МИД Венгрии верит в Трампа как в последнюю надежду мира на Украине - 15.10.2025
МИД Венгрии верит в Трампа как в последнюю надежду мира на Украине
МИД Венгрии верит в Трампа как в последнюю надежду мира на Украине - 15.10.2025 Украина.ру
МИД Венгрии верит в Трампа как в последнюю надежду мира на Украине
Мир на Украине возможен при участии США. Об этом 15 октября в Москве заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
2025-10-15T11:41
2025-10-15T11:42
Глава венгерского МИД прибыл на международный форум "Российская Энергетическая неделя". Как сооьщает РИМА Новости, Сийярто выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине, отметив, что видит такую возможность при участии президента США Дональда Трампа."Я очень надеюсь, что мир вернется в Центральную часть Европы. Мы верим в то, что президент Трамп - это фактически единственная надежда для достижения мира на Украине. Мы были были очень обнадежены после саммита на Аляске, и мы до сих пор надеемся, что усилия со стороны Трампа, чтобы установить мир в регионе, будут успешными", - сказал он журналистам на полях РЭН.Международный форум "Российская Энергетическая неделя" объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.Тем временем Глава МИД Польши рассказал о планировании войны Украиной Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Игры Трампа, провалы ВСУ, сведение счетов с мэром Одессы. Хроника событий на утро 15 октября
Украина.ру
Украина.ру
Украина.ру
МИД Венгрии верит в Трампа как в последнюю надежду мира на Украине

11:41 15.10.2025 (обновлено: 11:42 15.10.2025)
 
Мир на Украине возможен при участии США. Об этом 15 октября в Москве заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Глава венгерского МИД прибыл на международный форум "Российская Энергетическая неделя". Как сооьщает РИМА Новости, Сийярто выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине, отметив, что видит такую возможность при участии президента США Дональда Трампа.
"Я очень надеюсь, что мир вернется в Центральную часть Европы. Мы верим в то, что президент Трамп - это фактически единственная надежда для достижения мира на Украине. Мы были были очень обнадежены после саммита на Аляске, и мы до сих пор надеемся, что усилия со стороны Трампа, чтобы установить мир в регионе, будут успешными", - сказал он журналистам на полях РЭН.
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
Тем временем Глава МИД Польши рассказал о планировании войны Украиной
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Игры Трампа, провалы ВСУ, сведение счетов с мэром Одессы. Хроника событий на утро 15 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
12:31Российские войска освободили Новопавловку и Алексеевку - МО РФ
12:15Противник пытается вернуть взятый ВС РФ населенный пункт: Александр Матюшин о контратаках ВСУ
12:14Хегсет прибыл в Брюссель, у ЕС "пополнение" в планах по замороженным активам РФ. Главное к этому часу
12:09Армия России освободила Алексеевку в Днепропетровской области
12:03Впотьмах. Слово Трампа, $2 млрд на кону. В НАТО открыли заседание по Украине
11:56В США присмотрелись к китайским закупкам военной техники у России
11:53"Такая же судьба ждет украинский нацизм": 66 лет со смерти Бандеры
11:41МИД Венгрии верит в Трампа как в последнюю надежду мира на Украине
11:27Глава МИД Польши рассказал о планировании войны Украиной
10:58Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине
10:44Российские дроны атаковали автозаправочные станции в Чернигове
10:40Трамп похвастался, что разогнал БРИКС
10:39Житель Туапсе вербовал россиян для отправки на Украину с целью вступления в террористическую организацию
10:27Переговоры Путина и президента Сирии, закупка оружия для Украины. Главное к этому часу
10:16Рютте ответил, будут ли на встрече министров обороны НАТО обсуждаться поставки Киеву
10:10Задержана завербованная СБУ жительница Донецка
10:10Эвакуация 40 населенных пунктов: что происходит на Купянском направлении
10:00Игры Трампа, провалы ВСУ, сведение счетов с мэром Одессы. Хроника событий на утро 15 октября
09:52Каковы перспективы ядерной войны — Ищенко
09:47После снятия запрета на выезд мужчин 18-22 лет резко выросло число украинцев, ищущих убежища в Германии
Лента новостейМолния