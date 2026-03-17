"Российские ставки растут": эксперт о том, на кого будут опираться США в договоренностях с Ираном - 17.03.2026 Украина.ру
"Российские ставки растут": эксперт о том, на кого будут опираться США в договоренностях с Ираном
США своими действиями лишили себя возможности договариваться с Ираном — Тегеран больше не видит смысла в переговорах. В этой ситуации российские ставки в регионе неожиданно растут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
"Российские ставки растут": эксперт о том, на кого будут опираться США в договоренностях с Ираном

США своими действиями лишили себя возможности договариваться с Ираном — Тегеран больше не видит смысла в переговорах. В этой ситуации российские ставки в регионе неожиданно растут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Развивая тему дипломатических перспектив, эксперт обратил внимание на позицию Ирана. "Особенно с учетом того, что Иран не видит возможности для будущих переговоров с США. США выбили эту политико-дипломатическую платформу из своей иранской политики", — заявил Данилов.
"На кого будут опираться США для обеспечения своих будущих возможных договорённостей с Ираном? Вопрос риторический, но мне кажется, что российские ставки здесь растут", — пояснил собеседник.
По словам эксперта, ситуация вокруг Ирана развивается по черно-белому сценарию: либо коалиция США и Израиля добивается смены режима в Тегеране, либо Иран демонстрирует устойчивость и сопротивляемость военной экспансии и консолидируется внутренне на совершенно новых платформах.
Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Просчет Трампа в войне на Ближнем Востоке станет проблемой для всего мира" на сайте Украина.ру.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:15Военная сводка за 16 марта от канала Readovka
04:10"Российские ставки растут": эксперт о том, на кого будут опираться США в договоренностях с Ираном
04:05"Интеллект и коллективизм": эксперты назвали особенности упавшего в Киеве "Ланцета"
04:00"Это кризис, который невозможно просчитать": Данилов о многомерности ближневосточного конфликта
03:39Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
02:51"Это будет честь — взять Кубу": Трамп заявил, что сделает с Островом Свободы всё, что захочет
02:23Украинцев и американца задержали в Индии по подозрению в подготовке террористов в Мьянме
02:09Силы ПВО только после полуночи сбили 15 БПЛА, летевших на Москву, за двое суток — около 250
01:39Британия за месяц поставила киевскому режиму 3,5 тысячи БПЛА и 18 тысяч снарядов
01:17Иран пообещал странам залива "горы пепла" в ответ на атаку США на остров Харк
00:51Глава МИД Ирана Аракчи опроверг новые контакты с Уиткоффом. Другие новости с Ближнего Востока
00:25Национальная энергосистема Кубы полностью отключилась. Новости к этому часу
23:31Зачем Украина вынуждает Россию снова применить "Орешник"? Семибратов о последствиях атак на Москву
20:54Андрей Серенко: Зеленский делает все, чтобы Украина стала полигоном для новых ракет и дронов Ирана
20:13Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач: главные заявления
20:02Всё только начинается! Ищенко о ходе войны в Иране и о том, что будет, если исчезнет Украина
19:57Начальник Генштаба ВС РФ рассказал о ходе СВО, Польша снова нашла обломки БПЛА. Новости к 20.00
19:41Латвия прославляет СС, ЕС дискриминирует журналистов. Новости к этому часу
19:26Задержаны сразу двое заместителей начальников облуправлений СБУ - в Киевской и Ровенской областях
19:24Итоги 16.03.26: Ормуз на грани войны, ЕС заговорил о сотрудничестве с РФ, эхо Ермака в Киеве
Лента новостейМолния