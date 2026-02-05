https://ukraina.ru/20260205/pvo-unichtozhila-pochti-sotnyu-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-rossiey--1075244961.html
ПВО уничтожила почти сотню украинских беспилотников над Россией
ПВО уничтожила почти сотню украинских беспилотников над Россией - 05.02.2026 Украина.ру
ПВО уничтожила почти сотню украинских беспилотников над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 95 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России, сообщило Минобороны, предает 5 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-05T07:40
2026-02-05T07:40
2026-02-05T07:40
новости
россия
ростовская область
батайск
вооруженные силы украины
украина.ру
минобороны
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 36 дронов сбили над территорией Краснодарского края, 27 – над Ростовской областью, 21 – над акваторией Азовского моря, восемь над Белгородской областью, два БПЛА над территорией Крыма и один над Волгоградской областью. Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале, атаку в подконтрольном ему регионе отразили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе Ростовской области.Он добавил, что в Батайске повреждено пять автомобилей и здание склада, возгораний нет. Также, по его словам, в Новошахтинске поврежден фасад и остекление частного дома.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО уничтожили над регионами России 72 украинских БПЛА на сайте Украина.ру.
россия
ростовская область
батайск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ростовская область, батайск, вооруженные силы украины, украина.ру, минобороны, сво, спецоперация
Новости, Россия, Ростовская область, Батайск, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Минобороны, СВО, Спецоперация
ПВО уничтожила почти сотню украинских беспилотников над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 95 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России, сообщило Минобороны, предает 5 февраля телеграм-канал Украина.ру
Из них 36 дронов сбили над территорией Краснодарского края, 27 – над Ростовской областью, 21 – над акваторией Азовского моря, восемь над Белгородской областью, два БПЛА над территорией Крыма и один над Волгоградской областью.
Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале, атаку в подконтрольном ему регионе отразили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе Ростовской области.
"В Батайске ранен мужчина - водитель грузового автомобиля, поврежденного в результате падения обломков БПЛА. Пострадавший госпитализирован, состояние средней тяжести. По предварительным оценкам медиков, угрозы жизни нет", - написал Слюсарь.
Он добавил, что в Батайске повреждено пять автомобилей и здание склада, возгораний нет. Также, по его словам, в Новошахтинске поврежден фасад и остекление частного дома.