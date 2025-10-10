https://ukraina.ru/20251010/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-vs-rf-davyat-v-pokrovske-i-kupyanske-i-okhotyatsya-na-ukrainskie-1069853525.html

Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивы

Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивы - 10.10.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивы

Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал В. Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в зоне проведения специальной военной операции. По словам Герасимова, войска Объединённой группировки продолжают вести активные боевые действия, наступают практически по всем направлениям.

2025-10-10T04:45

2025-10-10T04:45

2025-10-10T04:45

эксклюзив

россия

украина

европа

валерий герасимов

владимир путин

мадьяр

вооруженные силы украины

генштаб

впк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057898215_0:0:1287:724_1920x0_80_0_0_a6a7749e33bf3787012d3aef1f17f953.jpg

Герасимов подчеркнул, что противник основные усилия сосредоточил на стабилизации обстановки на кризисных участках фронта с целью замедления нашего наступления. Освобождены ряд населённых пунктов, к примеру, Фёдоровка (ДНР) и Нововасильевское (Запорожская область).Начальник Генштаба ВС РФ сообщил о ликвидации заблокированных формирований противника в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища и окружении Родинского (севернее Димитрова/Мирнограда), в котором ведётся зачистка. Они расположены в зоне ответственности группировки войск "Юг".На Харьковском направлении наступает, судя по оперативно-тактической ситуации, решающая фаза войсковой операции по освобождению Купянска. Кольцо окружения вокруг города сжимается. Но полного блокирования ВСУ в центральной части агломерации ещё нет. Там как слоёный пирог: некоторые участки мы контролируем, на некоторых участках противник пытается прорываться. Так как у них нет сплошной линии обороны, она носит очаговый характер — ситуация там меняется буквально с каждым днём, с каждым часом. И говорить о том, что ВСУ находятся в котле в центральной части города, — это, на мой взгляд, преждевременно.Нехватка живой силы и плохо работающая логистика вынуждают противника отходить к левому берегу, оставляя арьергардные обороняющиеся батальоны. Снабжение ведётся в районе Купянска-Узлового по насыпным переправам, по которым в ежесуточном режиме наносятся огневые удары артиллерией и авиацией российской армии. Согласно данным объективного контроля, украинские подразделения ещё сохраняют за собой 300-метровую "горловину" между железнодорожной станцией "Эстакадная" и автотранспортным колледжем. Там "птахи Мадьяра" оборудовали антидроновый коридор, по которому и пытаются проводить ротацию и осуществлять логистику. Населённый пункт Осиново для ВСУ на данном участке является ключевым логистическим пунктом, отсюда идёт переброска резервов и снабжение остатков вражеских войск в Купянске.Стоит заметить, что свою роль может сыграть и погода, ведь сейчас, судя по всему, приходит неустойчивый сезон. Наступает период дождей и осенней распутицы. Это внесёт свои коррективы в действия и обороняющихся, и наступающих. В первую очередь изменится фактор применения дронов. В дождливую погоду и в условиях сильного ветра массово их применять не получится. Это понимаем и мы, и противник. Поэтому в ход здесь идёт ствольная полевая артиллерия и тяжёлые дроны, которые более устойчивы к ветру. Во вторую очередь, ВСУ лишатся возможности перебрасывать свои дополнительные силы и средства по грунтовым и лесным дорогам. Это особенно важно вокруг Купянска, особенно на южных и западных участках города.Штурмовые подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Отрадное (Харьковская область). Продолжаются бои в районе Волчанска и по направлению к линии Казачья Лопань — Слатино — Липцы.Меняется ситуация в зоне ответственности группировки войск "Центр". Окружён населённый пункт севернее Красноармейска — это Родинское, сейчас ведётся его зачистка от вооружённых формирований ВСУ. Об этом также сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал Герасимов. Противник стремительно теряет весь северо-западный сектор Красноармейска. Идёт штурм промышленной зоны, обозначенной на карте ВСУ как укрепрайон "цитадель № 1". Взятие его нашими штурмовиками, по мнению военных экспертов, станет катастрофой для гарнизона противника в агломерации.Наши армейские подразделения расширили зону контроля в жилой застройке Ивановки (Новопавловское направление, Днепропетровская область). С мест подтверждается информация об атаках ВС РФ со стороны Песчаного в направлении Гришино. В самом Красноармейске российские войска контролируют не только микрорайон Лазурный, но и Южный и Шахтёрский, а также успешно продвигаются в Солнечном, таким образом, враг отброшен за железнодорожные пути. Освобождение города набирает обороты. "Украинские подразделения ещё сопротивляются, однако обстановка там на грани — ситуация меняется каждый час", — подтверждают ряд украинских информационных источников. Населённый пункт Чунишино полностью освобождён. После завершения зачистки инженерные подразделения приступили к разминированию и оборудованию оборонительных позиций на новых рубежах.