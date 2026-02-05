https://ukraina.ru/20260205/pvo-unichtozhila-pochti-sotnyu-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-rossiey--1075244961.html

ПВО уничтожила почти сотню украинских беспилотников над Россией

ПВО уничтожила почти сотню украинских беспилотников над Россией - 05.02.2026 Украина.ру

ПВО уничтожила почти сотню украинских беспилотников над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 95 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России, сообщило Минобороны, предает 5 февраля телеграм-канал Украина.ру

2026-02-05T07:40

2026-02-05T07:40

2026-02-05T07:40

новости

россия

ростовская область

батайск

вооруженные силы украины

украина.ру

минобороны

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Из них 36 дронов сбили над территорией Краснодарского края, 27 – над Ростовской областью, 21 – над акваторией Азовского моря, восемь над Белгородской областью, два БПЛА над территорией Крыма и один над Волгоградской областью. Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале, атаку в подконтрольном ему регионе отразили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе Ростовской области.Он добавил, что в Батайске повреждено пять автомобилей и здание склада, возгораний нет. Также, по его словам, в Новошахтинске поврежден фасад и остекление частного дома.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО уничтожили над регионами России 72 украинских БПЛА на сайте Украина.ру.

россия

ростовская область

батайск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, ростовская область, батайск, вооруженные силы украины, украина.ру, минобороны, сво, спецоперация