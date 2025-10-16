https://ukraina.ru/20251016/gremyat-vzryvy-razgorayutsya-pozhary-vs-rf-udarili-dronami-i-raketami-po-tselyam-na-ukraine-1070171965.html

Гремят взрывы, разгораются пожары: ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине

Гремят взрывы, разгораются пожары: ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине - 16.10.2025 Украина.ру

Гремят взрывы, разгораются пожары: ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине

МиГ-31К с ракетой "Кинжал" поднялся в небо. Ракетная опасность объявлена по всей Украине, сообщил ранним утром 16 октября телеграм-канал Украина.ру

2025-10-16T07:22

2025-10-16T07:22

2025-10-16T07:22

новости

харьковская область

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg

"Массированный налет БПЛА идет по целям в Чернигове. <...>Также поражаются цели в Нежине Черниговской области. <...> Продолжается налёт ударных БПЛА в Харьковской области. В небе над областью находится около 60 ударных БПЛА, жалуется противник", - перечислили в постах канала.Россияне наносят и ракетные удары. Так, писали, что ракеты долетели до целей в Полтаве и области. Другие летят к Балаклее Харьковской области и к Кропивницкому (Кировограду).Вражеские паблики жалуются, что в Харьковской и Полтавской областях все ракетные удары наносились по объектам энергетики. В Полтавской области ВС РФ поразили газохранилище.Подробнее о ночных ударах ВС РФ — в материале Пошла новая волна "Гераней"... Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.

харьковская область

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьковская область, россия, украина