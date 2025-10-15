https://ukraina.ru/20251015/mid-vengrii-verit-v-trampa-kak-v-poslednyuyu-nadezhdu-mira-na-ukranie-1070123532.html

МИД Венгрии верит в Трампа как в последнюю надежду мира на Украине

МИД Венгрии верит в Трампа как в последнюю надежду мира на Украине - 15.10.2025 Украина.ру

МИД Венгрии верит в Трампа как в последнюю надежду мира на Украине

Мир на Украине возможен при участии США. Об этом 15 октября в Москве заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

2025-10-15T11:41

2025-10-15T11:41

2025-10-15T11:42

новости

венгрия

украина

сша

дональд трамп

петер сийярто

сво

мид

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/19/1069143691_0:87:3043:1799_1920x0_80_0_0_6f9692d45c5870c8a4bca77578e85e94.jpg

Глава венгерского МИД прибыл на международный форум "Российская Энергетическая неделя". Как сооьщает РИМА Новости, Сийярто выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине, отметив, что видит такую возможность при участии президента США Дональда Трампа."Я очень надеюсь, что мир вернется в Центральную часть Европы. Мы верим в то, что президент Трамп - это фактически единственная надежда для достижения мира на Украине. Мы были были очень обнадежены после саммита на Аляске, и мы до сих пор надеемся, что усилия со стороны Трампа, чтобы установить мир в регионе, будут успешными", - сказал он журналистам на полях РЭН.Международный форум "Российская Энергетическая неделя" объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.Тем временем Глава МИД Польши рассказал о планировании войны Украиной Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Игры Трампа, провалы ВСУ, сведение счетов с мэром Одессы. Хроника событий на утро 15 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

венгрия

украина

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венгрия, украина, сша, дональд трамп, петер сийярто, сво, мид, вооруженные силы украины, украина.ру, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, когда будет мир, будет ли мир между россией и украиной, мир с украиной, европа, мид венгрии, международные отношения, международная политика