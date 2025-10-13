Неразбериха с отопительным сезоном, ТЦК кошмарят оборонку, успехи ВС РФ. Итоги 13 октября - 13.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251013/nerazberikha-s-otopitelnym-sezonom-ttsk-koshmaryat-oboronku-uspekhi-vs-rf-itogi-13-oktyabrya-1070049713.html
Неразбериха с отопительным сезоном, ТЦК кошмарят оборонку, успехи ВС РФ. Итоги 13 октября
Неразбериха с отопительным сезоном, ТЦК кошмарят оборонку, успехи ВС РФ. Итоги 13 октября - 13.10.2025 Украина.ру
Неразбериха с отопительным сезоном, ТЦК кошмарят оборонку, успехи ВС РФ. Итоги 13 октября
На Украине зафиксированы проблемы с началом отопительного сезона, ТЦК подают в розыск сотрудников оборонных предприятий, ВС РФ продвигаются на всех участках фронта
2025-10-13T19:17
2025-10-13T19:17
хроники
эксклюзив
россия
украина
харьковская область
владимир зеленский
марьяна безуглая
верховная рада
кабмин
тцк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1d/1069327297_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50c2b8c061f8d48ece4c825a2135305f.jpg.webp
Что с отопительным сезоном на Украине?В понедельник, 13 октября, ряд украинских СМИ сообщил, что правительство Украины издало постановление, сокращающее отопительный сезон в стране на месяц. Согласно публикациям, ссылающимся на постановление, в 2025 году отопительный сезон должен начаться 1 ноября вместо традиционного 15 октября, а закончиться 31 марта вместо 15 апреля.Вскоре после этого в министерстве энергетики Украины опровергли информацию о сокращении отопительного периода. Представители ведомства заявили, что постановление Кабмина, которое цитируется в СМИ, "не имеет никакого отношения к фактическому запуску отопления в домах".Также в министерстве заявили, что в постановлении правительства речь идёт о продлении фиксации цен на природный газ для населения после 31 октября по 31 марта 2026 года. А решение о начале и окончании отопительного периода принимают местные власти, когда среднесуточная температура региона держится ниже +8 градусов более 3 суток.При этом ряд органов местного самоуправления успели заявить, что проблемы с началом отопительного сезона связаны с проблемами в энергетике из-за ударов российской армии.Напомним, в воскресенье, 12 октября первый зампред комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что власти Украины будут максимально отодвигать начало отопительного сезона из-за нехватки газа.ТЦК кошмарят оборонные предприятияУкраинские ТЦК начали объявлять в розыск работников украинских оборонных предприятий, которых предприятия пытаются забронировать - об этом сообщил основатель украинской компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик.По его словам, зачастую, когда компания подает документы на оформлении брони для сотрудника, его через несколько часов объявляют в розыск и не дают забронировать. Боровик отмечает, что для снятия с розыска нужно платить штрафы.Как отмечает телеграм-канал Украина.ру, подобным образом министерство обороны Украины может пополнять собственный бюджет. Незадолго до этого Верховная Рада приняла законопроект о брони сотрудников критических предприятий в том числе и тех, у кого есть проблемы с военно-учётными документами, однако документ не подписали ни спикер парламента, ни Зеленский.Что происходит на фронтеПодразделения 1-й танковой армии группировки войск "Запад" ВС РФ освободили населенный пункт Боровская Андреевка в Харьковской области – об этом сообщило Минобороны России. По словам главы военно-гражданской администрации Виталия Ганчева, ВС РФ продолжают продвигаться в Харьковской области. Как отмечает военный корреспондент Евгений Поддубный, после освобождения этого населенного пункта российским войскам осталось пройти три километра до поселка Боровая, который является важным оборонительным и логистическим узлом ВСУ.На Красноармейском (Покровском) направлении подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ взяли под контроль поселок Московское (Казацкое), который является – об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве также добавили, что российские войска зашли в восточные районы населенного пункта Димитров [Мирноград] и развивают наступление в его жилых кварталах.На Добропольском направлении подразделения ВС РФ значительно продвинулись в районе поселка Шахово и вышли к его западным окраинам – об этом сообщил телеграм-канал "Новости СВО и мира".В Днепропетровской области подразделения группировки войск "Восток" закрепились в населенном пункте Ивановка – об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. Кроме того, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что город Покровское, ближайший к линии фронта райцентр Днепропетровской области, не подготовлен к обороне и предсказала быстрое его взятие российскими войсками. Нардеп также отметила, что взятие Покровского позволит ВС РФ развивать наступление на Павлоград и Днепропетровск.Кроме того, подразделения ВС РФ значительно продвинулись на левом фланге Красноармейского (Покровского) направления и взяли под контроль большую часть шахтоуправления "Покровское" - об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира".На Константиновском направлении подразделения ВС РФ вошли в населенный пункт Новомарково – об этом сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков. По его словам, освобождение Новомарково позволит говорить о планах наступления армии России в сторону Славянска.На Северском направлении ВС РФ зашли в населенный пункт Дроновка – об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира". Как отмечает телеграм-канал "Краснолиманский фронт", бойцы 25-й армии ВС РФ уже закрепились на окраине населенного пункта и продвигаются к его центру. Кроме того, на данном направлении ударом ОТРК "Искандер" была уничтожена РСЗО HIMARS – об этом сообщает канал "Северный ветер" и демонстрирует кадры объективного контроля.Минобороны России сообщило, что в период с 14:00 до 17:00 мск средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотников над территорией Белгородской области.
