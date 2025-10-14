Ростислав Ищенко рассказал насколько реальны угрозы Дональда Трампа - 14.10.2025 Украина.ру
Ростислав Ищенко рассказал насколько реальны угрозы Дональда Трампа
Ростислав Ищенко рассказал насколько реальны угрозы Дональда Трампа
В воскресенье, 12 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что если президент России Владимир Путин не захочет урегулировать украинский конфликт, то "для него это плохо закончится".
2025-10-14T20:00
2025-10-14T20:00
О том, как следует расценивать данное заявление, изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Ростислав Ищенко рассказал насколько реальны угрозы Дональда Трампа

В воскресенье, 12 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что если президент России Владимир Путин не захочет урегулировать украинский конфликт, то "для него это плохо закончится".
О том, как следует расценивать данное заявление, изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Киев: "мирные планы" в ожидании западной помощи в войнеЗеленский ждёт от Трампа "Томагавки" и надеется, что уж на этот-то раз "вундерваффе" сработает и, как говорил его берлинский предшественник в 1945 году, "победа придёт за пять минут до двенадцати". Но киевскую политику до сих пор представляет не только Зеленский.
