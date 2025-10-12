Наступает решающая фаза: Алехин рассказал, как войска сжимают кольцо окружения ВСУ в Купянске
На Харьковском направлении наступает решающая фаза операции по освобождению Купянска, российские войска постепенно сжимают кольцо окружения. Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий автор издания Украина.ру Геннадий Алехин
"На Харьковском направлении наступает, судя по оперативно-тактической ситуации, решающая фаза войсковой операции по освобождению Купянска. Кольцо окружения вокруг города сжимается", — констатирует Алехин.
При этом автор уточняет, что "полного блокирования ВСУ в центральной части агломерации ещё нет".
"Там как слоёный пирог: некоторые участки мы контролируем, на некоторых участках противник пытается прорываться", — описывает ситуацию Алехин. Он объясняет, что у ВСУ нет сплошной линии обороны, она носит очаговый характер — ситуация в Купянске меняется буквально "с каждым днём, с каждым часом".
"И говорить о том, что ВСУ находятся в котле в центральной части города, — это, на мой взгляд, преждевременно", — отмечает эксперт. При этом "нехватка живой силы и плохо работающая логистика вынуждают противника отходить к левому берегу, оставляя арьергардные обороняющиеся батальоны", резюмирует автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивы" на сайте Украина.ру.
