Гражданская война в США. Как Соединённые Штаты шли к сецессии Юга

Гражданская война в США. Как Соединённые Штаты шли к сецессии Юга

Уже не первый год идут разговоры о глубоком кризисе США и риске раскола страны и новой гражданской войны. Нынешние события в Миннесоте – повод вспомнить о том, как 165 лет назад шесть южных штатов объявили о своём выходе из состава США и образовании независимого государства – Конфедеративных штатов Америки. Однако процесс сецессии начался до этого

36-й градус северной широты, условно разделивший 13 британских колоний Новой Англии по руслу реки Потомак, одновременно оказался границей двух весьма различных экономических и политических моделей государственности.С одной стороны, более развитый цивилизационно, аристократический, рабовладельческий Юг: культурные города, сельскохозяйственные латифундии, массовое монопольное производство уникальных продуктов (томаты, маис, картофель, табак и т.д.) А с другой – олигархический Север: промышленные, пролетаризированные города с изрядно люмпенизированным населением и фермерские хозяйства.Политическим идеалом южан была парламентско-президентская республика, где глава государства представлялся гарантом прав собственности и конфедеративной формы государственного устройства. Конфедерация для них была политической формой выражения прав собственности на недвижимое и движимое имущество и гарантией использования труда рабов.Предпочтения северян определялись интересами олигархических групп, делавших ставку на развитие промышленности, и процессом централизации власти в форме президентской республики на основе административно-территориального федерализма и контролируемой демократии.Аристократия Юга традиционно холодно относилась к олигархии и пёстрому населению Севера, презрительно именуя их "янки". В свою очередь, северяне считали южан отсталыми и тупыми, именуя их "джонни" или "дикси". Собственно, Дикси, или Диксиленд*, называли все южные штаты (от фамилии английского землемера Джеремайи Диксона, который вместе с коллегой Чарльзом Мейсоном провёл в 1760-х границу между Пенсильванией и Мэрилэндом).Южане стремилась к режиму свободной торговли с зарубежными странами. Это гарантировало им сверхприбыль от монопольной продажи уникальных для Европы сельскохозяйственных товаров. Эта торговля вызывала зависть у англичан, и была одной из главных причин войны за независимость североамериканских колоний от метрополии.Северяне стремились к повышенным таможенным пошлинам на ввозимые товары – в интересах промышленности и олигархического капитала. Таким образом, различия в способах получения сверхприбыли и в отношении к рабству заложили антагонизм между олигархическими элитами Севера и аристократическими элитами Юга.Начавший свою работу в мае 1775 года Второй континентальный Конгресс, представлявший все 13 колоний, принял не только Декларацию Независимости Соединённых Штатов Америки (4 июля 1776), но и Статьи Конфедерации (15 ноября 1777), которые стали первым конституционным документом США. Статьи вступили в силу 1 марта 1781 года и закрепили "вечный союз между штатами" в форме международного договора.Основанием для союза послужила вторая статья, где определялось, что "каждый штат сохраняет свой суверенитет, свободу и независимость", а также "всякую власть, юрисдикцию и право, за исключением тех, которые (…) делегированы этой конфедерацией Соединенным Штатам, собравшимся на Конгрессе". При этом Статьи Конфедерации не устанавливали единого гражданства США, а делегаты в Конгрессе могли быть отозваны штатами и заменены в любое время. Статьи не только укрепили вертикаль власти на уровне штатов, но и консолидировали элиты вокруг этой самой власти, – с учётом специфики каждого штата и наличия "верховных прав", гарантирующих суверенитет.В момент принятия Статьи Конфедерации были призваны решить три главные задачи: обеспечение победы над Британией в войне за независимость, укрепление властных структур отдельных штатов и создание условий для экономического сотрудничества между северными и южными штатами.Слабость конфедеративных связей, фактическое отсутствие общих исполнительных органов власти, казны и гражданства позволили Джорджу Вашингтону назвать союз штатов "верёвкой из песка". Неудивительно, что после обретения реальной независимости от Британии подобный союз утратил свой смысл, что подтолкнуло необходимость поиска нового компромисса между Севером и Югом.Конституция США, вступившая в силу в 1789 году, установила в США сильное центральное правительство и федеративную систему, проигнорировав Статьи Конфедерации. Конституция не упоминала о "верховных правах" штатов, но и не содержала прямого запрета на выход штатов из состава США."Билль о правах" 1791 года подтверждал политический компромисс между Севером и Югом. Он гласил, что "полномочия, не делегированные Соединённым Штатам настоящей Конституцией и пользование которыми не запрещено ею отдельным штатам, сохраняются соответственно за штатами либо за народом". Это положение давало штатам право расширительного толкования своего статуса.В 1798-99 годах законодательные органы Виргинии и Кентукки провозгласили право штатов противиться незаконному расширению компетенции федеральных властей США. Южанами также была создана доктрина "нуллификации", допускавшая отмену любого федерального закона на уровне штата.В 1803 году северные штаты инициировали оформление дополнительных полномочий Верховного суда США с правом толкования Конституции. Верховный суд в своих толкованиях существенно расширил характер и объём правомочий федеральных властей США, и в 1819 году использовал для себя в качестве прецедента новую доктрину "подразумеваемых резервных полномочий".