"Икона спасла 20 бойцов": ополченец "Корсар" о вере и неразорвавшейся мине в блиндаже под Славянском
"Икона спасла 20 бойцов": ополченец "Корсар" о вере и неразорвавшейся мине в блиндаже под Славянском
Случай, который боец называет чудом, произошёл при миномётном обстреле, когда 120-мм мина пробила перекрытие блиндажа точно напротив иконы, но не взорвалась, сохранив жизни ополченцев. Об этом боец ВС России из Днепропетровска, ополченец первой волны и участник СВО с позывным "Корсар" рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он пояснил, что тогда, на одной из стен блиндажа, на бревне, которое перемыкало, он закрепил икону Казанской Божией Матери. "И вот при очередном миномётном обстреле 120-мм мина пробивает пустотку в плите перекрытия. И пробивает именно в том месте, где была закреплена икона. Но мина не взорвалась", — рассказал "Корсар".Он уверен, что тогда именно православная икона сохранила жизнь двадцати ополченцам. "То есть икона сохранила жизнь 20 бойцам. И как после этого можно оставаться атеистом?" — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Александра Чаленко "Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота" на сайте Украина.ру.Также о судьбах российских военнослужащих - в материале о Гаврииле Дорошине с позывным "Тасман": Сражаюсь на СВО, чтобы поехать во Францию и сказать там, что я русский.
Украина.ру
"Икона спасла 20 бойцов": ополченец "Корсар" о вере и неразорвавшейся мине в блиндаже под Славянском

Блокпосты народного ополчения ДНР в Донецкой области
Случай, который боец называет чудом, произошёл при миномётном обстреле, когда 120-мм мина пробила перекрытие блиндажа точно напротив иконы, но не взорвалась, сохранив жизни ополченцев. Об этом боец ВС России из Днепропетровска, ополченец первой волны и участник СВО с позывным "Корсар" рассказал в интервью изданию Украина.ру

"У нас в паутине окопов был свой блиндаж на 12 человек, перекрытый бетонными плитами. Чтобы противник не видел нашей тепловой засветки, мы сзади блиндажа выкопали летнюю кухню для собственных нужд", — вспоминает бывший ополченец события 2014 года в Донбассе.

Он пояснил, что тогда, на одной из стен блиндажа, на бревне, которое перемыкало, он закрепил икону Казанской Божией Матери.
"И вот при очередном миномётном обстреле 120-мм мина пробивает пустотку в плите перекрытия. И пробивает именно в том месте, где была закреплена икона. Но мина не взорвалась", — рассказал "Корсар".
Он уверен, что тогда именно православная икона сохранила жизнь двадцати ополченцам. "То есть икона сохранила жизнь 20 бойцам. И как после этого можно оставаться атеистом?" — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Александра Чаленко "Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота" на сайте Украина.ру.
Также о судьбах российских военнослужащих - в материале о Гаврииле Дорошине с позывным "Тасман": Сражаюсь на СВО, чтобы поехать во Францию и сказать там, что я русский.
Лента новостейМолния