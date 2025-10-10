https://ukraina.ru/20251010/pozyvnoy-student-pod-avdeevkoy-sozhgli-blindazh-vsu-poluchil-ranenie-a-posle-medal-za-otvagu-1069880600.html

Позывной "Студент": Под Авдеевкой сожгли блиндаж ВСУ. Получил ранение, а после медаль "За отвагу"

Боец с позывным "Студент" из интернациональной бригады "Пятнашка" рассказал интернет-изданию Украина.ру, как два раза был ранен в ноги, и почему в его бригаде русские и кавказцы дружат

- Студент, почему у тебя такой позывной?- В 19 лет у меня был первый контракт. Это было в 2018 или в 2019 году. Я тогда еще учился. Сначала закончил учебу в Донецком технике промавтоматики, а потом поступил в Донецкую академию транспорта, правда, учился заочно. В общем, совмещал службу с учебой. Когда началась спецоперация, были уже другие приоритеты – надо было защищать Донецк.- Кстати, ты сам из Донецка, но похож на уроженца Кавказа. В "Пятнашке" служат, в том числе и кавказцы, и командир Ахра Авидзба с Кавказа. Принимали они тебя за своего – за жителя гор?- Нет, однако мы тут все братья, в бою все поддерживаем друг друга. У нас в бригаде существует братство. По-другому быть и не может.- Знаю, что ты участвовал в битве за Авдеевку. Ваша бригада в ноябре 2023 года прокопала под позиции ВСУ 160-метровый туннель и взяли укрпозиции. Как это было?- Да, тогда кто-то копал, кто-то дежурил на позициях. Потом пришел приказ, брать Авдеевку, ее стали окружать со всех сторон. У нас была своя задача. Я не принимал участие в самом копании, я участвовал в штурме. Мы вышли группами из этой "копанки". В каждой группе было 5-6 человек. У каждой была своя задача: взять те или иные позиции.Мы вышли: те туда, те туда. Подошли к блиндажу. Начали закидывать его гранатами. Кричу всушникам: "Сдавайся!". Они меня посылают – не хотят сдаваться. Пришлось закидывать им в дымоход гранаты… Мои товарищи молодцы, с большим опытом. Враг тогда не сдался и был уничтожен. Просто всех спалили "одноразками" (противотанковый огнемет "Шмель" - прим.).- Напомни, что нам дала тогда эта ваша операция?- Тогда двинулся авдеевский фронт.- Знаю, что ты был тогда ранен. Как это произошло?- Я попытался перебежать, чтобы открыть вражескую дверь. Стрелкотни уже не было. Подумал: может, раз закинули в дымоход гранаты, всех убило и можно уже заходить. И в этот момент кто-то из всушников из какой-то щели прострелил ногу навылет выше колена. Думаю, из пулемета. Если бы из автомата, то пуля застряла бы в ноге. Я лег, сказал: "Ребята, я ранен…". Все ребята были подготовлены, как действовать в подобных случаях. Все обладали навыками тактической медицины. Это ребята с позывными "Шустрый", "Харди" и моя группа. Мы вместе с самого начала спецоперации. Они меня перевязали. Один жгут порвался (смеется). Сильно, видимо, натянули. Второй наложили.Стали меня перетаскивать. Я тогда сказал: "Ребята, палите блиндаж". Тогда старшим группы у нас был Арслан. Он взял "одноразку" и стрельнул в двери. Она хорошо загорелась. Опять же пулемет. Наш пулеметчик хорошенько во внутрь блиндажа прошелся. В итоге – врага не стало.- А еще был ранен?- Да, в начале СВО. Осколочное ранение. Это уже в другую ногу. Это было весной 2022 года, тоже под Авдеевкой. Перед нами стояла задача: укрепить свои позиции, которые перед этим мы отбили у врага. Надо было для этого принести бревна. До этого, когда был на боевом задании, по нам прилетали и 82-мм, и 120-мм мины. В результате у меня стало плохо со слухом, поэтому не услышал, когда товарищ крикнул: "Коптер! Коптер!". Этот коптер сделал сброс. Взрыва я не услышал, и только тогда понял, что что-то произошло, когда увидел, что ранен. Осколок зашел глубоко, но не до кости. Я упал, товарищ меня оттащил, потом перебинтовал, а "птица" улетела. Видимо, она несла один боеприпас. Я так понимаю, это был ВОГ (гранатометный выстрел осколочного типа, используемый в гранатомётах – прим.). Но мы свою задачу выполнили.- Какую?- Всех замотивировать. У меня есть товарищ. Это, кстати, мой родной старший брат. Зовут Дима. Говорю ему: давай, для мотивации покажем пример – начнем таскать бревна. На тот момент по нам были и прилеты, да и птицы летали. Надо было показать пример, чтобы и другие начинали работать.- У тебя есть медаль "За отвагу". За что ее получил?- Я так понимаю, что за авдеевские действия. Не только за "копанку". После нее был штурм двухэтажки. Мы тогда были оснащены всем, чем только возможно. Враг был потрясен нашим напором.- Как СВО начиналось для "Пятнашки"?- Не так хорошо как сегодня: мы нуждались в разгрузках, бронежилетах… но все были замотивированы. Враг не ожидал такой мощи, какую может развить интернациональная бригада "Пятнашка". Считаю, что в 2022 году не все так были хорошо подготовлены как мы: по амуниции, в плане снабжения и по боевой подготовке. Но к 2023 году снабжение было у нас уже хорошее. Правда, погода была не очень – грязи было по колено. Мы в двухэтажку заходили целым подразделением. Знаю, что с каких-то своих позиций враг даже сбегал.- У вас в подразделении служат и русские, и кавказцы. Нет в связи с этим конфликтов между ними?- Нет. Мы же все выполняем одну задачу.- Смотрю, что у вас бойцы, лишившиеся в ходе боевых действий конечностей, все равно продолжают служить. Я правильно понимаю? Почему не уходят?- Да. Не уходят, потому что у нас тут коллектив, семья, братство. Мы вместе прошли и повидали очень много…

