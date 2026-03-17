"Российские ставки растут": эксперт о том, на кого будут опираться США в договоренностях с Ираном

США своими действиями лишили себя возможности договариваться с Ираном — Тегеран больше не видит смысла в переговорах. В этой ситуации российские ставки в регионе неожиданно растут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

2026-03-17T04:10

Развивая тему дипломатических перспектив, эксперт обратил внимание на позицию Ирана. "Особенно с учетом того, что Иран не видит возможности для будущих переговоров с США. США выбили эту политико-дипломатическую платформу из своей иранской политики", — заявил Данилов."На кого будут опираться США для обеспечения своих будущих возможных договорённостей с Ираном? Вопрос риторический, но мне кажется, что российские ставки здесь растут", — пояснил собеседник.По словам эксперта, ситуация вокруг Ирана развивается по черно-белому сценарию: либо коалиция США и Израиля добивается смены режима в Тегеране, либо Иран демонстрирует устойчивость и сопротивляемость военной экспансии и консолидируется внутренне на совершенно новых платформах.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Просчет Трампа в войне на Ближнем Востоке станет проблемой для всего мира" на сайте Украина.ру.

новости, иран, сша, тегеран , главные новости, главное, ближний восток, удар по ирану, война в иране, россия, международные отношения, международная политика, эксперты, аналитики, аналитика