"В войне на истощение это смерти подобно": Анпилогов раскрыл, как Украина сжигает ресурсы в Донбассе - 15.10.2025
"В войне на истощение это смерти подобно": Анпилогов раскрыл, как Украина сжигает ресурсы в Донбассе
"В войне на истощение это смерти подобно": Анпилогов раскрыл, как Украина сжигает ресурсы в Донбассе - 15.10.2025 Украина.ру
"В войне на истощение это смерти подобно": Анпилогов раскрыл, как Украина сжигает ресурсы в Донбассе
Стратегия ВСУ, основанная на удержании каждого клочка земли в Донбассе, ведет к непропорционально высоким потерям и сжиганию ресурсов, тогда как отступление за Днепр было бы разумной стратегией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-10-15T04:40
2025-10-15T04:40
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069849811_0:80:1968:1187_1920x0_80_0_0_aa3cc472b191f6ce6e90e3392fdb13d4.jpg
Украина идет по очень авантюрному сценарию обороны, цепляясь за каждый опорный пункт. Это приводит к ложному ощущению якобы "медленного" продвижения войск, но здесь важнее гораздо соотношение потерь, считает Анпилогов."Уже сейчас даже западные и украинские эксперты, особенно офицеры или военкоры, признают, что украинская сторона уже давно не может похвастаться какими-то достижениями на поле боя и несет несоизмеримо большие потери по сравнению с российской армией", - указал эксперт.По словам Анпилогова, в войне на истощение, которая де-факто идет с 2022 года, для украинской армии это "смерти подобно"."Разумнее было бы, если бы украинская армия отступила за крупную естественную преграду, Днепр, например. И в этом случае, конечно, возможность удержания этой позиции была бы в гораздо большей степени обоснована и подкреплена материально и живым ресурсом", - уточнил эксперт."И если бы такая же практика была выбрана для севера Украины, начиная от Запорожья вверх до Днепропетровска, Кременчуга, это было бы для Украины гораздо более экономное использование своих сил, которое, возможно, затянуло бы боевые действия на гораздо более длительный период времени", — подытожил военный эксперт.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.Подробно про ситуацию на Харьковском направлении – в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы" на сайте Украина.ру.
"В войне на истощение это смерти подобно": Анпилогов раскрыл, как Украина сжигает ресурсы в Донбассе

04:40 15.10.2025
 
Стратегия ВСУ, основанная на удержании каждого клочка земли в Донбассе, ведет к непропорционально высоким потерям и сжиганию ресурсов, тогда как отступление за Днепр было бы разумной стратегией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Украина идет по очень авантюрному сценарию обороны, цепляясь за каждый опорный пункт. Это приводит к ложному ощущению якобы "медленного" продвижения войск, но здесь важнее гораздо соотношение потерь, считает Анпилогов.
"Уже сейчас даже западные и украинские эксперты, особенно офицеры или военкоры, признают, что украинская сторона уже давно не может похвастаться какими-то достижениями на поле боя и несет несоизмеримо большие потери по сравнению с российской армией", - указал эксперт.
По словам Анпилогова, в войне на истощение, которая де-факто идет с 2022 года, для украинской армии это "смерти подобно".
"Разумнее было бы, если бы украинская армия отступила за крупную естественную преграду, Днепр, например. И в этом случае, конечно, возможность удержания этой позиции была бы в гораздо большей степени обоснована и подкреплена материально и живым ресурсом", - уточнил эксперт.
"И если бы такая же практика была выбрана для севера Украины, начиная от Запорожья вверх до Днепропетровска, Кременчуга, это было бы для Украины гораздо более экономное использование своих сил, которое, возможно, затянуло бы боевые действия на гораздо более длительный период времени", — подытожил военный эксперт.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.
Подробно про ситуацию на Харьковском направлении – в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы" на сайте Украина.ру.
