небе над областью находится около 60 ударных БПЛА, жалуется противник", - перечислили в постах канала.Россияне наносят и ракетные удары. Так, писали, что ракеты долетели до целей в Полтаве и области. Другие летят к Балаклее Харьковской области и к Кропивницкому (Кировограду).Вражеские паблики жалуются, что в Харьковской и Полтавской областях все ракетные удары наносились по объектам энергетики. В Полтавской области ВС РФ поразили газохранилище.
харьковская область
россия
украина
Гремят взрывы, разгораются пожары: ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине

07:22 16.10.2025
 
МиГ-31К с ракетой "Кинжал" поднялся в небо. Ракетная опасность объявлена по всей Украине, сообщил ранним утром 16 октября телеграм-канал Украина.ру
"Массированный налет БПЛА идет по целям в Чернигове. <...>Также поражаются цели в Нежине Черниговской области. <...> Продолжается налёт ударных БПЛА в Харьковской области. В небе над областью находится около 60 ударных БПЛА, жалуется противник", - перечислили в постах канала.
Россияне наносят и ракетные удары. Так, писали, что ракеты долетели до целей в Полтаве и области. Другие летят к Балаклее Харьковской области и к Кропивницкому (Кировограду).

"Массированные ракетные удары наносятся по целям в Харьковской области. <...> Также ракетный удар нанесён по объектам в Андреевке Харьковской области.<...> Ракеты поразили цели на окраинах Харькова. <...> Ракетный удар нанесён по целям в Днепропетровске и Харьковской области", - перечислил канал позже.

Вражеские паблики жалуются, что в Харьковской и Полтавской областях все ракетные удары наносились по объектам энергетики. В Полтавской области ВС РФ поразили газохранилище.
Подробнее о ночных ударах ВС РФ — в материале Пошла новая волна "Гераней"... Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