https://ukraina.ru/20251013/ukraina-opuskaetsya-v-kamennyy-vek-ukrainskie-eksperty-o-tom-chto-zhdet-stranu-v-blizhayshie-nedeli-1070007559.html
https://ukraina.ru/20251012/gde-mozhet-byt-novaya-stolitsa-ukrainy-i-pochemu-lyudi-ne-vosstayut-protiv-zelenskogo-i-ttsk--murzina-1069998683.html
https://ukraina.ru/20251013/polkovnik-alekhin-pro-osennyuyu-rasputitsu-v-khod-zdes-idut-tyazhelye-drony-i-stvolnaya-artilleriya-1069959156.html
россия
украина
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1d/1069327297_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3ca491b38e64bf028c3ca91fc8631669.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, россия, украина, харьковская область, владимир зеленский, марьяна безуглая, верховная рада, кабмин, тцк, сво, новости сво, новости сво россия
Хроники, Эксклюзив, Россия, Украина, Харьковская область, Владимир Зеленский, Марьяна Безуглая, Верховная Рада, Кабмин, ТЦК, СВО, новости СВО, новости СВО Россия

Неразбериха с отопительным сезоном, ТЦК кошмарят оборонку, успехи ВС РФ. Итоги 13 октября

19:17 13.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
На Украине зафиксированы проблемы с началом отопительного сезона, ТЦК подают в розыск сотрудников оборонных предприятий, ВС РФ продвигаются на всех участках фронта
Что с отопительным сезоном на Украине?
В понедельник, 13 октября, ряд украинских СМИ сообщил, что правительство Украины издало постановление, сокращающее отопительный сезон в стране на месяц. Согласно публикациям, ссылающимся на постановление, в 2025 году отопительный сезон должен начаться 1 ноября вместо традиционного 15 октября, а закончиться 31 марта вместо 15 апреля.
Вскоре после этого в министерстве энергетики Украины опровергли информацию о сокращении отопительного периода. Представители ведомства заявили, что постановление Кабмина, которое цитируется в СМИ, "не имеет никакого отношения к фактическому запуску отопления в домах".
Также в министерстве заявили, что в постановлении правительства речь идёт о продлении фиксации цен на природный газ для населения после 31 октября по 31 марта 2026 года. А решение о начале и окончании отопительного периода принимают местные власти, когда среднесуточная температура региона держится ниже +8 градусов более 3 суток.
При этом ряд органов местного самоуправления успели заявить, что проблемы с началом отопительного сезона связаны с проблемами в энергетике из-за ударов российской армии.
Напомним, в воскресенье, 12 октября первый зампред комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что власти Украины будут максимально отодвигать начало отопительного сезона из-за нехватки газа.
Коллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
05:11
Украина опускается в каменный век. Украинские эксперты о том, что ждет страну в ближайшие неделиВ украинском экспертном сообществе обсуждают, грозит ли стране полный блэкаут, думают о том, что делать простым людям в этих условиях и имеют ли они возможность что-то сделать.
ТЦК кошмарят оборонные предприятия
Украинские ТЦК начали объявлять в розыск работников украинских оборонных предприятий, которых предприятия пытаются забронировать - об этом сообщил основатель украинской компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик.
По его словам, зачастую, когда компания подает документы на оформлении брони для сотрудника, его через несколько часов объявляют в розыск и не дают забронировать. Боровик отмечает, что для снятия с розыска нужно платить штрафы.
Как отмечает телеграм-канал Украина.ру, подобным образом министерство обороны Украины может пополнять собственный бюджет.

Незадолго до этого Верховная Рада приняла законопроект о брони сотрудников критических предприятий в том числе и тех, у кого есть проблемы с военно-учётными документами, однако документ не подписали ни спикер парламента, ни Зеленский.