На Запорожском направлении ещё один населённый пункт перешёл под контроль военнослужащих 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й гвардейской общевойсковой армии. В ходе наступательных действий бойцы группировки войск "Восток" освободили н. п. Нововасильевское, взяв под контроль участок местности на правом берегу реки Янчур. По оперативным сведениям, на Покровском (не путать с Красноармейским) направлении наши войска смогли совершить пятикилометровый прорыв от освобождённого Вербового до Алексеевки.Противник в районе Сосновки провёл несколько контратак, сумев ценой огромных потерь добиться частичных тактических успехов на отдельных участках. Тем не менее, говорить о стабилизации линии фронта со стороны ВСУ преждевременно. Ряд населённых пунктов, из которых ВСУ пытаются штурмовать наши позиции, остаётся под плотным огневым контролем российских войск, что, собственно, не позволяет противнику развить очередной "наступ последней надежды".Украинские информационные ресурсы распространяют видео с камер ВСУшников, на котором три российских FPV-дрона прилетают в "Humvee" американского производства в районе Степногорска. Отмечается, что у русских так много беспилотников, что они выстраиваются в очередь для уничтожения натовской техники. Авторы ролика хвалятся, что экипаж убежал быстрее своего визга и не дал "оркам убить себя", но это скорее исключение.На Ореховском участке фронта в последние дни фиксируются случаи пленения ВСУшников. По показаниям сдавшихся в плен украинских солдат, основными проблемами являются системная коррупция в офицерском корпусе, регулярное хищение имущества подразделений и передача боевых ресурсов в негодном состоянии. Также, по их словам, подавляющее большинство "побратимов" постоянно думает о сдаче в плен или побеге, моральное состояние — крайне низкое, артиллерийских боеприпасов не хватает, а основную "боевую работу" берут на себя операторы дронов.Специальная военная операция на Украине постепенно вошла в осенне-зимний период боевых действий. При этом говорить о скором её завершении не приходится. Она переходит на новый, более ожесточённый и бескомпромиссный уровень, несмотря на весомые успехи армии России на линии боевого соприкосновения. Ещё осенью 2022 года "коллективный Запад" принял решение о переносе на территорию Европы основных заводов украинского ВПК и переводе на военные рельсы своей промышленности. Сегодня эта программа, хотя и со скрипом, но набрала обороты и приносит свои плоды. На территории Украины сегодня остались лишь производства дронов FPV, остальной же ВПК представлен финальными сборочными производствами, где из готовых модулей и блоков собираются конечные изделия, а также ремонтными и сервисными центрами.Большая же часть "технологического" ВПК — боевая химия, пороховые заводы, сборка двигателей, электроники и т. п. — находится на территории стран НАТО и Европы. К началу 2025 года состоялся полный переход ВСУ на натовское оружие, технику, электронику, и сегодня из советских образцов на вооружении остаются лишь небольшие запасы советского и постсоветского оружия, в основном стрелкового, артиллерии и бронетехники. Сегодня в артиллерийском парке ВСУ более 70% составляют натовские миномёты, орудия, САУ и РСЗО. Натовские танки, БТР, БМП и бронеавтомобили составляют более 80% парка бронетехники ВСУ.Связь, электроника и системы ПВО более чем на 95% натовские. Такая стандартизация существенно облегчила нагрузку на военную логистику и тыловое обеспечение ВСУ Западом. Если пару лет назад это была крайне сложная задача поставки на Украину огромной номенклатуры боеприпасов, техники и запчастей к вооружению, которое давно не производится, то сегодня это фактически снабжение "экспедиционной" натовской группировки в лице ВСУ. Поэтому, сколько бы мы ни уничтожали своими воздушными ударами украинский ВПК, дотянуться до его чувствительной части — пороховых, моторостроительных заводов, заводов электроники — мы не можем и воюем, фактически, с "гидрой", когда одно уничтоженное производство достаточно оперативно замещается другим.В этих условиях для нас очевидно смещаются цели и задачи войны. Уязвимыми сегодня становятся не столько сами производства (что не отменяет поиск и уничтожение таковых на территории Украины), сколько логистика — железнодорожная инфраструктура: узловые станции, депо, электроподстанции. С обязательной охотой на локомотивы: электровозы и дизель-электровозы, чьё количество на Украине ограничивается несколькими сотнями, и оперативно их восполнить крайне сложно. Их строительство даже в Европе штучное! Нам нужно, как считают военные аналитики, создавать отдельные группы БПЛА — охотников за локомотивами! И уничтожать железнодорожную инфраструктуру необходимо сосредоточенными ударами десятков наших БПЛА и ракет.Особая цель — ключевые инженерные инфраструктурные логистические объекты: мосты, тоннели, развязки. Такая тенденция уже просматривается на примере спецоперации на минувшей неделе. Нет сомнений в том, что такие вопросы были приоритетными в ходе встречи Верховного Главнокомандующего ВС РФ В. Путина с высшим руководством Минобороны и командующими группировками войск.Читайте также: Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ уничтожают с воздуха колонны ВСУ под Волчанском и двигаются к Харькову

россия

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив, россия, украина, европа, валерий герасимов, владимир путин, мадьяр, вооруженные силы украины, генштаб, впк