Южные штаты в марте 1820 года добились так называемого "Миссурийского компромисса", согласно которому было решено в дальнейшем принимать в США по два штата, из которых один должен быть свободным от рабства, а другой – рабовладельческим (чтобы сохранить баланс в Конгрессе). В результате область рабовладения расширилась (рабство запрещалось только севернее 36°30’ северной широты и западнее реки Миссисипи), а США были де-юре разделены на две разных в социально-экономическом плане части.К тому времени в США уже 12 лет действовал принятый под давлением президента Томаса Джефферсона закон о запрете ввоза новых рабов. На Юге рабовладение называли "самобытным институтом", напоминая, что, когда в 1619 году в Новую Англию привезли первых рабов из Африки, их использовали во всех тогдашних колониях.В промышленном производстве рабский труд оказался непригоден, а вот американский Юг, который тогда являлся главным поставщиком хлопка в мире, использовал для его сбора как раз неквалифицированный рабский труд.Тревожным сигналом для Юга стало создание в марте 1854 года Республиканской партии США, которая резко критиковала рабовладение. А в мае того же года в Конгрессе США был принят так называемый "Билль Канзас-Небраска", отменивший "Миссурийский компромисс": теперь статус рабства на новых территориях США должен был определяться жителями этих земель в рамках политики народного суверенитета.После того, как выборы в законодательное собрание Территории Канзас выиграли сторонники рабства, прибывшие в Канзас противники рабства создали альтернативные органы власти. Начался вооружённый конфликт, который продолжался до 1859 года, когда под давлением центральных властей США была принята конституция Канзаса, запрещавшая рабство на его территории.Фактором окончательного раскола страны стала победа на президентских выборах в ноябре 1860 года лидера республиканской партии США, представителя северных штатов Авраама Линкольна. Первое совещание сторонников сецессии Юга состоялось 22 ноября 1860 года в городе Эббивилл в штате Южная Каролина, этот штат первым объявил и о выходе из состава США – это произошло 20 декабря 1860-го. За ним уже в 1861 году последовали штаты Миссисипи (9 января), Флорида (10 января), Алабама (11 января), Джорджия (19 января) и Луизиана (26 января). Все они воспользовались тем, что Конституция США не запрещала выхода штатов из союза.4 февраля 1861 года в Монтгомери (штат Алабама) открылся Временный Конгресс, на котором представители шести вышеупомянутых штатов объявили о своём выходе из состава США и возвращении властям штатов полномочий, делегированных федеральному правительству. Конгресс провозгласил создание нового государства – Конфедеративных Штатов Америки (КША). 2 марта 1861 года к КША присоединился Техас.4 марта 1861 года Линкольн принял присягу. В своей инаугурационной речи он назвал сецессию "юридически ничтожной" и объявил, что США не собираются вторгаться на территорию южных штатов, но готовы применить силу для сохранения своего контроля над сбором налогов и федеральной собственностью, под которой в первую очередь подразумевались военные укрепления (форты).12 апреля 1861 года войска Южной Каролины атаковали стоявший в Чарльстонской гавани федеральный форт Самтер и через два дня принудили его гарнизон к капитуляции, что положило начало Гражданской войне в США. 15 апреля была опубликована прокламация Линкольна о наборе 75 тысяч добровольцев в армию США (тогда она насчитывала всего 16 тысяч человек). Именно она считается формальным объявлением войны южным штатам.В ответ на эту прокламацию ещё четыре штата – Виргиния, Арканзас, Теннесси и Северная Каролина – объявили о выходе из США и присоединении к Конфедеративным Штатам Америки. При этом рабовладельческие Мэриленд и Делавэр отказались выйти из состава США, а Кентукки и Миссури какое-то время имели по два правительства, одно из которых поддерживало Союз, другое – Конфедерацию. Это позволяет считать членами КША 13 штатов.Из территорий, тогда ещё не имевших прав штатов, прошение о вступлении в КША подали Аризона и Нью-Мексико. Также Конфедеративные Штаты поддержали пять "цивилизованных" племён с Индейской территории – чероки, чокто, чикасо, криков и семинолов. Индейцы не пожелали отказываться от рабовладения.Хотя победившие в Гражданской войне северяне вот уже второе столетие пытаются свести конфликт с Югом к проблеме рабовладения, однако на самом деле война шла совсем за другие ценности. Поражение Конфедерации позволило закрепить в конституционном праве США два базовых принципа:1) штаты не вправе отделяться от Союза (отмена сецессии),2) штаты не вправе объявлять акты федерального законодательства недействительными (отмена нуллификации).Именно эти принципы легли в основу новой конституционной доктрины, сформулированной в 1869 году Верховным судом США и отразившей сущность американского федерализма как "неразрушаемого". В результате конституционных реформ 1869-71 годах в США была вытеснена из официальной конституционной доктрины и правоприменительной практики форма "договорного", или "мягкого", федерализма.Рабство в США, правда, тоже отменили – посредством принятия 13-й поправки к Конституции США в декабре 1865 года. Кстати, последним штатом, ратифицировавшим эту поправку, стал Миссисипи, причём только в 2013 году.В России крепостное право было отменено в 1861 году…* Это слово также обозначает джазовые ансамбли – Ред.