Где может быть новая столица Украины и почему люди не восстают против Зеленского и ТЦК — Мурзина - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Вчера, 17:16
Где может быть новая столица Украины и почему люди не восстают против Зеленского и ТЦК — Мурзина
Что происходит на фронте
Подразделения 1-й танковой армии группировки войск "Запад" ВС РФ освободили населенный пункт Боровская Андреевка в Харьковской области – об этом сообщило Минобороны России. По словам главы военно-гражданской администрации Виталия Ганчева, ВС РФ продолжают продвигаться в Харьковской области. Как отмечает военный корреспондент Евгений Поддубный, после освобождения этого населенного пункта российским войскам осталось пройти три километра до поселка Боровая, который является важным оборонительным и логистическим узлом ВСУ.
На Красноармейском (Покровском) направлении подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ взяли под контроль поселок Московское (Казацкое), который является – об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве также добавили, что российские войска зашли в восточные районы населенного пункта Димитров [Мирноград] и развивают наступление в его жилых кварталах.
На Добропольском направлении подразделения ВС РФ значительно продвинулись в районе поселка Шахово и вышли к его западным окраинам – об этом сообщил телеграм-канал "Новости СВО и мира".
В Днепропетровской области подразделения группировки войск "Восток" закрепились в населенном пункте Ивановка – об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. Кроме того, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что город Покровское, ближайший к линии фронта райцентр Днепропетровской области, не подготовлен к обороне и предсказала быстрое его взятие российскими войсками. Нардеп также отметила, что взятие Покровского позволит ВС РФ развивать наступление на Павлоград и Днепропетровск.
Кроме того, подразделения ВС РФ значительно продвинулись на левом фланге Красноармейского (Покровского) направления и взяли под контроль большую часть шахтоуправления "Покровское" - об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира".
На Константиновском направлении подразделения ВС РФ вошли в населенный пункт Новомарково – об этом сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков. По его словам, освобождение Новомарково позволит говорить о планах наступления армии России в сторону Славянска.
На Северском направлении ВС РФ зашли в населенный пункт Дроновка – об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира". Как отмечает телеграм-канал "Краснолиманский фронт", бойцы 25-й армии ВС РФ уже закрепились на окраине населенного пункта и продвигаются к его центру. Кроме того, на данном направлении ударом ОТРК "Искандер" была уничтожена РСЗО HIMARS – об этом сообщает канал "Северный ветер" и демонстрирует кадры объективного контроля.
Минобороны России сообщило, что в период с 14:00 до 17:00 мск средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотников над территорией Белгородской области.
Испытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
04:20
Полковник Алехин про осеннюю распутицу: "В ход здесь идут тяжелые дроны и ствольная артиллерия"Наступающий период дождей и осенней распутицы внесет серьезные коррективы в действия обеих сторон на фронте. В первую очередь изменения затронут применение БПЛА и возможности по переброске сил и средств по грунтовым дорогам. Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий автор издания Украина.ру Геннадий Алехин
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ХроникиЭксклюзивРоссияУкраинаХарьковская областьВладимир ЗеленскийМарьяна БезуглаяВерховная РадаКабминТЦКСВОновости СВОновости СВО Россия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:58Россию с Сербией поссорит нефть? Из-за США судьба сербской дочки "Газпрома" оказалась под вопросом
19:17Неразбериха с отопительным сезоном, ТЦК кошмарят оборонку, успехи ВС РФ. Итоги 13 октября
19:13Зеленский заявил о проблемах с электричеством
19:05Религиозная война на Украине. Павел Волков о том, как во Львове готовят погромы православных
18:53Киевские карманные "социологи" прогревают общественное мнение
18:30Авиационная опасность в Крыму, Польша ведёт необъявленную войну с Россией. Новости к 18.30
18:19ТЦК объявляют в розыск работников оборонных предприятий во время "бронирования"
18:13ПВО РФ перехвачены и уничтожены семь украинских БПЛА над Белгородской областью
17:54Активнее всех за границу выезжает молодёжь Львова
17:47"Война будет продолжаться": Медведев объяснил, когда наступит мир в Палестине
17:44"Заклятые друзья": Польша готовит закон против "бандеровщины"
17:38Военный эксперт Алексей Анпилогов: ВСУ попали в безнадежное положение в Купянске и латают дыры в Донбассе
17:37Украинских военнообязанных, уплативших штраф от ТЦК онлайн, могут повторно объявить в розыск
17:24В долгу не останемся: Пушилин о возрождении Донбасса, помощи от большой России и вранье Украины
17:20Фракция Зеленского опять критикует украинских полководцев
17:08Конфискация по-европейски: Брюссель нашел способ разграбить российские активы
16:51Страх и глупость. Почему российские подлодки в Ла-Манше так злят НАТО
16:44Выставка "Плечом к плечу" рассказывает о военной истории России и Кореи
16:37"Кто не хочет говорить на мове - того к стенке". На Украине обкатывают технологию разделения страны
16:37Трамп в израильском Кнессете пообещал разрешить украинский конфликт
Лента новостейМолния