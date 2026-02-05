ПВО уничтожила почти сотню украинских беспилотников над Россией - 05.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260205/pvo-unichtozhila-pochti-sotnyu-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-rossiey--1075244961.html
ПВО уничтожила почти сотню украинских беспилотников над Россией
ПВО уничтожила почти сотню украинских беспилотников над Россией - 05.02.2026 Украина.ру
ПВО уничтожила почти сотню украинских беспилотников над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 95 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России, сообщило Минобороны, предает 5 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-05T07:40
2026-02-05T07:40
новости
россия
ростовская область
батайск
вооруженные силы украины
украина.ру
минобороны
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 36 дронов сбили над территорией Краснодарского края, 27 – над Ростовской областью, 21 – над акваторией Азовского моря, восемь над Белгородской областью, два БПЛА над территорией Крыма и один над Волгоградской областью. Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале, атаку в подконтрольном ему регионе отразили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе Ростовской области.Он добавил, что в Батайске повреждено пять автомобилей и здание склада, возгораний нет. Также, по его словам, в Новошахтинске поврежден фасад и остекление частного дома.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО уничтожили над регионами России 72 украинских БПЛА на сайте Украина.ру.
россия
ростовская область
батайск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, ростовская область, батайск, вооруженные силы украины, украина.ру, минобороны, сво, спецоперация
Новости, Россия, Ростовская область, Батайск, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Минобороны, СВО, Спецоперация

ПВО уничтожила почти сотню украинских беспилотников над Россией

07:40 05.02.2026
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 95 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России, сообщило Минобороны, предает 5 февраля телеграм-канал Украина.ру
Из них 36 дронов сбили над территорией Краснодарского края, 27 – над Ростовской областью, 21 – над акваторией Азовского моря, восемь над Белгородской областью, два БПЛА над территорией Крыма и один над Волгоградской областью.
Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале, атаку в подконтрольном ему регионе отразили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе Ростовской области.
"В Батайске ранен мужчина - водитель грузового автомобиля, поврежденного в результате падения обломков БПЛА. Пострадавший госпитализирован, состояние средней тяжести. По предварительным оценкам медиков, угрозы жизни нет", - написал Слюсарь.
Он добавил, что в Батайске повреждено пять автомобилей и здание склада, возгораний нет. Также, по его словам, в Новошахтинске поврежден фасад и остекление частного дома.
О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО уничтожили над регионами России 72 украинских БПЛА на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияРостовская областьБатайскВооруженные силы УкраиныУкраина.руМинобороныСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:10Главное за ночь 5 февраля
08:00Гражданская война в США. Как Соединённые Штаты шли к сецессии Юга
07:40ПВО уничтожила почти сотню украинских беспилотников над Россией
07:18Зеленский заявил о риске потери независимости Украины
06:56Дмитрий Юрков: Россия продолжит наносить удары по энергетике Украины, пока не доведет ее до точки кипения
06:50Филиал острова Эпштейна. Детское рабство и рай для педофилов. Продаст ли Зеленский Украину извращенцам
06:40Тянуть время, пересидеть Трампа. Что говорят на Украине о тактике на переговорах в Абу-Даби
06:30Польская "демократия": Начальник охраны вице-премьера грозился убить оппозиционного журналиста
06:20"Это государственная измена, это геноцид". Эксперты и политики о ситуации в стране
06:10Однобокие гарантии, ложная сговорчивость, обманчивое обаяние бизнеса. Украина в международном контексте
06:00"Союз двух коматозников": Ищенко про перспективы вступления Украины в "нежизнеспособный" ЕС
05:50Мрачная правда о деле Эпштейна: Дробницкий о неразорвавшейся бомбе для западных элит
05:40Вероятность удара "почти стопроцентная": способен ли Иран отразить нападение США — мнение Кнутова
05:30Что происходит в Купянске: Кнутов раскрыл, почему город имеет важное значение для Сырского
05:20"Идти в наступление некому": эксперт о том, почему Украина закрывает участки фронта одними дронами
05:10"Амбиций – вагон и маленькая тележка": политолог рассказал, чем Трамп похож на Зеленского
05:00Хотеть в ЕС пожизненно и посмертно: Ищенко объяснил, почему мечта Украины стала ее трагедией
04:45Трамп попытается нанести Тегерану "болезненный укол", чтобы поднять свой рейтинг — Кнутов
04:32Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30Санкции не сломили ТЭК России: Станкевич оценил запас прочности энергосистемы страны
Лента новостейМолния