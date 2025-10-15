https://ukraina.ru/20251015/sergey-mironov-tramp-sdelal-yarkiy-khod-dlya-zaklyucheniya-mirnoy-sdelki-po-gaze-s-ukrainoy-tak-ne-1070133672.html

Сергей Миронов: Трамп сделал яркий ход для заключения мирной сделки по Газе, с Украиной так не получится

Сергей Миронов: Трамп сделал яркий ход для заключения мирной сделки по Газе, с Украиной так не получится - 15.10.2025 Украина.ру

Сергей Миронов: Трамп сделал яркий ход для заключения мирной сделки по Газе, с Украиной так не получится

Подготовка европейцев к отражению так называемой российской агрессии ускорит крах Евросоюза. Нам в этой ситуации нужно сохранять выдержку и терпение, не распалять силы и ждать, пока по реке проплывет труп врага — коллективной западной русофобии.

2025-10-15T15:00

2025-10-15T15:00

2025-10-15T15:00

интервью

ес

госдума

владимир зеленский

сергей миронов

дональд трамп

украина

россия

европа

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066887405_0:109:1735:1085_1920x0_80_0_0_697c9634bbc13d19426902ad4a65b7db.jpg

Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал лидер партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Госдумы России Сергей Миронов.Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в пятницу 17 октября в Вашингтоне. Глава киевского режима категорически против мира, ведь в этом случае он потеряет власть и окажется под следствием за коррупцию.— Сергей Михайлович, каковы перспективы того, что Трампу удастся добиться продвижения по прекращению войны на Украине?— Перспективы, прямо скажем, туманны. Мы уже видели, чем закончилась их прошлая встреча: сначала Зеленский вроде бы как согласился на предложения Трампа, что-то проблеял про переговоры о мире. Но, вернувшись в Европу, осмелел и сдал назад.Все дело в том, что Зеленский, как мы хорошо знаем, несамостоятельная фигура. Единственное, что он делает сам и с большим удовольствием — ворует деньги, которые Украине выделает Запад, и расправляется со своими оппонентами внутри страны.Впрочем, партию войны по обе стороны Океана это вполне устраивает. Для них борьба с Россией руками украинцев — отличный способ заработка. Бывший британский премьер Борис Джонсон, получивший миллион фунтов стерлингов за срыв российско-украинских мирных договоренностей, — яркий, но далеко не единственный пример этому.Представляете, сколько на войне уже заработала шайка евробюрократов во главе с Урсулой фон дер Ляйен? Уверен, гораздо больше, чем во время пандемии. А для стран Балтии, Польши и некоторых других "российская угроза" давно уже превратилась в постоянный источник доходов. Надеюсь, все русофобы и поджигатели войны за это рано или поздно ответят.— Многие наши эксперты до сих пор видят в Трампе миротворца, что лично у меня вызывает скептицизм. А как вы лично думаете, стоит нам верить Трампу? Хочет он мира на Украине?— Я тоже смотрю на это скептически. "Миротворчество" Трампа больше напоминает мифотворчество, которое связано не столько с желанием мира, сколько с его личными амбициями. Он их и не скрывает! До последнего чуть ли не требовал для себя Нобелевскую премию мира и явно расстроился, когда не получил ее.Трамп эгоцентричен, хочет, чтобы его все уважали, но ведет себя при этом, как слон-республиканец в посудной лавке. Все эти разговоры о гибнущих на Украине людях, скорее, для красного словца. Если бы он реально хотел прекращения войны — давно бы прекратил поставки оружия режиму Зеленского.Но дальше угроз и обещаний пока дело не идет. В интересах Трампа —заморозить конфликт и продолжать накачивать оружием Украину и Европу. Так что голубем мира его точно не назвать.— Дональд Трамп заявил, что Россия заключит мирное соглашение с Украиной. И при этом добавил (цитата): "иначе для него это плохо закончится", имея ввиду президента Владимира Путина. Как расценивать такие заявления американского президента? Что это: фигура речи или Трамп просто тем самым давит на Россию?— И то, и другое. Дело в том, что Трамп очень хочет казаться сильным лидером, но не желает выглядеть как американские ястребы, которые традиционно призывают к жесткой конфронтации с Россией. Трамп предпочитает политику кнута и пряника, но такую, которая не приведет к тяжелым последствиям для самих США.Другими словами, на реальный конфликт с Россией он не пойдет. Но оказывать давление будет и поставки оружия не прекратит. Тем более, что американский ВПК настойчиво этого требует. С этой точки зрения он остается зависимым от своих спонсоров политиком.— Трамп заявил, что достижение мирной сделки по Газе было бы невозможно без бомбардировок объектов по обогащению урана в Иране. Как считаете, будет ли Трамп подкреплять дипломатическое урегулирование по Украине так же — силовыми методами?— Аналогия здесь не совсем уместна, на мой взгляд.Как известно, Трамп занимает жесткую произраильскую позицию — это у него семейное. Поэтому подход к ближневосточному урегулированию у него был соответствующий. Иран к этой проблеме просто "пристегнули". Не думаю, что бомбардировки положат конец конфликту в Палестине или решению иранской ядерной проблемы. Но Трампу нужен был яркий ход, и он его сделал.С Украиной так не получится, и это президент США отчасти сам признал. Здесь ему обязательно придется учитывать интересы России.— Евросоюз утверждает, что к горячей фазе войны с Россией подготовится к 2030 году. На ваш взгляд, это некий ход еврочиновников, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем (дескать, пусть обсуждают это) или всерьез европейцы готовят свои армии к противостоянию с нами?— Подоплека всё та же: заинтересованность европейских элит в эскалации конфликта на Украине ради мобилизации резервов и личного обогащения. Пугать "российской угрозой" очень удобно —на нее можно списать очень многое, и это они уже делают все последние годы.Но при этом еврочиновники и лидеры некоторых стран ЕС оказываются "полезными дураками" для США, которые ослабляют своих европейских конкурентов. Мы видим, как американцы захватывают энергетический рынок Европы, заставляя покупать втридорога свой сжиженный газ. То же самое происходит в оборонной промышленности и во многих других отраслях экономики. Бизнес не хочет переходить на военное положение и бежит за Океан. Добавьте к этому нарастающий ком проблем с миграцией и в социальной сфере.Поэтому, я уверен, закат Европы неизбежен. И он наступит без войны с Россией. Но даже подготовка к отражению так называемой российской агрессии ускорит крах Евросоюза. Нам в этой ситуации нужно сохранять выдержку и терпение, не распалять силы и ждать, пока по реке проплывет труп врага — коллективной западной русофобии.Вероятность конфликта НАТО с Россией очень высока, потому что на Западе достаточно много поджигателей, которые не просто эскалируют ситуацию, но раскручивают машину вооружения и перевооружения собственных стран. Об этом в интервью Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине.

https://ukraina.ru/20240702/1055979603.html

https://ukraina.ru/20251015/diplomatiya-pod-bombami-zakharova-otsenila-podkhod-trampa-v-besede-s-ukrainaru-1070131909.html

украина

россия

европа

газа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, ес, госдума, владимир зеленский, сергей миронов, дональд трамп, украина, россия, европа, война, газа, мир, переговоры по украине 2025