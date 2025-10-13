https://ukraina.ru/20251013/nerazberikha-s-otopitelnym-sezonom-ttsk-koshmaryat-oboronku-uspekhi-vs-rf-itogi-13-oktyabrya-1070049713.html

Неразбериха с отопительным сезоном, ТЦК кошмарят оборонку, успехи ВС РФ. Итоги 13 октября

Неразбериха с отопительным сезоном, ТЦК кошмарят оборонку, успехи ВС РФ. Итоги 13 октября - 13.10.2025 Украина.ру

Неразбериха с отопительным сезоном, ТЦК кошмарят оборонку, успехи ВС РФ. Итоги 13 октября

На Украине зафиксированы проблемы с началом отопительного сезона, ТЦК подают в розыск сотрудников оборонных предприятий, ВС РФ продвигаются на всех участках фронта

2025-10-13T19:17

2025-10-13T19:17

2025-10-13T19:17

хроники

эксклюзив

россия

украина

харьковская область

владимир зеленский

марьяна безуглая

верховная рада

кабмин

тцк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1d/1069327297_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50c2b8c061f8d48ece4c825a2135305f.jpg.webp

Что с отопительным сезоном на Украине?В понедельник, 13 октября, ряд украинских СМИ сообщил, что правительство Украины издало постановление, сокращающее отопительный сезон в стране на месяц. Согласно публикациям, ссылающимся на постановление, в 2025 году отопительный сезон должен начаться 1 ноября вместо традиционного 15 октября, а закончиться 31 марта вместо 15 апреля.Вскоре после этого в министерстве энергетики Украины опровергли информацию о сокращении отопительного периода. Представители ведомства заявили, что постановление Кабмина, которое цитируется в СМИ, "не имеет никакого отношения к фактическому запуску отопления в домах".Также в министерстве заявили, что в постановлении правительства речь идёт о продлении фиксации цен на природный газ для населения после 31 октября по 31 марта 2026 года. А решение о начале и окончании отопительного периода принимают местные власти, когда среднесуточная температура региона держится ниже +8 градусов более 3 суток.При этом ряд органов местного самоуправления успели заявить, что проблемы с началом отопительного сезона связаны с проблемами в энергетике из-за ударов российской армии.Напомним, в воскресенье, 12 октября первый зампред комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что власти Украины будут максимально отодвигать начало отопительного сезона из-за нехватки газа.ТЦК кошмарят оборонные предприятияУкраинские ТЦК начали объявлять в розыск работников украинских оборонных предприятий, которых предприятия пытаются забронировать - об этом сообщил основатель украинской компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик.По его словам, зачастую, когда компания подает документы на оформлении брони для сотрудника, его через несколько часов объявляют в розыск и не дают забронировать. Боровик отмечает, что для снятия с розыска нужно платить штрафы.Как отмечает телеграм-канал Украина.ру, подобным образом министерство обороны Украины может пополнять собственный бюджет. Незадолго до этого Верховная Рада приняла законопроект о брони сотрудников критических предприятий в том числе и тех, у кого есть проблемы с военно-учётными документами, однако документ не подписали ни спикер парламента, ни Зеленский.Что происходит на фронтеПодразделения 1-й танковой армии группировки войск "Запад" ВС РФ освободили населенный пункт Боровская Андреевка в Харьковской области – об этом сообщило Минобороны России. По словам главы военно-гражданской администрации Виталия Ганчева, ВС РФ продолжают продвигаться в Харьковской области. Как отмечает военный корреспондент Евгений Поддубный, после освобождения этого населенного пункта российским войскам осталось пройти три километра до поселка Боровая, который является важным оборонительным и логистическим узлом ВСУ.На Красноармейском (Покровском) направлении подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ взяли под контроль поселок Московское (Казацкое), который является – об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве также добавили, что российские войска зашли в восточные районы населенного пункта Димитров [Мирноград] и развивают наступление в его жилых кварталах.На Добропольском направлении подразделения ВС РФ значительно продвинулись в районе поселка Шахово и вышли к его западным окраинам – об этом сообщил телеграм-канал "Новости СВО и мира".В Днепропетровской области подразделения группировки войск "Восток" закрепились в населенном пункте Ивановка – об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. Кроме того, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что город Покровское, ближайший к линии фронта райцентр Днепропетровской области, не подготовлен к обороне и предсказала быстрое его взятие российскими войсками. Нардеп также отметила, что взятие Покровского позволит ВС РФ развивать наступление на Павлоград и Днепропетровск.Кроме того, подразделения ВС РФ значительно продвинулись на левом фланге Красноармейского (Покровского) направления и взяли под контроль большую часть шахтоуправления "Покровское" - об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира".На Константиновском направлении подразделения ВС РФ вошли в населенный пункт Новомарково – об этом сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков. По его словам, освобождение Новомарково позволит говорить о планах наступления армии России в сторону Славянска.На Северском направлении ВС РФ зашли в населенный пункт Дроновка – об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира". Как отмечает телеграм-канал "Краснолиманский фронт", бойцы 25-й армии ВС РФ уже закрепились на окраине населенного пункта и продвигаются к его центру. Кроме того, на данном направлении ударом ОТРК "Искандер" была уничтожена РСЗО HIMARS – об этом сообщает канал "Северный ветер" и демонстрирует кадры объективного контроля.Минобороны России сообщило, что в период с 14:00 до 17:00 мск средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотников над территорией Белгородской области.

https://ukraina.ru/20251013/ukraina-opuskaetsya-v-kamennyy-vek-ukrainskie-eksperty-o-tom-chto-zhdet-stranu-v-blizhayshie-nedeli-1070007559.html

https://ukraina.ru/20251012/gde-mozhet-byt-novaya-stolitsa-ukrainy-i-pochemu-lyudi-ne-vosstayut-protiv-zelenskogo-i-ttsk--murzina-1069998683.html

https://ukraina.ru/20251013/polkovnik-alekhin-pro-osennyuyu-rasputitsu-v-khod-zdes-idut-tyazhelye-drony-i-stvolnaya-artilleriya-1069959156.html

россия

украина

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

хроники, эксклюзив, россия, украина, харьковская область, владимир зеленский, марьяна безуглая, верховная рада, кабмин, тцк, сво, новости сво, новости сво россия