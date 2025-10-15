Игры Трампа, провалы ВСУ, сведение счетов с мэром Одессы. Хроника событий на утро 15 октября
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
Трамп утверждает, что Россия якобы не хочет завершать конфликт на Украине и пугает "Томагавками". ВС РФ уничтожают противника и технику. Зеленский мог лишить мэра Одессы гражданства, потому что хотел свести старые счеты
Американский лидер Дональд Трамп на встрече с аргентинским президентом Хавьером Милеем в Белом доме внезапно заявил, что Россия якобы не хочет завершать конфликт на Украине.
"Он (Владимир Путин - ред.) просто не хочет завершать эту войну", – посетовал Трамп.
Он подчеркнул, что разочарован темпом украинского урегулирования.
Однако добавил, что считает "очень хорошими" свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным.
"Я очень разочарован, потому что у меня с Владимиром были очень хорошие отношения. Вероятно, они остаются такими", - сказал Трамп.
Возможно, чтобы припугнуть РФ, американский лидер также отметил, что Штаты располагают большим запасом ракет "Томагавк".
"Все хотят "Томагавки". У нас много "Томагавков". Вам нужны в Аргентине?" - спросил Трамп аргентинского коллегу.
Примечательно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз указывал, что Россия сохраняет приверженность идее, что политико-дипломатическое урегулирование на Украине является предпочтительным. Также он заявлял, что Россия приветствует намерение Трампа искать пути мирного урегулирования конфликта.
Что касается "Томагавков", американские СМИ ранее выражали сомнения в перспективах поставок ракет Украине, указывая на небольшой запас этого вида вооружений у самих США.
А глава крымского парламента Владимир Константинов подчеркивал, что тема с поставками "Томагавк" все больше используется как инструмент давления на Россию и шантажа.
Он предупредил, что передача Украине крылатых ракет приведет к другому уровню эскалации военного конфликта.
"Все будет другим. Конечно, никто бы этого не хотел", - сказал Константинов.
Провалы ВСУ
В ночь на среду взрывы гремели в Павлограде и других городах Днепропетровской области, а также в Харькове, серия взрывов прогремела в Изюме Харьковской области. Кроме прочего, взрывы фиксировали в окрестностях Чернигова.
Российские военные ночью атаковали цели в Днепропетровской области, где в результате массированного удара "Гераней" были поражены объекты энергетической инфраструктуры в Днепродзержинске (Каменское). БПЛА также в несколько волн выбивали энергетику в Павлограде.
Кроме того, российские БПЛА атаковали цели в Изюме Харьковской области, а по целям в Сумской области и на временно оккупированной части ДНР ВКС РФ отработали управляемыми авиабомбами, указывал наш телеграм-канал.
В Харькове в результате атаки россиян был уничтожен цех по производству беспилотников для ВСУ. Дроны поставлялись в подразделения БПЛА 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.
В ряде населенных пунктов восточной части Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, объяснив это решение ухудшением обстановки на Купянском направлении.
В Днепропетровской области в результате работы дронов ВС России пострадала энергетическая инфраструктура, пожаловались местные власти.
"В Днепропетровской области применены экстренные отключения", - информировали в телеграм-канале ДТЭК.
Также аварийные отключения света ввели в Полтавской и Кировоградской областях на Украине.
Об успехах россиян рассказал и военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, проломив украинскую оборону, ВС РФ начали закрепляться в восточной части Дроновки в ДНР и практически окружили группировку ВСУ, находящуюся в этом населенном пункте.
"С начала текущей недели наши войска усилили давление на украинские позиции в районе населенного пункта Дроновка Артемовского района ДНР. В ходе сосредоточенных ударов нашим войскам удалось проломить оборону противника как северо-западнее, так и юго-восточнее населенного пункта и продвинуться вперед. Также передовые маневренные группы ВС РФ начали процесс закрепления с восточной части Дроновки. Исходя из оперативно-тактической обстановки, можно говорить об охвате дислоцированной в данном районе группировки вооруженных формирований Украины", - рассказал эксперт.
Он отметил, что таким образом началась операция по освобождению самого населенного пункта Дроновка.
Что касается обстановки в Вооруженных силах Украины (ВСУ), там резко возросло количество дезертиров. Как правило, бойцы решают самовольно оставить часть уже после первого задания, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Конкуренция с мэром Одессы
Бывший депутат Верховной Рады Украины, российский политик Олег Царев не исключил, что Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства, потому что видел в нем политического конкурента, хотел забрать у него активы или свести старые счеты.
"Просто так на Украине указы подобные не рождаются. Выбирают людей, у которых хотят либо что-то забрать, либо свести счеты, либо устранить возможного политического конкурента", - объяснил Царев.
По его словам, внутриполитическая борьба и противостояние на Украине всё больше набирают обороты.
Накануне Зеленский подписал указ о лишении гражданства Труханова, а также самого Царева и артиста балета Сергея Полунина.
Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Он также заверил, что не собирается уезжать из Одессы, а также с Украины.
До этого он заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства РФ он отрицает.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо при этом считает, что настоящей причиной лишения гражданства Труханова является стремление Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды.
А газета New York Times пишет, что лишение Труханова гражданства Украины знаменует собой самую резкую эскалацию противостояния между Киевом и руководителями местных органов власти.
По данным издания, украинские чиновники утверждают, что Зеленский использует полномочия военного времени, чтобы усилить контроль над городами и регионами, управляемыми оппозиционными политиками.
"Действия Зеленского против Труханова происходят на фоне растущей напряженности с мэрами других крупных городов, таких как Киев и Харьков", - пишет газета.
Издание добавляет, что мэры украинских городов утверждают, что попытки ограничить их полномочия направлены на концентрацию власти в руках Зеленского и ослабление его оппонентов как потенциальных кандидатов на выборах.
Зеленский заявил, что вскоре введет военную городскую администрацию в городе и назначит главу.
"Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации. Слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без надлежащего ответа. Все эффективные решения будут приняты. Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время", - анонсировал Зеленский.
На Украине из-за действия режима военного положения действуют областные военные администрации.
Военные городские администрации преимущественно создаются в прифронтовых регионах и зонах боевых действий, в частности на подконтрольных ВСУ частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Подробнее об обстановке в Одессе - в материале К чему готовят Одессу? Мэра "ушли", чтобы пришли британцы на сайте Украина.ру.
