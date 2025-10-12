Наступает решающая фаза: Алехин рассказал, как войска сжимают кольцо окружения ВСУ в Купянске - 12.10.2025 Украина.ру
Наступает решающая фаза: Алехин рассказал, как войска сжимают кольцо окружения ВСУ в Купянске
Наступает решающая фаза: Алехин рассказал, как войска сжимают кольцо окружения ВСУ в Купянске - 12.10.2025 Украина.ру
Наступает решающая фаза: Алехин рассказал, как войска сжимают кольцо окружения ВСУ в Купянске
На Харьковском направлении наступает решающая фаза операции по освобождению Купянска, российские войска постепенно сжимают кольцо окружения. Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий автор издания Украина.ру Геннадий Алехин
2025-10-12T05:40
2025-10-12T05:40
При этом автор уточняет, что "полного блокирования ВСУ в центральной части агломерации ещё нет"."Там как слоёный пирог: некоторые участки мы контролируем, на некоторых участках противник пытается прорываться", — описывает ситуацию Алехин. Он объясняет, что у ВСУ нет сплошной линии обороны, она носит очаговый характер — ситуация в Купянске меняется буквально "с каждым днём, с каждым часом"."И говорить о том, что ВСУ находятся в котле в центральной части города, — это, на мой взгляд, преждевременно", — отмечает эксперт. При этом "нехватка живой силы и плохо работающая логистика вынуждают противника отходить к левому берегу, оставляя арьергардные обороняющиеся батальоны", резюмирует автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивы" на сайте Украина.ру.О боевом братстве, наградах и штурме Авдеевки — в материале Александра Чаленко Позывной "Студент": Под Авдеевкой сожгли блиндаж ВСУ. Получил ранение, а после медаль "За отвагу" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
новости, купянск, россия, геннадий алехин, харьков, харьковская область, сво, дзен новости сво, новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, военный эксперт, главные новости, новости россии, война на украине
Новости, Купянск, Россия, Геннадий Алехин, Харьков, Харьковская область, СВО, дзен новости СВО, новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, военный эксперт, Главные новости, новости России, война на Украине

Наступает решающая фаза: Алехин рассказал, как войска сжимают кольцо окружения ВСУ в Купянске

На Харьковском направлении наступает решающая фаза операции по освобождению Купянска, российские войска постепенно сжимают кольцо окружения. Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий автор издания Украина.ру Геннадий Алехин
"На Харьковском направлении наступает, судя по оперативно-тактической ситуации, решающая фаза войсковой операции по освобождению Купянска. Кольцо окружения вокруг города сжимается", — констатирует Алехин.
При этом автор уточняет, что "полного блокирования ВСУ в центральной части агломерации ещё нет".
"Там как слоёный пирог: некоторые участки мы контролируем, на некоторых участках противник пытается прорываться", — описывает ситуацию Алехин. Он объясняет, что у ВСУ нет сплошной линии обороны, она носит очаговый характер — ситуация в Купянске меняется буквально "с каждым днём, с каждым часом".
"И говорить о том, что ВСУ находятся в котле в центральной части города, — это, на мой взгляд, преждевременно", — отмечает эксперт. При этом "нехватка живой силы и плохо работающая логистика вынуждают противника отходить к левому берегу, оставляя арьергардные обороняющиеся батальоны", резюмирует автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивы" на сайте Украина.ру.
О боевом братстве, наградах и штурме Авдеевки — в материале Александра Чаленко Позывной "Студент": Под Авдеевкой сожгли блиндаж ВСУ. Получил ранение, а после медаль "За отвагу" на сайте Украина.ру.
