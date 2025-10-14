Киев: "мирные планы" в ожидании западной помощи в войне Зеленский ждёт от Трампа "Томагавки" и надеется, что уж на этот-то раз "вундерваффе" сработает и, как говорил его берлинский предшественник в 1945 году, "победа придёт за пять минут до двенадцати". Но киевскую политику до сих пор представляет не только Зеленский.