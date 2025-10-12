https://ukraina.ru/20251012/nastupaet-reshayuschaya-faza-alekhin-rasskazal-kak-voyska-szhimayut-koltso-okruzheniya-vsu-v-kupyanske-1069957460.html

Наступает решающая фаза: Алехин рассказал, как войска сжимают кольцо окружения ВСУ в Купянске

На Харьковском направлении наступает решающая фаза операции по освобождению Купянска, российские войска постепенно сжимают кольцо окружения. Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий автор издания Украина.ру Геннадий Алехин

При этом автор уточняет, что "полного блокирования ВСУ в центральной части агломерации ещё нет"."Там как слоёный пирог: некоторые участки мы контролируем, на некоторых участках противник пытается прорываться", — описывает ситуацию Алехин. Он объясняет, что у ВСУ нет сплошной линии обороны, она носит очаговый характер — ситуация в Купянске меняется буквально "с каждым днём, с каждым часом"."И говорить о том, что ВСУ находятся в котле в центральной части города, — это, на мой взгляд, преждевременно", — отмечает эксперт. При этом "нехватка живой силы и плохо работающая логистика вынуждают противника отходить к левому берегу, оставляя арьергардные обороняющиеся батальоны", резюмирует автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивы" на сайте Украина.ру.О боевом братстве, наградах и штурме Авдеевки — в материале Александра Чаленко Позывной "Студент": Под Авдеевкой сожгли блиндаж ВСУ. Получил ранение, а после медаль "За отвагу" на сайте Украина.ру.

