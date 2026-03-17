https://ukraina.ru/20260317/rossiyskie-stavki-rastut-ekspert-o-tom-na-kogo-budut-opiratsya-ssha-v-dogovorennostyakh-s-iranom-1076862844.html
"Российские ставки растут": эксперт о том, на кого будут опираться США в договоренностях с Ираном
США своими действиями лишили себя возможности договариваться с Ираном — Тегеран больше не видит смысла в переговорах. В этой ситуации российские ставки в регионе неожиданно растут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2026-03-17T04:10
новости
иран
сша
тегеран
главные новости
главное
ближний восток
удар по ирану
война в иране
россия
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066852678_0:131:3050:1847_1920x0_80_0_0_bb6375aa4090eeb1fcf2d7f9c2ff86c6.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066852678_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_ac23b18f04e7867a35a672792cd28b85.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Развивая тему дипломатических перспектив, эксперт обратил внимание на позицию Ирана. "Особенно с учетом того, что Иран не видит возможности для будущих переговоров с США. США выбили эту политико-дипломатическую платформу из своей иранской политики", — заявил Данилов.
"На кого будут опираться США для обеспечения своих будущих возможных договорённостей с Ираном? Вопрос риторический, но мне кажется, что российские ставки здесь растут", — пояснил собеседник.
По словам эксперта, ситуация вокруг Ирана развивается по черно-белому сценарию: либо коалиция США и Израиля добивается смены режима в Тегеране, либо Иран демонстрирует устойчивость и сопротивляемость военной экспансии и консолидируется внутренне на совершенно новых платформах.